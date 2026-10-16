Lancement d’une plateforme d’IA pour aider les entreprises à développer leurs marques





Hô Chi Minh-Ville (VNA) – La plateforme de croissance des marques NEX Brain™, qui associe l’intelligence artificielle (IA) et l’analyse des données pour aider les entreprises à élaborer, déployer et optimiser leurs stratégies de marque, a été lancée le 15 octobre à Hô Chi Minh-Ville. Cette initiative vise à promouvoir l’application des technologies numériques, à renforcer les capacités de gestion des entreprises et à améliorer leur compétitivité.



La cérémonie de lancement a été organisée par la Chambre de commerce et d’industrie du Vietnam (VCCI), en coopération avec le groupe Chicilon, dans un contexte marqué par l’évolution rapide des comportements des consommateurs, la diversification des canaux de communication et l’intensification de la concurrence entre les marques.



Selon Hoang Quang Phong, vice-président de la VCCI, l’IA n’est plus réservée aux laboratoires de recherche ou aux grandes entreprises technologiques. Elle est désormais intégrée à de nombreuses activités des entreprises, de la production et de la gestion opérationnelle au service à la clientèle, en passant par la construction et le développement des marques.



Il a souligné que, malgré l’accès à des volumes de données plus importants, les entreprises ne sont pas nécessairement en mesure de prendre des décisions plus rapidement et avec davantage de précision. La question de savoir comment mesurer les résultats obtenus pour chaque investissement consacré à une marque et évaluer l’efficacité des actions menées demeure un défi. Cette difficulté est particulièrement importante pour les petites et moyennes entreprises (PME), qui disposent de ressources financières, technologiques et humaines limitées. Dans ce contexte, les outils d’analyse des données, de planification stratégique et d’optimisation des ressources peuvent contribuer à améliorer leurs capacités de gestion et l’efficacité de leurs activités de marketing.



De son côté, Bui Quy Phong, vice-président du Club vietnamien des directeurs commerciaux et marketing (CSMO), a estimé que l’IA transformait profondément les pratiques du marketing, notamment en raison de l’évolution des comportements des consommateurs. Ceux-ci recourent de plus en plus à l’IA pour rechercher des informations, se renseigner sur des produits et découvrir des marques. Les entreprises doivent donc intégrer ces technologies à leurs activités de marketing afin de s’adapter aux nouvelles formes d’interaction avec les clients.



Il a souligné que l’enjeu ne résidait pas seulement dans le choix des outils d’IA, mais aussi dans l’évolution de la manière d’aborder et d’exploiter ces technologies. Les entreprises doivent ainsi actualiser régulièrement leurs connaissances afin de choisir et d’utiliser les solutions adaptées à leurs objectifs de développement.



Dans les activités de marketing traditionnelles, l’évaluation de l’efficacité des campagnes nécessite souvent des études de marché ou des outils spécialisés, qui mobilisent du temps et des ressources financières. Or, toutes les entreprises ne disposent pas des moyens nécessaires pour mener régulièrement des études approfondies. Selon Bui Quy Phong, les plateformes capables de relier les données issues des interactions avec le marché et les consommateurs, tout en mesurant les résultats obtenus, peuvent leur apporter une aide concrète. Une meilleure compréhension des besoins des clients, des difficultés qu’ils rencontrent et des opportunités du marché permet aux entreprises de concevoir des campagnes adaptées, d’améliorer leurs produits et d’évaluer le retour sur investissement.



Présentant NEX Brain™, Guo Zhi Feng, président du conseil d’administration du groupe Chicilon, a indiqué que la diversification des canaux de communication et l’évolution constante des comportements des consommateurs obligeaient les entreprises à déterminer précisément les difficultés rencontrées par leur marque, les messages à transmettre, les publics à cibler et les canaux à privilégier, puis à ajuster leurs actions en fonction des résultats obtenus.



La plateforme couvre plusieurs étapes : analyse de la marque et du marché, identification des possibilités de croissance, planification stratégique, élaboration des plans de communication, mise en œuvre, mesure des résultats et optimisation de l’efficacité. En associant les données, les méthodes de développement des marques, l’IA et les ressources de communication, elle vise à fournir aux entreprises des éléments supplémentaires pour éclairer leurs décisions, mieux utiliser leurs ressources et améliorer le rendement de leurs investissements dans le développement de leur marque.



Guo Zhi Feng a précisé que Chicilon souhaitait poursuivre sa coopération avec les entreprises, les cabinets de conseil, les agences et les partenaires spécialisés afin de tester la plateforme dans des situations commerciales concrètes, de recueillir leurs retours et d’améliorer la solution.



La promotion de l’application de l’IA dans les entreprises s’inscrit dans les orientations de la résolution n° 57-NQ/TW du Bureau politique sur le développement des sciences et des technologies, de l’innovation et de la transformation numérique nationale, ainsi que de la résolution n° 68-NQ/TW sur le développement de l’économie privée. La VCCI poursuivra ses activités de soutien à la transformation numérique des entreprises, au renforcement de leurs capacités de gestion, à la promotion commerciale et à l’intégration internationale, tout en encourageant les initiatives facilitant l’accès aux technologies avancées et leur application concrète afin d’améliorer la compétitivité des entreprises. - VNA

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