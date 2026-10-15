Sciences

Le Vietnam et Ericsson explorent de nouvelles pistes de coopération

Lors d'une rencontre à Hanoï le 15 octobre, le ministre de la Sécurité publique, Luong Tam Quang, et la dirigeante d'Ericsson Vietnam, Rita Mokbel, ont discuté des perspectives de coopération dans les télécommunications et les technologies.

Le ministre de la Sécurité publique, Luong Tam Quang, et la dirigeante d'Ericsson Vietnam, Rita Mokbel. Photo : VNA
Le ministre de la Sécurité publique, Luong Tam Quang, et la dirigeante d'Ericsson Vietnam, Rita Mokbel. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Le 15 octobre à Hanoï, le général Luong Tam Quang, membre du Bureau politique et ministre de la Sécurité publique, a reçu Rita Mokbel, présidente-directrice générale d'Ericsson Vietnam.

Lors de la rencontre, le ministre Luong Tam Quang a salué la position d'Ericsson, ses capacités technologiques et son expérience internationale en tant que l'un des principaux groupes mondiaux de télécommunications.

Le ministre s'est félicité des résultats positifs de la coopération entre Ericsson et MobiFone dans le développement des infrastructures de réseau, la fourniture d'équipements et de solutions ainsi que l'assistance technique, mais aussi de son élargissement à la 5G, au cloud computing, à l'IA et à l'innovation.

Soulignant que le Vietnam entend développer les réseaux de télécommunications de nouvelle génération, les centres de données et le cloud computing, tout en se dotant d'infrastructures numériques sûres et résilientes, capables de répondre aux besoins du développement socio-économique et aux impératifs de défense et de sécurité nationales, le ministre a souhaité renforcer la coopération avec des partenaires de premier plan comme Ericsson dans la recherche, le transfert de technologies, la formation des ressources humaines et le développement de solutions avancées de télécommunications.

Estimant que les deux parties disposent encore d'un important potentiel de coopération, le ministre Luong Tam Quang a proposé qu'Ericsson partage ses orientations et sa feuille de route technologique, son expérience en matière de recherche ainsi que les nouvelles tendances, notamment les technologies susceptibles d'être appliquées dans le domaine de la sécurité.

Il a en outre insisté sur la nécessité d'associer la recherche et l'application des technologies à la formation des ressources humaines et au transfert de connaissances, afin de renforcer progressivement les capacités vietnamiennes de recherche, d'exploitation et de maîtrise des technologies.

Il a également appelé Ericsson à renforcer la coopération au développement d'infrastructures de télécommunications sûres et résilientes, capables d'assurer la continuité des communications en cas d'urgence, d'incident ou de catastrophe naturelle.

De son côté, Rita Mokbel a réaffirmé l'importance qu'Ericsson accorde au développement de sa coopération au Vietnam dans les domaines des sciences et technologies, de la transformation numérique, de l'IA et des télécommunications de nouvelle génération.

Partageant les orientations proposées par le ministre, elle s'est engagée à poursuivre la coopération avec le ministère de la Sécurité publique dans les télécommunications, la sécurité et la sûreté de l'information, l'IA et le développement des compétences numériques, en fonction des besoins et des capacités des deux parties, afin de renforcer les infrastructures et de favoriser la transformation numérique au Vietnam. -VNA

#Nghị quyết 57 #NQ 57 #Ericsson
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