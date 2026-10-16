Le ministère vietnamien de la Sécurité publique veut approfondir son partenariat avec Nokia

Hanoï (VNA) - Dans l’après-midi du 15 octobre, à Hanoï, le général Luong Tam Quang, ministre de la Sécurité publique, a reçu Andrew Cope, directeur général chargé des ventes pour la région Asie-Pacifique du groupe Nokia.

​Lors de cette rencontre, le ministre Luong Tam Quang a salué le positionnement et les compétences de Nokia, l’un des premiers groupes mondiaux dans le secteur des télécommunications, qui possède une vaste expérience dans la recherche, le développement et le déploiement de solutions de réseaux de télécommunication avancées, notamment la 5G, l’intelligence artificielle (IA), le cloud computing et les infrastructures numériques sécurisées. Il a également souligné ses compétences dans les projets ferroviaires et aéroportuaires et les réseaux de communication spécialisés au service de la sécurité publique.

​Selon Luong Tam Quang, ces domaines sont essentiels à la transformation numérique, à la modernisation des infrastructures de communication et au renforcement des capacités de sécurité publique.

​Présentant les orientations du Parti et de l’État vietnamiens en faveur d’infrastructures de télécommunication modernes, répondant aux besoins du développement socio-économique et aux exigences de défense et de sécurité nationales, le ministre a souligné la volonté du Vietnam de renforcer sa coopération avec Nokia dans la recherche, le transfert de technologies, la formation et le développement de solutions avancées.

​Compte tenu des atouts de Nokia et des besoins du ministère, il a invité le groupe à intensifier les échanges d’expériences et la coopération en recherche et développement dans des domaines tels que la 5G-Advanced, la 6G, l’IA, l’Internet des objets (IoT), le cloud computing et les réseaux automatisés, afin de renforcer l’autonomie technologique du Vietnam et de former des ressources humaines qualifiées.

​Les deux parties entendent promouvoir la recherche, le développement et le transfert de technologies au service de la sécurité publique, notamment dans les télécommunications de nouvelle génération, l’IA, l’analyse de données et la cybersécurité. Elles envisagent également de coopérer à la création de centres de recherche et d’innovation, de mobiliser des experts internationaux et de mettre en œuvre des programmes adaptés à leurs orientations de développement.

​Elles souhaitent par ailleurs développer des infrastructures de télécommunication sûres et résilientes, garantissant la continuité des communications en situation d’urgence ou de catastrophe naturelle. Elles étudieront les solutions et les possibilités de transfert et de déploiement de systèmes de communication mobile 5G spécialisés pour les forces opérationnelles dans les zones set lors des événements exigeant des conditions particulières de sécurité.

​Le ministre a également proposé de renforcer la formation de ressources humaines hautement qualifiées grâce à des séminaires, des formations spécialisées, des échanges d’experts et des transferts de connaissances et de technologies dans les domaines des données, de l’IA, du calcul haute performance (HPC) et des nouvelles technologies. L’objectif est de développer les capacités du personnel du ministère en matière de recherche, d’exploitation et de maîtrise technologique.

​À cette occasion, Andrew Cope a présenté les atouts technologiques de Nokia et les orientations de développement du groupe au Vietnam et dans la région Asie-Pacifique.

​Il a souligné l’importance accordée par Nokia aux perspectives de partenariat avec le ministère vietnamien de la Sécurité publique et s’est déclaré prêt à intensifier les échanges d’expériences, à présenter des solutions adaptées aux besoins du ministère et à étudier de nouvelles possibilités de coopération. – VNA

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