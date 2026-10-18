Environnement

Phu Tho : la France soutient un projet urbain face au changement climatique

La délégation française conduite par Éléonore Caroit, ministre déléguée auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, chargée de la Francophonie, des Partenariats internationaux et des Français de l’étranger, a visité le chantier de l’extension de la centrale hydroélectrique de Hoa Binh et le projet de développement urbain résilient au changement climatique dans la zone urbaine de Hoa Binh.

Le vice-président du Comité populaire de la province de Phu Tho, Dinh Cong Su, présente à la délégation française le projet de développement urbain d'adaptation au changement climatique dans la zone urbaine de Hoa Binh. Photo : VNA
Le vice-président du Comité populaire de la province de Phu Tho, Dinh Cong Su, présente à la délégation française le projet de développement urbain d'adaptation au changement climatique dans la zone urbaine de Hoa Binh. Photo : VNA

Phu Tho (VNA) - Dans l’après-midi du 18 octobre, une délégation française conduite par Éléonore Caroit, ministre déléguée auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, chargée de la Francophonie, des Partenariats internationaux et des Français de l’étranger, s’est rendue dans la province de Phu Tho pour une visite de travail.

Elle a également visité le chantier de l’extension de la centrale hydroélectrique de Hoa Binh et le projet de développement urbain résilient au changement climatique dans la zone urbaine de Hoa Binh.

Lors des étapes de la visite, des responsables du Comité populaire provincial et des services spécialisés ont présenté un aperçu de la mise en œuvre des projets, des investissements clés et des orientations de développement futur.

Les deux parties ont également discuté de l'avancement de la préparation des investissements et des exigences liées à la réalisation du projet d'adaptation au changement climatique.

Approuvé par le Premier ministre vietnamien pour la proposition de prêt et par les autorités provinciales pour la décision d’investissement, ce projet représente un investissement total prévisionnel de plus de 1 495 milliards de dôngs (57,5 millions de dollars). Son financement repose sur des prêts de l’Agence française de développement (AFD), des aides non remboursables du Fonds de gestion de l’eau et des ressources naturelles, ainsi que des fonds de contrepartie.

Il comprend trois volets principaux axés sur la construction et l'amélioration du système de drainage pour lutter contre les inondations, le renforcement de la collecte et du traitement des eaux usées, ainsi que l'assistance technique pour la gestion et le fonctionnement urbain.

Les travaux prévus visent à améliorer le réseau de drainage sur les deux rives de la rivière Da et dans le secteur de Ky Son, à accroître la capacité de régulation de plusieurs lacs et à construire des stations de pompage ainsi qu’une station d’épuration des eaux usées d’une capacité de 5 000 m³ par jour.Une fois achevé, ce projet permettra de réduire les risques d'inondation, d'améliorer l'hygiène environnementale et de renforcer la qualité de vie des habitants face aux impacts du changement climatique.

Soulignant l’importance de ce projet, Éléonore Caroit a estimé que le renforcement de la résilience urbaine, l’amélioration des systèmes de drainage et de traitement des eaux usées, ainsi que l’amélioration du cadre de vie revêtaient une importance concrète pour le développement urbain durable.

De son côté, le vice-président du Comité populaire provincial de Phu Tho, Dinh Cong Su, a exprimé le souhait de bénéficier d’un soutien continu pour faire avancer le projet. Il a assuré que la province donnerait des instructions fermes aux services concernés afin d’accélérer les procédures nécessaires.

Actuellement en phase de préparation, le projet prévoit la réalisation d'études et de rapports de faisabilité entre novembre 2026 et janvier 2027, avec pour objectif une approbation officielle en février 2027. -VNA

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