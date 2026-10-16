Le forum sur le commerce et la culture Vietnam-Cambodge renforce les liens entre entreprises

Phnom Penh, 16 octobre (VNA) – Le Forum international sur le commerce et la culture Vietnam-Cambodge s’est tenu le 16 octobre à Phnom Penh, réunissant des représentants de près de 50 entreprises des deux pays afin d’explorer les possibilités de coopération dans les domaines du commerce, de l’investissement et de la culture.
S’exprimant lors de l’événement, l’ambassadeur du Vietnam au Cambodge, Nguyen Minh Vu, a estimé que le forum contribuerait à renforcer les liens entre les entreprises, à élargir la coopération économique et à promouvoir les échanges culturels entre les deux pays.
Soulignant la dynamique positive des relations économiques et commerciales bilatérales, il a également mis en avant l’importance des échanges culturels réguliers, notamment à travers les semaines et journées culturelles, les spectacles artistiques et les expositions photographiques, qui permettent aux populations des deux pays de mieux connaître leurs cultures respectives.
Nguyen Minh Vu a rappelé que, lors du Forum d’affaires Cambodge-Vietnam, organisé le 9 octobre, le Premier ministre vietnamien Le Minh Hung avait défini plusieurs orientations prioritaires pour la coopération économique bilatérale. Celles-ci portent notamment sur le renforcement de la coordination institutionnelle et politique ; la simplification des procédures d’investissement, d’immigration, de douane et de quarantaine, ainsi que le maintien d’un dialogue régulier pour résoudre les difficultés rencontrées par les entreprises.
Elles comprennent également le développement des infrastructures de transport, des postes-frontières, des marchés frontaliers et des services logistiques, notamment à travers le projet d’autoroute reliant Hô Chi Minh-Ville à Phnom Penh via Moc Bai et Bavet.
Les deux pays sont aussi appelés à développer les chaînes de valeur agricoles et agro-industrielles, en renforçant les zones de production de matières premières, la transformation, les normes de qualité et la traçabilité ; à élargir la coopération financière et bancaire, notamment par les paiements en monnaies locales et les paiements transfrontaliers par QR code ; et à promouvoir de nouveaux moteurs de croissance tels que la transformation numérique, le commerce électronique, les énergies renouvelables, l’interconnexion des réseaux électriques, le tourisme et la formation de ressources humaines hautement qualifiées.
Sur la base de ces orientations, l’ambassadeur a encouragé les entreprises à renforcer leurs partenariats, à partager des informations sur les marchés, à améliorer la logistique et à faciliter les échanges. Il les a également invitées à explorer des projets d’investissement, de tourisme et d’échanges culturels présentant des avantages concrets et mutuels et s’inscrivant dans la durée.
Il a affirmé que l’ambassade du Vietnam continuerait de collaborer avec les organismes compétents, les collectivités locales, les associations et les entreprises afin de promouvoir la diplomatie économique, de faciliter les contacts entre acteurs économiques et de contribuer à lever les obstacles à la coopération. Il s’est dit convaincu que le forum ouvrirait de nouvelles perspectives d’investissement et de partenariat commercial, contribuant à approfondir les relations entre le Vietnam et le Cambodge et à en améliorer l’efficacité.
Pour sa part, Tan Monivann, vice-président de la Chambre de commerce du Cambodge, a qualifié le forum d’occasion précieuse pour les entreprises des deux pays d’établir des contacts directs, d’échanger leurs expériences et d’explorer de nouvelles pistes de coopération.
Il a proposé d’approfondir la collaboration dans les secteurs de l’agriculture, de l’industrie de transformation, de la sylviculture, de la construction, des technologies numériques, des énergies renouvelables, du tourisme et des services. Selon lui, en associant les ressources naturelles et les débouchés croissants du Cambodge à l’expérience, aux technologies et aux capacités de production du Vietnam, les entreprises des deux pays pourraient renforcer leurs chaînes d’approvisionnement, développer des produits à plus forte valeur ajoutée destinés à de nouveaux marchés d’exportation et créer des emplois.
Il a ajouté que la Chambre de commerce du Cambodge était prête à faciliter les mises en relation entre entreprises, à promouvoir le dialogue, à partager des informations sur les marchés et à encourager des partenariats mutuellement bénéfiques. Il a invité les participants à profiter du forum pour identifier des partenaires potentiels, examiner des possibilités de coopération concrètes et maintenir le contact afin de transformer les échanges en projets commerciaux effectifs.
Lors du forum, des entreprises des deux pays ont présenté leurs capacités, leurs produits et leurs services, tout en échangeant sur les possibilités de coopération en matière de commerce, d’investissement, de distribution, d’accès aux marchés et de projets conjoints.
Le forum devrait contribuer à resserrer les liens entre les entreprises, à élargir les débouchés commerciaux et à promouvoir les échanges culturels, renforçant ainsi l’amitié et la coopération entre le Vietnam et le Cambodge au bénéfice durable de leurs entreprises et de leurs populations.- VNA
Voir plus
Le Vietnam appelle Citigroup à soutenir la transformation numérique et les paiements internationaux
Le vice-Premier ministre Nguyen Van Thang a invité Citigroup à renforcer sa coopération avec le Vietnam dans la transformation numérique, les paiements internationaux et le financement, tout en contribuant au développement de centres financiers internationaux et à l’attraction d’investissements de qualité.
Le Vietnam investit plus de 2,7 milliards de dollars à l’étranger en neuf mois
À fin septembre 2026, les investissements vietnamiens à l’étranger s’élèvent à plus de 2,7 milliards de dollars. Ce montant global englobe 121 nouveaux projets ainsi que 32 ajustements de capital.
Lancement d’une plateforme d’IA pour aider les entreprises à développer leurs marques
La plateforme NEX Brain™, lancée le 15 octobre à Hô Chi Minh-Ville, associe l’intelligence artificielle et l’analyse des données pour aider les entreprises à développer leurs marques, à optimiser leurs investissements et à renforcer leur compétitivité.
Renforcer la coopération et les liens touristiques dans le Nord-Ouest du Vietnam
La Foire du tourisme du Nord-Ouest 2026, organisée dans la province de Lao Cai, vise à renforcer la coopération touristique régionale, à valoriser les produits OCOP et le patrimoine culturel local, ainsi qu’à élargir les débouchés des produits régionaux.
Le PM Lê Minh Hung soutient l’expansion des investissements de PETRONAS au Vietnam
Le Premier ministre Lê Minh Hung a réaffirmé le soutien du gouvernement vietnamien à l’élargissement des investissements de PETRONAS au Vietnam et au renforcement de son alliance stratégique avec Petrovietnam dans l’ensemble de la chaîne de valeur énergétique.
Vietnam – États-Unis : dynamiser les échanges économiques, commerciaux et les investissements
Affirmant que le Vietnam continue d'améliorer son environnement d'investissement et d'affaires tout en accompagnant les entreprises, la vice-ministre des Affaires étrangères, Nguyen Minh Hang, a encouragé les sociétés américaines à accroître leurs investissements dans les domaines des hautes technologies, de l'énergie, des infrastructures et de l'innovation.
Le Vietnam et le Danemark signent un accord sur les statistiques et la transformation numérique
Un protocole d'accord (MoU) portant sur la coopération dans les domaines des statistiques officielles, des données administratives et de la transformation numérique entre le Vietnam et le Danemark a été signé le 15 octobre.
Le Vietnam et la Finlande renforcent leur coopération dans les infrastructures de transport et les villes intelligentes
Le vice-ministre vietnamien de la Construction, Nguyen Tuong Van et le ministre finlandais du Commerce extérieur et du Développement, Ville Tavio ont échangé des perspectives de coopération Vietnam-Finlande dans les infrastructures de transport intelligentes, les villes vertes, la transformation numérique et la mobilisation de financements pour les projets d’infrastructure.
Coopération énergétique : le Vietnam et l’Australie signent un accord complémentaire pour le projet Aus4Growth
Le Vietnam et l’Australie ont signé un accord complémentaire pour mettre en œuvre un projet de coopération énergétique doté d’une aide publique au développement non remboursable pouvant atteindre 18,3 millions de dollars australiens sur la période 2026-2031, afin de soutenir la transition énergétique verte du Vietnam.
Bac Ninh : des financements et des formations pour encourager les femmes à entreprendre
Les antennes locales de l’Union organisent des formations consacrées aux compétences commerciales, à la construction de marque, à la transformation numérique et à la promotion des produits sur les plateformes de commerce électronique.
La marque nationale vietnamienne gagne en valeur et en rayonnement
Après plus de deux décennies de mise en œuvre, le programme est passé de 30 entreprises et 50 produits reconnus en 2008 à 227 entreprises et 499 produits en 2026.
La FAO met à l’honneur 10 femmes vietnamiennes engagées dans l’agriculture
La FAO a rendu hommage, le 15 octobre à Hô Chi Minh-Ville, à 10 Vietnamiennes pour leurs contributions aux systèmes agroalimentaires et au développement rural.
La République de Corée, premier investisseur étranger au Vietnam avec près de 103 milliards de dollars
La République de Corée demeure le premier investisseur étranger au Vietnam, avec près de 10.600 projets représentant un capital enregistré de près de 103 milliards de dollars.
La visite du président suisse au Vietnam, une étape historique des relations bilatérales
À l'approche de la visite officielle du président suisse Guy Parmelin au Vietnam, l'ambassadeur Thomas Gass souligne l'importance de cet événement pour les relations bilatérales, qui célèbrent cette année leur 55e anniversaire.
Le Vietnam veut renforcer l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes
L'emploi des jeunes, le soutien à la recherche scientifique et l'accès au ressources financières ont été au cœur d'un dialogue entre le gouvernement et la jeunesse vietnamienne.
Tây Ninh doit viser une croissance de 10,5% de son PIBR pour 2026
Le PIBR de Tây Ninh a progressé de 10,3% au cours des neuf premiers mois de 2026, soit la croissance la plus rapide du Sud et la 10e au niveau national parmi les 34 villes et provinces du pays. Dans le détail, les secteurs de l’industrie et de la construction ont enregistré une hausse de 14%, le commerce et les services de 8,49%, et l’agriculture, la sylviculture et l’aquaculture de 3,23%.
Lutte contre la pêche INN : renforcer le contrôle de la flotte et de la traçabilité des produits de la pêche
Le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement appelle les villes et provinces côtières à renforcer le contrôle des navires de pêche, la surveillance des activités en mer et la traçabilité des produits halieutiques afin de lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) et de contribuer à la levée du « carton jaune » de la Commission européenne.
Vietnam-Australie : de nouvelles perspectives pour approfondir la coopération économique bilatérale
Réunis à Sydney, des responsables, des entrepreneurs et des universitaires des deux pays ont appelé à transformer les acquis du partenariat stratégique global en projets concrets dans le commerce, l’investissement, les technologies et la transition énergétique.
IDE : le Vietnam veut accélérer la mise à disposition des terrains
Avec 50,36 milliards de dollars d’investissements directs étrangers enregistrés au 30 septembre 2026, le Vietnam entend accélérer l’accès aux terrains, simplifier les procédures et améliorer les infrastructures pour attirer des projets à forte valeur ajoutée.
Hai Phong : les atouts d’un pôle logistique face au défi du transport fluvial
Pour la direction de Hateco Hai Phong, intensifier le transport fluvial par barge est crucial. C’est le levier indispensable pour maximiser le potentiel portuaire de la région, doper la logistique et ouvrir de nouvelles perspectives de croissance.