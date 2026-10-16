Économie

Le Vietnam et le Danemark signent un accord sur les statistiques et la transformation numérique

Un protocole d'accord (MoU) portant sur la coopération dans les domaines des statistiques officielles, des données administratives et de la transformation numérique entre le Vietnam et le Danemark a été signé le 15 octobre. 

La cérémonie de signature du protocole d'accord (MoU) portant sur la coopération dans les domaines des statistiques officielles, des données administratives et de la transformation numérique.
La cérémonie de signature du protocole d'accord (MoU) portant sur la coopération dans les domaines des statistiques officielles, des données administratives et de la transformation numérique.

Hanoï (VNA) - L'après-midi du 15 octobre, à Hanoï, l'Office national des statistiques du Vietnam et son homologue danois, Statistique Danemark, ont signé en ligne un protocole d'accord (MoU) portant sur la coopération dans les domaines des statistiques officielles, des données administratives et de la transformation numérique.

Lors de la cérémonie, Do Thi Ngoc, directrice adjointe de l'Office national des statistiques du Vietnam, a souligné l'importance de cet accord dans le cadre des relations d'amitié et de coopération de longue date entre le Vietnam et le Danemark. Elle a rappelé que les données statistiques officielles, fiables, disponibles en temps utile et accessibles à tous, jouaient un rôle essentiel dans l'élaboration de politiques fondées sur des données probantes, l'amélioration de l'efficacité de la gestion publique et la promotion d'un développement socio-économique durable.

Selon Do Thi Ngoc, il s'agit d'une étape concrète visant à établir un cadre de coopération stable et durable, contribuant à valoriser les atouts et l'expérience de chaque partie, tout en ouvrant de nouvelles opportunités de partenariat dans un contexte où les travaux statistiques se transforment fortement sous l'impact des technologies numériques et de la demande croissante d'informations statistiques.

Le protocole d'accord est établi sur la base de l'accord de partenariat stratégique sectoriel sur les statistiques, créant une fondation pour que l'Office national des statistiques du Vietnam, l'Office des statistiques du Danemark et l'ambassade du Danemark au Vietnam poursuivent leur coordination afin de mettre en œuvre les objectifs de coopération adaptés à leurs fonctions, missions et ressources disponibles.

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Un protocole d'accord (MoU) portant sur la coopération dans les domaines des statistiques officielles, des données administratives et de la transformation numérique entre le Vietnam et le Danemark a été signé le 15 octobre. Photo : Office national des statistiques du Vietnam



S'exprimant en ligne depuis le siège de l'Office des statistiques du Danemark, Carsten Ulrik Zangenberg, directeur adjoint de l'organisme, a hautement apprécié la coopération développée depuis de nombreuses années entre les deux institutions, ayant enregistré des progrès importants dans la gouvernance, la diffusion des données, les statistiques d'entreprises et la transformation numérique.

Carsten Ulrik Zangenberg a estimé que la signature du protocole d'accord fournirait une base solide à leur coopération future et traduirait leur engagement à poursuivre leurs travaux communs, à partager leurs connaissances et à produire des statistiques officielles de haute qualité.

S'exprimant lors de l'événement, Mette Ekeroth, chargée d'affaires par intérim de l'ambassade du Danemark au Vietnam, a affirmé le rôle d'appui et de connexion de l'ambassade dans la promotion de la coopération bilatérale. L'ambassade a coordonné avec les parties l'élaboration et la finalisation du texte afin de bâtir un cadre stable pour les activités futures.

Aux termes du protocole, les trois parties poursuivront leur coopération à travers des projets, des programmes de formation, des séminaires et des visites d'étude. Elles renforceront également le dialogue au sein des forums régionaux et internationaux sur les données administratives et la transformation numérique.

Cette signature permet de partager les bonnes pratiques, d'élever les compétences professionnelles et de moderniser le système statistique vietnamien afin de mieux répondre aux exigences de gestion et de développement du pays dans la nouvelle période. L'Office national des statistiques du Vietnam s'engage à collaborer étroitement avec les ministères, branches et partenaires danois pour mettre en œuvre efficacement ce protocole de manière substantielle et durable.- VNA

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