Économie

Le Vietnam investit plus de 2,7 milliards de dollars à l’étranger en neuf mois

À fin septembre 2026, les investissements vietnamiens à l’étranger s’élèvent à plus de 2,7 milliards de dollars. Ce montant global englobe 121 nouveaux projets ainsi que 32 ajustements de capital.

Star Telecom, l’opérateur du groupe Viettel au Laos sous la marque Unitel. Photo: tuoitre.vn
Star Telecom, l’opérateur du groupe Viettel au Laos sous la marque Unitel. Photo: tuoitre.vn

Hanoi (VNA) - Le stock des investissements directs vietnamiens à l’étranger a franchi la barre des 2,7 milliards de dollars au terme des neuf premiers mois de l’année s’achevant en septembre 2026, reposant sur un portefeuille global comprenant 121 nouveaux projets enregistrés et 32 ajustements de capital.

Selon les chiffres de l’Agence de l’investissement étranger, relevant du ministère des Finances, les capitaux vietnamiens ont été investis dans 15 secteurs à l’étranger au cours de cette période.

Le transport et l’entreposage s’imposent en tête de liste, totalisant plus de 602 millions de dollars de capital enregistré, soit 21,7% de l’enveloppe globale. La production et la distribution d’électricité, de gaz et de vapeur talonnent le leader au deuxième rang, avec une enveloppe supérieure à 585,8 millions de dollars (21,1 %). L’agriculture, la sylviculture et l’aquaculture complètent le podium en troisième position, attirant plus de 516,6 millions de dollars (18,6%).

En neuf mois, les investissements vietnamiens à l’étranger se sont déployés à travers 36 pays et territoires. Le Laos s’impose en tête des destinations avec 669 millions de dollars captés, soit 24,1% du volume global. Il est suivi par le Cambodge, qui enregistre plus de 486,5 millions de dollars (17,5%), et l’Inde avec plus de 357,1 millions de dollars (12,9 %).

À l’horizon de septembre 2026, le Vietnam affiche un bilan de 2.086 projets d’investissement actifs à l’étranger, représentant un capital total dépassant la barre des 26,5 milliards de dollars. Ce dynamisme économique illustre la portée croissante des investissements vietnamiens sur la scène internationale.

Couvrant 18 des 22 secteurs économiques, les investissements vietnamiens à l’étranger se concentrent principalement dans le secteur minier, qui capte plus de 7 milliards de dollars, soit 27 % du total des investissements.

Il est talonné par l’agriculture, la sylviculture et l’aquaculture, qui captent 3,9 milliards de dollars (15%), tandis que le secteur des technologies de l’information et de la communication totalise 2,9 milliards de dollars (11%).

Le Vietnam compte à ce jour des investissements dans 88 pays et territoires, une dynamique largement dominée par le Laos qui se hisse en tête des bénéficiaires avec plus de 7 milliards de dollars, soit 26,6% du total. Il est suivi par le Cambodge et ses 3,3 milliards de dollars (12,7%), tandis que le Venezuela complète le podium à hauteur de 1,8 milliard de dollars (6,9 %). – VNA

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