Le Vietnam appelle Citigroup à soutenir la transformation numérique et les paiements internationaux

Hanoï, 16 octobre (VNA) – Le vice-Premier ministre Nguyen Van Thang a invité Citigroup à partager son expérience internationale et à coopérer avec les autorités vietnamiennes dans les domaines de la transformation numérique, des paiements internationaux et des solutions visant à promouvoir une croissance durable des échanges commerciaux.
Lors d’une rencontre, le 16 octobre à Hanoï, avec Ernesto Torres Cantu, responsable des activités internationales de Citigroup, M. Nguyen Van Thang a souligné que le Vietnam ambitionnait d’atteindre une croissance annuelle moyenne du produit intérieur brut (PIB) d’au moins 10 % sur la période 2026-2030. Il a salué la stabilité des activités de Citibank au Vietnam et ses contributions aux services bancaires aux entreprises, au financement du commerce, à la gestion de trésorerie ainsi qu’aux initiatives communautaires.
Le vice-Premier ministre a réaffirmé que le gouvernement vietnamien s’employait constamment à concilier croissance économique et stabilité macroéconomique. Il a également salué la stabilité, la sécurité et l’efficacité des opérations de Citibank, son respect de la législation vietnamienne et ses pratiques de gestion des risques.
Il a par ailleurs apprécié les solutions financières modernes proposées par la banque aux entreprises, notamment dans les domaines du financement du commerce et de la gestion de trésorerie, ainsi que ses programmes communautaires axés sur l’éducation et le développement des compétences.
Dans le contexte du renforcement du Partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et les États-Unis, Nguyen Van Thang a souligné l’importance des entreprises américaines bien implantées au Vietnam, telles que Citigroup. Celles-ci jouent un rôle de passerelle en contribuant à attirer des investissements de qualité et en aidant les entreprises vietnamiennes à s’intégrer aux réseaux financiers mondiaux.
Il a affirmé que le gouvernement vietnamien restait à l’écoute des entreprises étrangères et était prêt à créer des conditions favorables pour permettre aux grandes institutions financières américaines d’investir et de développer leurs activités au Vietnam sur le long terme.
De son côté, Ernesto Torres Cantu a remercié les autorités vietnamiennes pour leur soutien, estimant que celui-ci permettrait au groupe de contribuer davantage au développement du pays.
Il a salué les efforts du gouvernement vietnamien pour améliorer le climat des affaires et de l’investissement, soulignant que le dialogue entre Citigroup et les autorités de régulation vietnamiennes était devenu plus ouvert et plus fluide.
Attirer des investisseurs internationaux au Vietnam constitue l’une des priorités du groupe, a-t-il indiqué, réaffirmant sa volonté d’aider les entreprises vietnamiennes à accéder aux marchés internationaux. Il a également fait savoir que Citigroup entendait renforcer sa coopération avec le ministère des Finances afin d’améliorer la notation de crédit souverain du Vietnam et de consolider sa position sur les marchés financiers mondiaux. Le groupe voit par ailleurs d’importantes possibilités de contribuer aux objectifs de croissance du pays et étudie actuellement des solutions de financement pour le secteur énergétique vietnamien.
Nguyen Van Thang a accueilli favorablement ces propositions, soulignant que le Vietnam souhaitait mobiliser les ressources de toutes les composantes de la société, y compris celles des institutions financières internationales, afin de soutenir un développement économique rapide.
Il a invité Citigroup à partager son expérience internationale et à coopérer avec les autorités vietnamiennes dans les domaines de la transformation numérique, des paiements internationaux et de la mise en place de solutions favorisant une croissance durable des échanges commerciaux. Il a également encouragé le groupe à contribuer au développement de centres financiers internationaux au Vietnam, notamment à Hô Chi Minh-Ville et à Da Nang.
Le vice-Premier ministre a en outre appelé Citigroup à transmettre aux autorités américaines la bonne volonté du Vietnam et son engagement en faveur de la coopération, afin de contribuer à faire avancer les négociations sur un accord commercial réciproque, équitable et équilibré, dans l’intérêt des entreprises et des populations des deux pays.
Alors que le Vietnam se prépare à accueillir l’APEC en 2027, Nguyen Van Thang a invité les dirigeants de Citigroup à participer au Sommet des dirigeants d’entreprise de l’APEC (APEC CEO Summit). Il a également appelé à une coopération étroite pour assurer le succès de cet événement, qui devrait contribuer à attirer les investissements, à promouvoir les transferts de technologies et à renforcer la compétitivité de l’économie vietnamienne.- VNA
Voir plus
Le forum sur le commerce et la culture Vietnam-Cambodge renforce les liens entre entreprises
Réunissant près de 50 entreprises vietnamiennes et cambodgiennes à Phnom Penh, le Forum international sur le commerce et la culture Vietnam-Cambodge vise à renforcer les partenariats économiques, à promouvoir les investissements et à élargir les échanges culturels entre les deux pays.
Le Vietnam investit plus de 2,7 milliards de dollars à l’étranger en neuf mois
À fin septembre 2026, les investissements vietnamiens à l’étranger s’élèvent à plus de 2,7 milliards de dollars. Ce montant global englobe 121 nouveaux projets ainsi que 32 ajustements de capital.
Lancement d’une plateforme d’IA pour aider les entreprises à développer leurs marques
La plateforme NEX Brain™, lancée le 15 octobre à Hô Chi Minh-Ville, associe l’intelligence artificielle et l’analyse des données pour aider les entreprises à développer leurs marques, à optimiser leurs investissements et à renforcer leur compétitivité.
Renforcer la coopération et les liens touristiques dans le Nord-Ouest du Vietnam
La Foire du tourisme du Nord-Ouest 2026, organisée dans la province de Lao Cai, vise à renforcer la coopération touristique régionale, à valoriser les produits OCOP et le patrimoine culturel local, ainsi qu’à élargir les débouchés des produits régionaux.
Le PM Lê Minh Hung soutient l’expansion des investissements de PETRONAS au Vietnam
Le Premier ministre Lê Minh Hung a réaffirmé le soutien du gouvernement vietnamien à l’élargissement des investissements de PETRONAS au Vietnam et au renforcement de son alliance stratégique avec Petrovietnam dans l’ensemble de la chaîne de valeur énergétique.
Vietnam – États-Unis : dynamiser les échanges économiques, commerciaux et les investissements
Affirmant que le Vietnam continue d'améliorer son environnement d'investissement et d'affaires tout en accompagnant les entreprises, la vice-ministre des Affaires étrangères, Nguyen Minh Hang, a encouragé les sociétés américaines à accroître leurs investissements dans les domaines des hautes technologies, de l'énergie, des infrastructures et de l'innovation.
Le Vietnam et le Danemark signent un accord sur les statistiques et la transformation numérique
Un protocole d'accord (MoU) portant sur la coopération dans les domaines des statistiques officielles, des données administratives et de la transformation numérique entre le Vietnam et le Danemark a été signé le 15 octobre.
Le Vietnam et la Finlande renforcent leur coopération dans les infrastructures de transport et les villes intelligentes
Le vice-ministre vietnamien de la Construction, Nguyen Tuong Van et le ministre finlandais du Commerce extérieur et du Développement, Ville Tavio ont échangé des perspectives de coopération Vietnam-Finlande dans les infrastructures de transport intelligentes, les villes vertes, la transformation numérique et la mobilisation de financements pour les projets d’infrastructure.
Coopération énergétique : le Vietnam et l’Australie signent un accord complémentaire pour le projet Aus4Growth
Le Vietnam et l’Australie ont signé un accord complémentaire pour mettre en œuvre un projet de coopération énergétique doté d’une aide publique au développement non remboursable pouvant atteindre 18,3 millions de dollars australiens sur la période 2026-2031, afin de soutenir la transition énergétique verte du Vietnam.
Bac Ninh : des financements et des formations pour encourager les femmes à entreprendre
Les antennes locales de l’Union organisent des formations consacrées aux compétences commerciales, à la construction de marque, à la transformation numérique et à la promotion des produits sur les plateformes de commerce électronique.
La marque nationale vietnamienne gagne en valeur et en rayonnement
Après plus de deux décennies de mise en œuvre, le programme est passé de 30 entreprises et 50 produits reconnus en 2008 à 227 entreprises et 499 produits en 2026.
La FAO met à l’honneur 10 femmes vietnamiennes engagées dans l’agriculture
La FAO a rendu hommage, le 15 octobre à Hô Chi Minh-Ville, à 10 Vietnamiennes pour leurs contributions aux systèmes agroalimentaires et au développement rural.
La République de Corée, premier investisseur étranger au Vietnam avec près de 103 milliards de dollars
La République de Corée demeure le premier investisseur étranger au Vietnam, avec près de 10.600 projets représentant un capital enregistré de près de 103 milliards de dollars.
La visite du président suisse au Vietnam, une étape historique des relations bilatérales
À l'approche de la visite officielle du président suisse Guy Parmelin au Vietnam, l'ambassadeur Thomas Gass souligne l'importance de cet événement pour les relations bilatérales, qui célèbrent cette année leur 55e anniversaire.
Le Vietnam veut renforcer l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes
L'emploi des jeunes, le soutien à la recherche scientifique et l'accès au ressources financières ont été au cœur d'un dialogue entre le gouvernement et la jeunesse vietnamienne.
Tây Ninh doit viser une croissance de 10,5% de son PIBR pour 2026
Le PIBR de Tây Ninh a progressé de 10,3% au cours des neuf premiers mois de 2026, soit la croissance la plus rapide du Sud et la 10e au niveau national parmi les 34 villes et provinces du pays. Dans le détail, les secteurs de l’industrie et de la construction ont enregistré une hausse de 14%, le commerce et les services de 8,49%, et l’agriculture, la sylviculture et l’aquaculture de 3,23%.
Lutte contre la pêche INN : renforcer le contrôle de la flotte et de la traçabilité des produits de la pêche
Le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement appelle les villes et provinces côtières à renforcer le contrôle des navires de pêche, la surveillance des activités en mer et la traçabilité des produits halieutiques afin de lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) et de contribuer à la levée du « carton jaune » de la Commission européenne.
Vietnam-Australie : de nouvelles perspectives pour approfondir la coopération économique bilatérale
Réunis à Sydney, des responsables, des entrepreneurs et des universitaires des deux pays ont appelé à transformer les acquis du partenariat stratégique global en projets concrets dans le commerce, l’investissement, les technologies et la transition énergétique.
IDE : le Vietnam veut accélérer la mise à disposition des terrains
Avec 50,36 milliards de dollars d’investissements directs étrangers enregistrés au 30 septembre 2026, le Vietnam entend accélérer l’accès aux terrains, simplifier les procédures et améliorer les infrastructures pour attirer des projets à forte valeur ajoutée.
Hai Phong : les atouts d’un pôle logistique face au défi du transport fluvial
Pour la direction de Hateco Hai Phong, intensifier le transport fluvial par barge est crucial. C’est le levier indispensable pour maximiser le potentiel portuaire de la région, doper la logistique et ouvrir de nouvelles perspectives de croissance.