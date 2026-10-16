Le Vietnam appelle Citigroup à soutenir la transformation numérique et les paiements internationaux



Hanoï, 16 octobre (VNA) – Le vice-Premier ministre Nguyen Van Thang a invité Citigroup à partager son expérience internationale et à coopérer avec les autorités vietnamiennes dans les domaines de la transformation numérique, des paiements internationaux et des solutions visant à promouvoir une croissance durable des échanges commerciaux.



Lors d’une rencontre, le 16 octobre à Hanoï, avec Ernesto Torres Cantu, responsable des activités internationales de Citigroup, M. Nguyen Van Thang a souligné que le Vietnam ambitionnait d’atteindre une croissance annuelle moyenne du produit intérieur brut (PIB) d’au moins 10 % sur la période 2026-2030. Il a salué la stabilité des activités de Citibank au Vietnam et ses contributions aux services bancaires aux entreprises, au financement du commerce, à la gestion de trésorerie ainsi qu’aux initiatives communautaires.



Le vice-Premier ministre a réaffirmé que le gouvernement vietnamien s’employait constamment à concilier croissance économique et stabilité macroéconomique. Il a également salué la stabilité, la sécurité et l’efficacité des opérations de Citibank, son respect de la législation vietnamienne et ses pratiques de gestion des risques.



Il a par ailleurs apprécié les solutions financières modernes proposées par la banque aux entreprises, notamment dans les domaines du financement du commerce et de la gestion de trésorerie, ainsi que ses programmes communautaires axés sur l’éducation et le développement des compétences.



Dans le contexte du renforcement du Partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et les États-Unis, Nguyen Van Thang a souligné l’importance des entreprises américaines bien implantées au Vietnam, telles que Citigroup. Celles-ci jouent un rôle de passerelle en contribuant à attirer des investissements de qualité et en aidant les entreprises vietnamiennes à s’intégrer aux réseaux financiers mondiaux.



Il a affirmé que le gouvernement vietnamien restait à l’écoute des entreprises étrangères et était prêt à créer des conditions favorables pour permettre aux grandes institutions financières américaines d’investir et de développer leurs activités au Vietnam sur le long terme.



De son côté, Ernesto Torres Cantu a remercié les autorités vietnamiennes pour leur soutien, estimant que celui-ci permettrait au groupe de contribuer davantage au développement du pays.



Il a salué les efforts du gouvernement vietnamien pour améliorer le climat des affaires et de l’investissement, soulignant que le dialogue entre Citigroup et les autorités de régulation vietnamiennes était devenu plus ouvert et plus fluide.



Attirer des investisseurs internationaux au Vietnam constitue l’une des priorités du groupe, a-t-il indiqué, réaffirmant sa volonté d’aider les entreprises vietnamiennes à accéder aux marchés internationaux. Il a également fait savoir que Citigroup entendait renforcer sa coopération avec le ministère des Finances afin d’améliorer la notation de crédit souverain du Vietnam et de consolider sa position sur les marchés financiers mondiaux. Le groupe voit par ailleurs d’importantes possibilités de contribuer aux objectifs de croissance du pays et étudie actuellement des solutions de financement pour le secteur énergétique vietnamien.



Nguyen Van Thang a accueilli favorablement ces propositions, soulignant que le Vietnam souhaitait mobiliser les ressources de toutes les composantes de la société, y compris celles des institutions financières internationales, afin de soutenir un développement économique rapide.



Il a invité Citigroup à partager son expérience internationale et à coopérer avec les autorités vietnamiennes dans les domaines de la transformation numérique, des paiements internationaux et de la mise en place de solutions favorisant une croissance durable des échanges commerciaux. Il a également encouragé le groupe à contribuer au développement de centres financiers internationaux au Vietnam, notamment à Hô Chi Minh-Ville et à Da Nang.



Le vice-Premier ministre a en outre appelé Citigroup à transmettre aux autorités américaines la bonne volonté du Vietnam et son engagement en faveur de la coopération, afin de contribuer à faire avancer les négociations sur un accord commercial réciproque, équitable et équilibré, dans l’intérêt des entreprises et des populations des deux pays.



Alors que le Vietnam se prépare à accueillir l’APEC en 2027, Nguyen Van Thang a invité les dirigeants de Citigroup à participer au Sommet des dirigeants d’entreprise de l’APEC (APEC CEO Summit). Il a également appelé à une coopération étroite pour assurer le succès de cet événement, qui devrait contribuer à attirer les investissements, à promouvoir les transferts de technologies et à renforcer la compétitivité de l’économie vietnamienne.- VNA

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