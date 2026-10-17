Politique

La Première ministre du Liechtenstein arrive à Hanoï pour sa visite officielle

La Première ministre du Liechtenstein, Brigitte Haas, effectue du 17 au 19 octobre sa première visite officielle au Vietnam, qui devrait donner un nouvel élan aux relations bilatérales, notamment dans les domaines du commerce, de l’investissement et des hautes technologies.

La Première ministre de la Principauté du Liechtenstein, Brigitte Haas, a été accueillie par le ministre des Finances, Ngo Van Tuan. Photo : VNA
La Première ministre de la Principauté du Liechtenstein, Brigitte Haas, a été accueillie par le ministre des Finances, Ngo Van Tuan. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – La Première ministre de la Principauté du Liechtenstein, Brigitte Haas, est arrivée à Hanoï dans la soirée du 17 octobre, entamant une visite officielle au Vietnam du 17 au 19 octobre, à l’invitation du Premier ministre vietnamien, Le Minh Hung.

À l’aéroport international de Noi Bai, elle a été accueillie par le ministre des Finances, Ngo Van Tuan, la vice-ministre des Affaires étrangères, Le Thi Thu Hang, et l’ambassadrice du Vietnam en Suisse, également accréditée au Liechtenstein, Chau Mai Anh.

La Première ministre Brigitte Haas est accompagnée d’Eve Beck, secrétaire générale du ministère des Affaires gouvernementales et des Finances, et de Panagiotis Potolidis-Beck, directeur du Département des affaires économiques et du développement du ministère des Affaires étrangères.

Le Vietnam et le Liechtenstein ont établi leurs relations diplomatiques le 2 juillet 2008. En 2025, leurs échanges commerciaux bilatéraux ont atteint environ 9,8 millions de dollars. Les exportations vietnamiennes vers le Liechtenstein se sont élevées à environ 90 000 dollars, tandis que les importations en provenance de ce pays ont atteint environ 9,71 millions de dollars.

Le Liechtenstein compte un projet d’investissement direct en vigueur au Vietnam, d’un capital enregistré de 4 millions de dollars. Selon les données de la source vietnamienne, il se classe au 84e rang parmi 147 pays et territoires investissant au Vietnam. Il s’agit de l’usine TIETEX Vietnam, située dans la province de Dong Nai et financée à 100 % par TIETEX CAPITAL AG. Le projet relève du secteur manufacturier et comprend notamment la production de semelles intérieures pour chaussures, ainsi que des activités d’import-export et de distribution en gros.

Dans un entretien accordé au correspondant de la VNA à Genève sur la portée de cette visite et les perspectives des relations bilatérales, l’ambassadrice du Vietnam en Suisse, également accréditée au Liechtenstein, Chau Mai Anh, a estimé que cette première visite officielle de la Première ministre Brigitte Haas au Vietnam constituait une étape importante. Elle témoigne de l’importance que le Liechtenstein accorde au Vietnam et donne une nouvelle impulsion à l’approfondissement des relations bilatérales, afin de les rendre plus substantielles et plus efficaces.

Le calendrier de cette visite est également favorable, alors que le Vietnam et l’Association européenne de libre-échange (AELE) ont achevé, en juillet 2026, les négociations de leur accord de libre-échange. Cet accord constituera un cadre important pour élargir les relations économiques entre le Vietnam, le Liechtenstein et les autres pays membres de l’AELE, en facilitant les échanges commerciaux, les investissements et les partenariats entre entreprises.

L’ambassadrice a souligné que l’intérêt du Liechtenstein ne résidait pas tant dans la taille de son marché intérieur que dans sa capacité à développer des entreprises hautement spécialisées, dotées de technologies avancées et présentes à l’international. L’implantation d’entreprises comme Hilti sur de nombreux marchés asiatiques, dont le Vietnam, témoigne d’un rayonnement économique bien supérieur à la taille du marché intérieur de la Principauté. Le Vietnam considère ainsi le Liechtenstein non seulement comme un marché, mais aussi comme un partenaire susceptible de contribuer à accroître la valeur ajoutée et la compétitivité de son économie.

Selon l’ambassadrice Chau Mai Anh, cette visite pourrait également ouvrir de nouvelles perspectives de coopération, notamment en favorisant les partenariats entre les entreprises liechtensteinoises et vietnamiennes dans les secteurs des hautes technologies, de la mécanique de précision, de l’automatisation, de la transformation numérique et de l’innovation.- VNA

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