Santé

Vietnam-Danemark : renforcer les échanges commerciaux et les investissements

Forts de 55 ans de relations diplomatiques, le Vietnam et le Danemark entendent renforcer leurs échanges commerciaux et leurs investissements, en privilégiant la transition verte, les énergies renouvelables, l’innovation et les chaînes d’approvisionnement durables.

Des ouvrières au travail dans une entreprise textile et de confection. Photo d'illustration. Photo : VNA
Des ouvrières au travail dans une entreprise textile et de confection. Photo d'illustration. Photo : VNA

Hanoi (VNA) - Après 55 ans de relations diplomatiques, les deux pays entendent donner un nouvel élan à leur coopération commerciale et à leurs investissements, en s’appuyant notamment sur la transition verte, les énergies renouvelables et l’innovation. La visite d’État du secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, au Danemark constitue une étape importante dans cette dynamique.

Au fil des décennies, les deux pays ont progressivement élargi leur coopération, passant des partenariats stratégiques dans les domaines du changement climatique, de l’énergie, de l’environnement et de la croissance verte à un partenariat global, puis à un Partenariat stratégique vert en 2023. Ces cadres témoignent d’une volonté commune d’approfondir les relations et de les adapter aux priorités de développement des deux pays.

Le Danemark figure parmi les principaux investisseurs de l’Union européenne (UE) au Vietnam. Selon le ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce, les échanges bilatéraux présentent une structure complémentaire. Le Vietnam exporte principalement des textiles et vêtements, des chaussures, des produits aquatiques, des meubles en bois, des produits sidérurgiques, des machines, des équipements et des composants électroniques. En retour, il importe du Danemark des machines, des équipements, des produits pharmaceutiques, des produits chimiques et des technologies destinées notamment à la production et à la transition verte.

L’accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Union européenne (EVFTA) contribue à faciliter les échanges grâce à la réduction des droits de douane et à l’amélioration de l’accès aux marchés. Au cours des huit premiers mois de 2026, le commerce bilatéral a atteint 609,47 millions de dollars, en hausse de 37,5 % sur un an. Les exportations vietnamiennes se sont élevées à 346,81 millions de dollars, en progression de 27,7 %, tandis que les importations en provenance du Danemark ont augmenté de 53 %, à 262,66 millions de dollars.

Selon l’ambassadeur du Vietnam au Danemark, Nguyên Lê Thanh, les relations bilatérales se sont approfondies tant par leur portée que par leur contenu. Le Partenariat stratégique vert a notamment placé la transition écologique et le développement durable au cœur de la coopération. Dans sa stratégie de politique étrangère et de sécurité de 2023, le Danemark a identifié le Vietnam comme l’un des pays prioritaires pour renforcer ses relations dans la région indo-pacifique.

À la fin de juillet 2026, le Danemark comptait 179 projets d’investissement encore en activité au Vietnam, pour un capital enregistré d’environ 2,5 milliards de dollars, le plaçant au 21e rang parmi les 153 pays et territoires investissant dans le pays. Des groupes tels que LEGO, Maersk, Pandora, Vestas et Novo Nordisk développent leurs activités dans la production, la logistique, les infrastructures portuaires, l’énergie, les produits pharmaceutiques et les technologies vertes. Les perspectives s’étendent également à la santé, aux sciences de la vie, à la numérisation et à l’innovation.

Le développement de l’énergie éolienne constitue un axe prioritaire. Lors d’une rencontre avec le groupe danois Vestas, le vice-ministre vietnamien de l’Industrie et du Commerce, Truong Thanh Hoài, a souligné que l’éolien terrestre, côtier et offshore contribuerait à garantir la sécurité énergétique, à répondre à la demande d’électricité et à accélérer la transition énergétique.

Il a appelé Vestas à renforcer sa coopération avec les organismes et entreprises vietnamiens, à partager son expérience, notamment dans l’éolien offshore, et à étudier des projets conformes à la planification et à la réglementation nationales. Le transfert de technologies, la formation de ressources humaines, le développement des fournisseurs locaux et l’augmentation progressive de la part de production nationale figurent également parmi les objectifs.

Au-delà de l’énergie, les deux pays disposent de possibilités de coopération dans les technologies stratégiques, notamment l’intelligence artificielle, la robotique, l’automatisation, les biotechnologies et les matériaux avancés. Le Vietnam souhaite accélérer son modèle de croissance fondé sur la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique, conformément à la résolution 57-NQ/TW.

Enfin, le transport maritime, la logistique et les chaînes d’approvisionnement vertes offrent d’autres perspectives. Les compétences danoises en matière de transport maritime et de technologies durables peuvent compléter la position géographique, les infrastructures portuaires et les capacités industrielles du Vietnam. Les deux pays entendent ainsi renforcer les liens entre leurs entreprises, développer des chaînes de valeur durables et améliorer leur compétitivité face aux évolutions de l’économie mondiale. -VNA

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