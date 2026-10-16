Vietnam – États-Unis : dynamiser les échanges économiques, commerciaux et les investissements

Hanoï (VNA) - Le Vietnam considère les États-Unis comme l'un de ses partenaires stratégiques de premier plan et souhaite continuer à promouvoir un développement stable, substantiel et efficace du Partenariat stratégique global, dans l'intérêt des peuples et des entreprises des deux pays, a déclaré la vice-ministre des Affaires étrangères, Nguyen Minh Hang.

Lors d'une rencontre avec Kelly Coldiron, sous-secrétaire adjointe au Commerce des États-Unis, chargée de l’Asie et directrice exécutive par intérim du programme SelectUSA, le 15 octobre à Hanoï, Nguyen Minh Hang a salué le rôle du Département américain du Commerce dans la promotion de la coopération économique, commerciale et en matière d'investissement, ainsi que dans la mise en œuvre des orientations de coopération définies par les hauts dirigeants des deux pays.

Elle a également salué le succès de la 9e édition du Sommet des affaires Vietnam - États-Unis, qui a permis de renforcer les connexions, d'échanger des solutions pour lever les obstacles et d'élargir les opportunités de coopération entre les entreprises des deux pays.

Affirmant que le Vietnam continuait d'améliorer son environnement d'investissement et d'affaires tout en accompagnant les entreprises, la responsable vietnamienne a encouragé les sociétés américaines à accroître leurs investissements dans les domaines des hautes technologies, de l'énergie, des infrastructures et de l'innovation. Elle a suggéré de promouvoir la coopération dans les secteurs des semi-conducteurs, de l'intelligence artificielle, des centres de données et des infrastructures numériques, en l'associant au transfert de technologies, à la formation des ressources humaines et au renforcement de la capacité des entreprises vietnamiennes à s'intégrer dans les chaînes d'approvisionnement mondiales.

De son côté, Kelly Coldiron a salué le potentiel de coopération économique, commerciale et d’investissement entre les deux pays. Elle a indiqué que sa visite visait à renforcer les échanges, à explorer de nouvelles perspectives de coopération et à examiner les questions intéressant les entreprises. Elle a exprimé le souhait de poursuivre la coordination avec le ministère vietnamien des Affaires étrangères et les autres ministères concernés afin de promouvoir la coopération commerciale et l’économie numérique, ainsi que de faciliter les activités des entreprises des deux pays.

Concernant le programme SelectUSA, Kelly Coldiron a présenté les activités d'assistance destinées aux investisseurs pour comprendre le marché et se connecter avec les autorités des États et les partenaires américains, tout en émettant le souhait de voir les entreprises vietnamiennes continuer à participer activement à ce programme.

Saluant le rôle de SelectUSA, la vice-ministre Nguyen Minh Hang a proposé de renforcer la fourniture d’information et l’accompagnement des entreprises vietnamiennes afin de les aider à saisir les opportunités d’investissement aux États-Unis et à y concrétiser des projets viables et efficaces, contribuant ainsi au développement des investissements bilatéraux.

S'agissant de la coopération au sein du Forum de coopération économique Asie-Pacifique (APEC), Nguyen Minh Hang a partagé les priorités et les préparatifs du Vietnam pour l'Année de l'APEC 2027 et plaidé pour la participation active et les contributions substantielles des États-Unis au succès de cette année d'accueil.

Elle a également proposé au Département américain du Commerce d'encourager les grandes entreprises à prendre part aux activités de l'APEC 2027 et à présenter des initiatives dans les domaines du commerce, de l'investissement, de l'économie numérique et de l'innovation.

Pour sa part, Kelly Coldiron a salué les préparatifs du Vietnam pour l'APEC 2027, exprimant le souhait de discuter des domaines dans lesquels les deux parties pourraient se coordonner et de valoriser la participation de la communauté des affaires américaine, contribuant ainsi à la promotion de la croissance, de la connectivité économique et de la prospérité régionale. -VNA

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