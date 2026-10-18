Politique

Vietnam-Danemark : donner un nouvel élan au partenariat à l’ère du développement

À l’occasion de la visite d’État du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, au Danemark, du 19 au 24 octobre, les deux pays entendent donner un nouvel élan à leur partenariat stratégique vert, à l’heure où ils célèbrent le 55e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques, en élargissant leur coopération dans le commerce, l’investissement, les énergies renouvelables et l’innovation.

Bùi Thị Quỳnh Trang
L’événement « Da Nang-Copenhague : un parcours vert au bord du fleuve Han », organisé le 20 juin 2026 au parc APEC de Da Nang par le Comité populaire municipal, en coordination avec l’ambassade du Danemark au Vietnam, visait à renforcer les échanges et la coopération entre les deux parties en matière de développement urbain vert et durable. Il s’inscrivait dans le cadre des célébrations du 55e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Danemark (1971-2026). Photo: VNA
L’événement « Da Nang-Copenhague : un parcours vert au bord du fleuve Han », organisé le 20 juin 2026 au parc APEC de Da Nang par le Comité populaire municipal, en coordination avec l’ambassade du Danemark au Vietnam, visait à renforcer les échanges et la coopération entre les deux parties en matière de développement urbain vert et durable. Il s’inscrivait dans le cadre des célébrations du 55e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Danemark (1971-2026). Photo: VNA

Hanoï (VNA) - À l’invitation du roi Frederik X et de la reine du Danemark, du président du Conseil européen António Costa et du Premier ministre belge Bart De Wever, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, To Lam, accompagné de son épouse et d’une délégation de haut rang, effectuera des visites d’État au Danemark et des visites officielles auprès de l’Union européenne et en Belgique du 19 au 24 octobre 2026.

Première étape de cette tournée, le Danemark accueillera la première visite d’État d’un secrétaire général du PCV depuis l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, le 25 novembre 1971. Cette visite coïncide avec le 55e anniversaire de ces relations et vise à leur donner un nouvel élan stratégique, afin de faire du partenariat Vietnam-Danemark un modèle de coopération avec un pays d’Europe du Nord.

vnanet_denmark2.jpg
Le professeur et médecin Freddy Karup Petersen, représentant de l’Association d’amitié Danemark-Vietnam (DVA), remet des bourses financées par le projet à des enfants en situation de handicap de la ville, lors d’une conférence tenue le 27 février 2026. Photo: VNA

55 ans de relations d’amitié et de confiance

Depuis 1971, les relations bilatérales n’ont cessé de se renforcer. Les deux pays ont établi un partenariat stratégique dans les domaines du changement climatique, de l’énergie, de l’environnement et de la croissance verte en novembre 2011, avant de le porter au niveau de partenariat global en septembre 2013, puis de partenariat stratégique vert en novembre 2023.

Cette évolution a favorisé la coopération dans la croissance verte, la transition énergétique, la lutte contre le changement climatique et le développement durable. Les deux parties mettent actuellement en œuvre les grandes orientations de leur programme d’action pour le partenariat stratégique vert et poursuivent leurs échanges de haut niveau.

Le Vietnam et le Danemark se soutiennent régulièrement au sein des instances internationales et régionales, notamment l’Organisation des Nations unies (ONU) et ses institutions spécialisées, le Forum de coopération Asie-Europe (ASEM), les mécanismes de coopération entre l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) et l’Union européenne (UE), ainsi que le partenariat pour la croissance verte et les objectifs mondiaux à l’horizon 2030 (P4G).

Le partenariat stratégique vert, moteur de coopération

Le Danemark figure parmi les partenaires commerciaux importants du Vietnam dans l’UE. Selon les statistiques des douanes vietnamiennes, les échanges bilatéraux ont atteint 720,9 millions de dollars en 2025 et 672,5 millions de dollars au cours des neuf premiers mois de 2026. L’accord de libre-échange entre le Vietnam et l’UE (EVFTA), entré en vigueur le 1er août 2020, a contribué à élargir les possibilités commerciales. Le Danemark a ratifié l’accord de protection des investissements entre le Vietnam et l’UE (EVIPA) en novembre 2021.

Plus de 150 entreprises danoises sont présentes au Vietnam, où 174 projets d’investissement danois, représentant plus de deux milliards de dollars, sont actuellement en vigueur. Les secteurs portuaire, maritime, logistique et industriel vert illustrent le potentiel de cette coopération.

Les entreprises danoises contribuent également à la transition écologique et à l’économie circulaire au Vietnam, notamment à travers des projets d’innovation tels que Green Hero Solution, consacré à un modèle circulaire pour des systèmes agricoles et alimentaires adaptés au changement climatique.

vnanet_denmark3.jpg
Des élèves danois et vietnamiens débattent de l’avenir de la croissance verte au Vietnam, le 24 avril 2026 au Danemark, dans le cadre des activités célébrant le 55e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. Photo: VNA

Un nouvel élan pour le partenariat bilatéral

Forts de 55 ans d’amitié, de confiance politique et de coopération fructueuse, le Vietnam et le Danemark profiteront de cette visite d’État du secrétaire général du PCV et président de la République, To Lam, pour définir de nouvelles orientations stratégiques, élever leurs relations à un niveau supérieur et faire de leur partenariat un modèle de coopération entre le Vietnam et un pays d’Europe du Nord.

Selon la vice-ministre vietnamienne des Affaires étrangères, Le Thi Thu Hang, cette visite contribuera à renforcer la confiance politique et élargir la coopération dans le commerce, l’investissement, les sciences, les technologies, l’innovation, la croissance verte et le développement durable.

L’ambassadeur du Vietnam au Danemark Nguyen Le Thanh a souligné que cette visite visait à dynamiser la coopération économique, commerciale, l’investissement, les sciences, les technologies et l’innovation, en phase avec les priorités de développement des deux pays. Alors que le Vietnam accélère sa transition vers un modèle de croissance fondé sur la science, la technologie, l’innovation, la transformation numérique et le développement durable, les atouts du Danemark offrent de nombreuses possibilités de coopération, allant du partage d’expériences aux investissements, à la recherche, au développement technologique et à la formation de ressources humaines qualifiées. La visite permettra également de renforcer la coordination bilatérale sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun.

Pour sa part, l’ambassadrice du Danemark au Vietnam, Lina Gandløse Hansen, a estimé que cette visite ouvrirait un nouveau chapitre du partenariat bilatéral. Les discussions devraient porter notamment sur le commerce, l’investissement, l’énergie, les solutions vertes, l’éducation, l’alimentation durable et la culture.

Forts de plus de cinq décennies d’amitié et de visions convergentes en matière de développement durable, le Vietnam et le Danemark disposent ainsi de nouvelles possibilités de coopération, notamment dans l’éolien offshore et les infrastructures vertes, au bénéfice de leurs populations et de leurs entreprises. -VNA

Bùi Thị Quỳnh Trang
source
#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #NQ10 #visite d’État #To Lam #Danemark
Suivez VietnamPlus

Résolution en action

Intégration internationale

Transition verte, économie circulaire

Changement climatique

Sur le même sujet

Voir plus

Le Premier ministre vietnamien Le Minh Hung et la Première ministre liechtensteinoise Brigitte Haas passent en revue la garde d’honneur de l’Armée populaire vietnamienne. Photo: VNA

Cérémonie d’accueil officielle de la Première ministre du Liechtenstein

Le Premier ministre vietnamien Le Minh Hung a présidé, le 18 octobre à Hanoï, la cérémonie d’accueil officielle de la Première ministre liechtensteinoise Brigitte Haas, en visite officielle au Vietnam du 17 au 19 octobre, une visite marquant une nouvelle étape dans le renforcement des relations bilatérales, notamment dans les domaines économique, commercial et de l’investissement.

Lors de la cérémonie d'ouverture de la deuxième session de la 16e législature de l’Assemblée nationale. Photo : VNA

L’Assemblée nationale mise sur les réformes institutionnelles pour accélérer le développement

La deuxième session de la 16e législature de l’Assemblée nationale, ouverte le 17 octobre à Hanoï, se concentre sur l’accélération des réformes législatives, les décisions économiques et budgétaires pour 2027 et le renforcement du contrôle parlementaire, afin de lever les obstacles et de mobiliser efficacement les ressources au service du développement national.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam (droite) et le président de la Confédération suisse, Guy Parmelin. Photo : VNA

Approfondir le partenariat global entre le Vietnam et la Suisse

La visite officielle au Vietnam du président de la Confédération suisse, Guy Parmelin, les 17 et 18 octobre, vise à consolider le partenariat global entre les deux pays et à ouvrir de nouvelles perspectives de coopération, notamment dans les domaines économique et commercial, à l’occasion du 55e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques.

Le Premier ministre Lê Minh Hung prend la parole lors de la cérémonie d’annonce des produits labellisés « Marque nationale vietnamienne » en 2026. Photo : VNA

Le Premier ministre mise sur le rayonnement des marques pour doper l’économie

Porté par la ferme volonté de concrétiser ses deux objectifs stratégiques centenaires, le pays met le cap sur une croissance annuelle moyenne du PIB d’au moins 10% sur la période 2026-2030, a déclaré le Premier ministre Lê Minh Hung, appelant à transformer les marques vietnamiennes en un avantage concurrentiel stratégique pour l’économie nationale

Vilay Lakhamphong, membre du Bureau politique et membre permanent du Secrétariat du Comité central du Parti révolutionnaire populaire lao. Photo : VNA

Un haut responsable du Parti lao achève une visite officielle au Vietnam

La visite officielle au Vietnam de Vilay Lakhamphong, membre permanent du Secrétariat du Comité central du Parti révolutionnaire populaire lao, a contribué à consolider les relations d’amitié traditionnelle, de solidarité spéciale et de coopération intégrale entre les deux pays, ainsi que leur cohésion stratégique.

L’ambassadrice du Vietnam en Belgique et cheffe de la Mission du Vietnam auprès de l’UE, Nguyen Huong Tra, répond à une interview de l’Agence vietnamienne d’information. Photo: VNA

Vietnam-UE et Vietnam-Belgique : propulser les relations vers de nouveaux sommets

L’ambassadrice du Vietnam en Belgique et cheffe de la Mission du Vietnam auprès de l’UE, Nguyen Huong Tra, a souligné que la visite du secrétaire général du Parti et président de la République du Vietnam, To Lam, en UE réaffirmait la place prioritaire qu’occupent Bruxelles et l’UE dans la politique diplomatique et la stratégie d’intégration internationale de Hanoï.