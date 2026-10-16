Sciences

Le ministère vietnamien de la Sécurité publique veut approfondir son partenariat avec Nokia

Le ministère vietnamien de la Sécurité publique et le groupe Nokia entendent promouvoir la recherche, le développement et le transfert de technologies au service de la sécurité publique, notamment dans les télécommunications de nouvelle génération, l’IA, l’analyse de données et la cybersécurité.

Le général Luong Tam Quang, ministre de la Sécurité publique (à droite) reçoit Andrew Cope, directeur général chargé des ventes pour la région Asie-Pacifique du groupe Nokia. Photo : VNA
Le général Luong Tam Quang, ministre de la Sécurité publique (à droite) reçoit Andrew Cope, directeur général chargé des ventes pour la région Asie-Pacifique du groupe Nokia. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Dans l’après-midi du 15 octobre, à Hanoï, le général Luong Tam Quang, ministre de la Sécurité publique, a reçu Andrew Cope, directeur général chargé des ventes pour la région Asie-Pacifique du groupe Nokia.

​Lors de cette rencontre, le ministre Luong Tam Quang a salué le positionnement et les compétences de Nokia, l’un des premiers groupes mondiaux dans le secteur des télécommunications, qui possède une vaste expérience dans la recherche, le développement et le déploiement de solutions de réseaux de télécommunication avancées, notamment la 5G, l’intelligence artificielle (IA), le cloud computing et les infrastructures numériques sécurisées. Il a également souligné ses compétences dans les projets ferroviaires et aéroportuaires et les réseaux de communication spécialisés au service de la sécurité publique.

​Selon Luong Tam Quang, ces domaines sont essentiels à la transformation numérique, à la modernisation des infrastructures de communication et au renforcement des capacités de sécurité publique.

​Présentant les orientations du Parti et de l’État vietnamiens en faveur d’infrastructures de télécommunication modernes, répondant aux besoins du développement socio-économique et aux exigences de défense et de sécurité nationales, le ministre a souligné la volonté du Vietnam de renforcer sa coopération avec Nokia dans la recherche, le transfert de technologies, la formation et le développement de solutions avancées.

​Compte tenu des atouts de Nokia et des besoins du ministère, il a invité le groupe à intensifier les échanges d’expériences et la coopération en recherche et développement dans des domaines tels que la 5G-Advanced, la 6G, l’IA, l’Internet des objets (IoT), le cloud computing et les réseaux automatisés, afin de renforcer l’autonomie technologique du Vietnam et de former des ressources humaines qualifiées.

​Les deux parties entendent promouvoir la recherche, le développement et le transfert de technologies au service de la sécurité publique, notamment dans les télécommunications de nouvelle génération, l’IA, l’analyse de données et la cybersécurité. Elles envisagent également de coopérer à la création de centres de recherche et d’innovation, de mobiliser des experts internationaux et de mettre en œuvre des programmes adaptés à leurs orientations de développement.

​Elles souhaitent par ailleurs développer des infrastructures de télécommunication sûres et résilientes, garantissant la continuité des communications en situation d’urgence ou de catastrophe naturelle. Elles étudieront les solutions et les possibilités de transfert et de déploiement de systèmes de communication mobile 5G spécialisés pour les forces opérationnelles dans les zones set lors des événements exigeant des conditions particulières de sécurité.

​Le ministre a également proposé de renforcer la formation de ressources humaines hautement qualifiées grâce à des séminaires, des formations spécialisées, des échanges d’experts et des transferts de connaissances et de technologies dans les domaines des données, de l’IA, du calcul haute performance (HPC) et des nouvelles technologies. L’objectif est de développer les capacités du personnel du ministère en matière de recherche, d’exploitation et de maîtrise technologique.

​À cette occasion, Andrew Cope a présenté les atouts technologiques de Nokia et les orientations de développement du groupe au Vietnam et dans la région Asie-Pacifique.

​Il a souligné l’importance accordée par Nokia aux perspectives de partenariat avec le ministère vietnamien de la Sécurité publique et s’est déclaré prêt à intensifier les échanges d’expériences, à présenter des solutions adaptées aux besoins du ministère et à étudier de nouvelles possibilités de coopération. – VNA

source
#Nghị quyết 57 #NQ 57 #Nokia #sécurité publique #cybersécurité
Suivez VietnamPlus

Transformation numérique

Sur le même sujet

La mise en œuvre de la transformation numérique dans le quartier de Thanh Khê, à Dà Nang, à travers les services publics en ligne, aide les habitants à sécuriser leurs données personnelles. Photo : VNA

Le Vietnam renforce sa protection numérique face à l’essor de l’IA et des deepfakes

Un «bouclier numérique» efficace doit posséder trois capacités clés : une alerte précoce permettant d’identifier les sujets, les sources et les schémas de diffusion inhabituels, ainsi que les signes de fabrication ou d’activité coordonnée ; une vérification rapide grâce à la coordination entre les autorités, les bases de données, les experts et la presse ; et une communication proactive, fournissant un contenu précis, accessible et multimédia aux publics concernés une fois l’information vérifiée.

Des étudiants de l'Université de technologie – Université nationale du Vietnam à Hô Chi Minh-Ville s'exercent à des applications de haute technologie. Photo : VNA

Le Vietnam fait appel à l’expertise mondiale pour développer sa main-d’œuvre en IA

Le réseau mondial d’experts vietnamiens en intelligence artificielle vise à attirer les talents vietnamiens de l’IA à travers le monde et à renforcer les liens entre instituts de recherche, entreprises et experts afin de constituer des équipes de recherche solides et de favoriser la commercialisation, tout en mobilisant des experts pour conseiller les pouvoirs publics sur les politiques ainsi que sur les programmes et projets nationaux clés en matière d’IA.

Voir plus

Des étudiants présentent leurs produits technologiques lors du Festival des sciences, des technologies, de l'entrepreneuriat et de l'innovation de l'Université des sciences et technologies de Dà Nang en 2026. Photo : VNA

Innovation : le gouvernement lance un plan pour attirer experts et jeunes talents

Le décret n°386/2026/ND-CP du 12 octobre détaille les leviers pour attirer les experts, stimuler la jeunesse talentueuse et porter les initiatives de rupture. Il encadre également les conditions d’accès et d'exploitation des données, en structurant les mécanismes de financement et de capital-risque et en soutenant l’économie de la donnée.

Résultats de la mise en œuvre de la Résolution n° 57-NQ/TW

Résultats de la mise en œuvre de la Résolution n° 57-NQ/TW

Depuis la consolidation, en juillet 2026, du Comité directeur central sur les sciences, les technologies, l’innovation et la transformation numérique, le Premier ministre, qui en assure la direction, a accéléré la mise en œuvre coordonnée des mesures visant à atteindre les objectifs de la Résolution 57-NQ/TW.

Le Vietnam se hisse au 43e rang mondial de l'innovation

Le Vietnam se hisse au 43e rang mondial de l'innovation

Selon le rapport de l'OMPI sur l'Indice mondial de l'innovation 2026, le Vietnam se classe 43e sur 139 pays et économies, soit une progression d'une place par rapport à 2025 ; sa production a augmenté de deux places et deux indicateurs d'exportation figurent parmi les plus performants au monde.

Publication de l’Indice provincial d’innovation (PII) 2026. Photo : VNA

Hanoï en tête de l’indice provincial d’innovation 2026

La capitale Hanoï conserve la première place de l’indice provincial d’innovation 2026 avec 63,80 points, confirmant ses atouts en matière de recherche-développement et de valorisation des ressources scientifiques et technologiques.

Le ministre des Sciences et des Technologies, Vu Hai Quan (gauche), et le ministre japonais des Affaires intérieures et des Communications, Fujii Hisayuki. Photo: VNA

Le Vietnam et le Japon élargissent leur coopération technologique

Lors d’une visite de travail au Japon, le 2 octobre, le ministre vietnamien des Sciences et des Technologies, Vu Hai Quan, a plaidé pour un renforcement de la coopération dans les semi-conducteurs, l’intelligence artificielle, les technologies quantiques et les infrastructures numériques.