Ouverture de la 2e session de la 16e législature de l’Assemblée nationale

Hanoi octobre (VNA) – La 2e session de la 16e législature de l’Assemblée nationale du Vietnam (AN) s’est ouverte solennellement le 17 octobre à Hanoi. Les députés doivent examiner et adopter 43 projets de lois et de résolutions, ainsi que se prononcer sur les grandes orientations économiques, sociales et budgétaires du pays.

La séance d’ouverture a débuté à 8h15. Elle a été retransmise en direct à la télévision et à la radio nationales, sur les chaînes VTV1 et VOV1, afin de permettre aux électeurs et à la population de suivre les travaux. Avant l’ouverture, les dirigeants du Parti et de l’État, les représentants du Front de la Patrie du Vietnam et les députés ont déposé des gerbes de fleurs et rendu hommage au Président Hô Chi Minh dans son mausolée.

Elle se déroulera en présentiel, en deux phases: la première, du 17 octobre au 14 novembre, et la seconde, les 20 et 21 novembre. D’une durée prévue de 28 jours, la session comprendra six samedis et un dimanche de travail parlementaire. Entre le 15 et le 19 novembre, les députés suspendront leurs travaux afin de permettre aux organes de l’Assemblée nationale, au gouvernement et aux organismes concernés d’intégrer les observations et de réviser les projets de loi et de résolution.

Au cours de cette session, l’AN examinera et adoptera 43 projets de lois et de résolutions. Parmi les textes majeurs figurent les projets de révision du Code pénal, du Code de procédure pénale, de la Loi foncière, de la Loi sur le commerce immobilier et de la Loi sur le logement. Les députés se pencheront également sur la législation relative au budget de l’État, au développement des petites et moyennes entreprises, à l’exercice de la démocratie au niveau local et aux textes normatifs.

D’autres textes concernent notamment les modifications du Code du travail, ainsi que des lois sur les archives, l’égalité des sexes, les activités de la Croix-Rouge, l’emploi et l’assurance sociale. Quatre autres projets de loi seront soumis à l’examen des députés, dont le Code maritime et fluvial du Vietnam, la Loi sur la sécurité alimentaire révisée, la Loi sur les transactions de marchandises dérivées et la Loi sur le développement des industries culturelles.

Les questions économiques, sociales et budgétaires occuperont également une place importante dans les débats. Les députés examineront le bilan de la mise en œuvre du plan de développement socio-économique pour 2026 et les prévisions pour 2027, avant de se prononcer sur le plan de développement socio-économique de l’année prochaine. Ils évalueront également l’exécution du budget de l’État en 2026, adopteront les prévisions budgétaires pour 2027 et le plan de répartition du budget central, examineront les investissements publics et approuveront le règlement définitif du budget de l’État pour 2025.

Les travaux porteront aussi sur les résultats de la mise en œuvre de la résolution n° 261/2025/QH15, qui prévoit des mécanismes et des politiques spécifiques destinés à améliorer la protection, les soins et la promotion de la santé de la population.

En matière de supervision, l’AN examinera les synthèses des avis et recommandations des électeurs et de la population, ainsi que les rapports sur le traitement de ces recommandations, l’accueil des citoyens et le règlement des plaintes et dénonciations. Des séances de questions-réponses avec les responsables concernés sont également prévues.

Les députés examineront par ailleurs une résolution mettant fin à la réalisation des objectifs fixés par deux résolutions antérieures concernant le projet de construction de la route Hô Chi Minh. Ils se prononceront également sur le principe d’investissement du programme national cible de prévention et de lutte contre la criminalité pour la période 2026-2035.

La préparation de cette session a été menée avec soin. Le Comité permanent de l’AN a demandé aux organes parlementaires et aux organismes gouvernementaux de coordonner étroitement leurs travaux afin de finaliser les dossiers soumis aux députés dans les délais légaux. Les préparatifs portent également sur les infrastructures, la sécurité, l’information, le protocole, la logistique et les services médicaux nécessaires au bon déroulement de la session. -VNA

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