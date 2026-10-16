Politique

Le Vietnam et Singapour renforcent la coopération entre leurs partis politiques

Durant son séjour, la délégation vietnamienne a rencontré Desmond Choo, membre du Comité central du Parti d’action populaire (PAP) et secrétaire d’État au ministère de la Défense, ainsi que Lee Hong Chuang, député au Parlement singapourien.

La délégation vietnamienne rencontre Desmond Choo, membre du Comité central du Parti d’action populaire (PAP) et secrétaire d’État au ministère de la Défense, ainsi que Lee Hong Chuang, député au Parlement singapourien. Photo: VNA
La délégation vietnamienne rencontre Desmond Choo, membre du Comité central du Parti d’action populaire (PAP) et secrétaire d’État au ministère de la Défense, ainsi que Lee Hong Chuang, député au Parlement singapourien. Photo: VNA

Singapour (VNA) - Une délégation du Comité du Parti des organes centraux du Vietnam, conduite par son secrétaire adjoint permanent, Nguyen Long Hai, a effectué une visite de travail à Singapour du 12 au 16 octobre.

Durant son séjour, la délégation vietnamienne a rencontré Desmond Choo, membre du Comité central du Parti d’action populaire (PAP) et secrétaire d’État au ministère de la Défense, ainsi que Lee Hong Chuang, député au Parlement singapourien. Elle a également visité le siège du PAP et participé à une séance de travail avec Danny Ngiam, chef adjoint du sous-comité des relations extérieures du Comité exécutif du siège du PAP.

La délégation a également visité l'Université technologique de Nanyang, l'Institut de gouvernance Chandler, l'ambassade du Vietnam et plusieurs structures économiques et de transformation numérique à Singapour.Lors des séances de travail, des dirigeants du PAP et des responsables singapouriens ont estimé que cette visite contribuait à consolider et à approfondir les relations entre les deux Partis et les deux pays.

Desmond Choo a rappelé les résultats de la visite officielle effectuée en août dernier par Tran Cam Tu, membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du Parti communiste du Vietnam, qui avait également coprésidé le premier Dialogue stratégique Vietnam-Singapour. Il a souligné que les deux parties avaient alors défini d’importantes orientations de coopération en vue d’atteindre leurs objectifs communs au cours de la période à venir.

Il a exprimé le souhait de voir les deux parties élaborer des programmes de coopération concrets afin de traduire rapidement les engagements pris au plus haut niveau en actions effectives.

Les responsables singapouriens ont félicité le Vietnam pour ses réalisations récentes, notamment en matière de réorganisation de l’appareil politique, de maintien d’une forte croissance économique, de développement des infrastructures et de formation des ressources humaines. Ils ont réaffirmé que Singapour considérait le Vietnam comme un partenaire de premier plan dans la région.

Pour sa part, Nguyen Long Hai a remercié la partie singapourienne pour son accueil chaleureux et s'est réjoui du développement du partenariat stratégique global entre les deux nations. Il a salué les réussites de Singapour dans la formation des cadres, la transition écologique, la transformation numérique et la gestion économique, les qualifiant d'expériences utiles pour le Vietnam.

Il a affirmé que le Parti et l’État vietnamiens accordaient une grande importance aux relations avec le PAP et Singapour. Il a également proposé de poursuivre la mise en œuvre des accords conclus par les dirigeants des deux Partis et des deux pays ainsi que de consolider les mécanismes de coopération existants.

Concrétisant les résultats de la récente visite de Tran Cam Tu, Nguyen Long Hai a indiqué que les organes vietnamiens préparent activement des propositions de programmes axés sur la formation des cadres et la coopération politique. Il a également partagé les avancées du Vietnam après 40 ans de Renouveau (Doi moi) et les orientations mises en œuvre sous la conduite du Parti communiste du Vietnam.

Lors des séances de travail, les deux parties ont échangé leurs expériences en matière de développement des ressources humaines, de gestion des cadres, d’utilisation des technologies numériques dans les activités institutionnelles et de fonctionnement des organes consultatifs du parti au pouvoir. Elles sont convenues de poursuivre leurs échanges d’expériences et de renforcer leur coopération par le canal des Partis au cours de la période à venir.– VNA

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