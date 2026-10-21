Environnement

La réserve naturelle de Dakrong recense 35 nouvelles espèces d’oiseaux

La Réserve naturelle de Dakrong recense désormais 228 espèces d’oiseaux, réparties en 55 familles et 17 ordres. Parmi elles, 139 ont été observées directement, 89 proviennent d’études antérieures et 97 sont étayées par des preuves visuelles. Par rapport aux données de 2005, cet inventaire fait état de 35 espèces supplémentaires.

Le comité de gestion des forêts à usage spécial du Sud de Quang Tri annonce la découverte de 35 nouvelles espèces d’oiseaux dans la Réserve naturelle de Dakrong. Photo. VNA
Le comité de gestion des forêts à usage spécial du Sud de Quang Tri annonce la découverte de 35 nouvelles espèces d’oiseaux dans la Réserve naturelle de Dakrong. Photo. VNA

Quang Tri (VNA) – Le comité de gestion des forêts à usage spécial du Sud de Quang Tri a annoncé, le 20 octobre, la découverte de 35 nouvelles espèces d’oiseaux dans la Réserve naturelle de Dakrong, située dans la province de Quang Tri (Centre), à l’issue de trois mois d’enquêtes et d’évaluations de la diversité aviaire.

Parmi ces espèces, six présentent un intérêt particulier pour la conservation. Elles appartiennent à quatre ordres et cinq familles. Plusieurs figurent dans le Livre rouge du Vietnam et sur la Liste rouge de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), notamment la pirolle de Whitehead (Urocissa whiteheadi Ogilvie-Grant, 1899), le calao bicorne (Buceros bicornis) et l’aigle criard (Aquila clanga).

En outre, grâce à des pièges photographiques, le comité de gestion a également détecté la présence de nombreux animaux sauvages menacés, rares et précieux, tels que le macaque arctoide (Macaca arctoides), le lapin tigré (Nesolagus timminsi), le macaque à queue de cochon (Macaca leonina), le saro d'Indochine (Capricornis milneedwardsii), la linsang tacheté (Prionodon pardicolor), le petit cerf-souris (Tragulus kanchil), le douc à pattes rousses (Pygathrix nemaeus) et la civette palmiste hermaphrodite (Paradoxurus hermaphroditus).

Menée de juin à septembre 2026, l’enquête a mobilisé différentes méthodes afin d’évaluer la composition de l’avifaune, de recenser les principales menaces et de proposer des mesures de protection adaptées. Les équipes ont parcouru à pied plus de 36,6 km sur dix itinéraires traversant différents habitats et étages altitudinaux.

Elles ont également installé 57 filets japonais sur dix sites de capture et de relâcher, pour un total de 2 076 heures de pose. En parallèle, 34 pièges photographiques ont fonctionné pendant plus de 60 jours et nuits chacun. Plus de 4 000 photographies ont ainsi été collectées, dont environ 61 % contiennent des données exploitables.

À l’issue de ces travaux, l’inventaire de la Réserve naturelle de Dakrong recense désormais 228 espèces d’oiseaux, réparties en 55 familles et 17 ordres. Parmi elles, 139 ont été observées directement, 89 proviennent d’études antérieures et 97 sont étayées par des preuves visuelles. Par rapport aux données de 2005, cet inventaire fait état de 35 espèces supplémentaires.

Ces découvertes fournissent des bases scientifiques pour identifier les priorités de recherche et élaborer des mesures adaptées de gestion et de préservation des habitats, contribuant ainsi à renforcer l'efficacité de la conservation de la biodiversité à Dakrong et dans toute la chaîne annamitique. -VNA

#Réserve naturelle de Dakrong #Quang Tri #Nouvelle ère
Suivez VietnamPlus

Sur le même sujet

Voir plus

Le vice-président du Comité populaire de la province de Phu Tho, Dinh Cong Su, présente à la délégation française le projet de développement urbain d'adaptation au changement climatique dans la zone urbaine de Hoa Binh. Photo : VNA

Phu Tho : la France soutient un projet urbain face au changement climatique

La délégation française conduite par Éléonore Caroit, ministre déléguée auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, chargée de la Francophonie, des Partenariats internationaux et des Français de l’étranger, a visité le chantier de l’extension de la centrale hydroélectrique de Hoa Binh et le projet de développement urbain résilient au changement climatique dans la zone urbaine de Hoa Binh.

Des touristes visitent le lac Hoàn Kiêm, à Hanoi. Photo : VNA

El Niño devrait rester intense jusqu’en janvier 2027

En raison de l’influence de ce phénomène climatique, les masses d’air froid devraient être moins actives que la moyenne cette année, avec des épisodes de froid intense susceptibles de survenir plus tard, selon le Centre national de prévision hydrométéorologique.

Dix-sept animaux sauvages relâchés dans leur milieu naturel

Dix-sept animaux sauvages relâchés dans leur milieu naturel

Dix-sept animaux sauvages appartenant à sept espèces, dont un langur de Ha Tinh et un pangolin javanais, ont été relâchés dans le parc national de Phong Nha-Ke Bang, dans la province de Quang Tri, après avoir été secourus, soignés et réadaptés à la vie sauvage.

Le lac Hoàn Kiêm ou lac de l'Épée restitué, à Hanoi. Photo: VNA

Le Nord connaît un sursaut de chaleur avant une vague de douceur

Après la canicule qui a étouffé la région, le temps s'apprête à tourner dès cette nuit avec l'arrivée d'une perturbation modérée. Ce changement de flux entraînera une nette chute des températures et des averses orageuses pour les journées des 1er et 2 octobre.

Lors du séminaire. Photo : Bnews/vnanet.vn

La JICA soutient les technologies de prévision des précipitations

Le projet « Conseiller pour le développement de la technologie de prévision quantitative des précipitations pour le Vietnam », soutenu par l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA) marque une nouvelle étape dans la coopération entre le Vietnam et le Japon visant à renforcer les capacités de prévision hydrométéorologique, notamment la prévision quantitative des précipitations, contribuant ainsi à l'alerte précoce et à la prévention des catastrophes naturelles.

Relâche d'une tortue olivâtre en mer à Ca Mau. Photo: VNA

Ca Mau : une tortue olivâtre de 70 kg relâchée en mer

Le 28 septembre vers 20h00, un pêcheur de la commune de Tan An, Pham Viet Khai, a découvert dans ses filets une tortue pesant environ 70 kg. Après l’avoir ramenée à terre pour lui prodiguer des soins temporaires, il a pris l’initiative d’alerter les gardes-frontières.