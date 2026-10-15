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ICIT 2026 : l’intelligence artificielle au cœur des échanges scientifiques vietnamo-sud-coréens

L’ICIT 2026 offre de nouvelles perspectives en matière de recherche, d’échanges universitaires et de réalisation de projets concrets associant instituts de recherche, universités et entreprises.

Les délégués assistent à la 5e édition de la Conférence internationale sur l’intelligence des objets. Photo: VNA
Les délégués assistent à la 5e édition de la Conférence internationale sur l’intelligence des objets. Photo: VNA

Séoul (VNA) - La 5e édition de la Conférence internationale sur l’intelligence des objets (ICIT 2026) s’est officiellement ouverte le 15 octobre à l’Université Sejong, à Séoul, en République de Corée.

Coorganisé par l’Université des mines et de géologie de Hanoï et l’Université Sejong, cet événement scientifique réunit des professeurs, des chercheurs et des experts internationaux autour des enjeux de l’intelligence artificielle (IA), de l’intelligence des objets (IoT), des systèmes intelligents et de la cybersécurité.

Cette année, le Vietnam affirme son rôle actif au sein du réseau universitaire international, non seulement en tant que coorganisateur, mais aussi grâce à la participation de plusieurs établissements majeurs, dont l’Université nationale de Hanoï, l’Université des sciences et des technologies de Hanoï, l’Université de technologie de Hô Chi Minh-Ville, ainsi que les universités FPT et Ton Duc Thang.

La présence des représentants du ministère vietnamien de la Science et de la Technologie en République de Corée et la coordination étroite des établissements scientifiques et éducatifs locaux souligne l'étroite collaboration entre les deux nations et témoigne de l'ascension de la communauté scientifique vietnamienne sur la scène internationale dans le cadre de leur partenariat stratégique.

Lors de la session d'ouverture, le professeur Moon Hyeon Joon de l'Université Sejong et le professeur associé Tran Xuan Truong, président du conseil de l'Université de géologie et de mines de Hanoï, ont plaidé pour coopération dans la recherche interdisciplinaire et internationale renforcée afin de relever les défis technologiques contemporains.

Parmi les contributions notables, le professeur Nguyen Xuan Mung a présenté des travaux approfondis sur l’amélioration de la résilience des véhicules aériens sans pilote (UAV) au sein de l’écosystème de l’intelligence artificielle des objets (AIoT). Ces recherches ouvrent des perspectives pour le développement de systèmes de commande de vol tolérants aux pannes et de méthodes d’évaluation des dégâts après les catastrophes naturelles grâce aux technologies de vision par ordinateur.

Les sessions thématiques, organisées en format hybride, ont permis des échanges approfondis sur des applications concrètes telles que l'optimisation des satellites, la sécurisation des données IoT en périphérie de réseau et l'utilisation des technologies LiDAR pour l'urbanisme. Les débats ont également porté sur des sujets de pointe, notamment des modèles de « deep learning » (apprentissage profond) pour l'agriculture intelligente, le système de compréhension des commandes en vietnamien pour les appartements intelligents (ViSafeHome-NLU), ainsi que des outils de diagnostic médical à partir d’images radiographiques et rétiniennes, et les solutions de détection des cyberattaques de type « Zero-Day ».

L’ICIT 2026 offre ainsi de nouvelles perspectives en matière de recherche, d’échanges universitaires et de réalisation de projets concrets associant instituts de recherche, universités et entreprises.

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L’ambassadeur du Vietnam en République de Corée, Vu Ho, reçoit la délégation vietnamienne. Photo: VNA

En amont de la conférence, la délégation universitaire vietnamienne a été reçue le 14 octobre par l’ambassadeur du Vietnam en République de Corée, Vu Ho. Celui-ci a salué l’organisation de ce forum, qu’il a qualifié d’initiative concrète pour dynamiser la coopération bilatérale dans les domaines de la science, de la technologie et de l’éducation, tout en renforçant les liens entre les chercheurs vietnamiens et la communauté scientifique internationale.

L’ambassadeur a souligné que la science et la technologie étaient devenues des moteurs essentiels du développement socio-économique. Il a encouragé les établissements et les chercheurs vietnamiens à s’intégrer davantage aux réseaux mondiaux de recherche et à transformer leurs travaux en applications concrètes répondant aux besoins du marché. L’ambassade du Vietnam a réaffirmé son engagement à soutenir ces échanges universitaires et scientifiques afin de consolider durablement la coopération entre les deux pays. -VNA

#ICIT 2026 #Conférence internationale sur l’intelligence des objets #République de Corée
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