Ouverture du Festival culturel et touristique de Muong Lo 2026

Lao Cai (VNA) – Le Festival culturel et touristique de Muong Lo 2026, placé sous le thème « L’essence de la danse Xòe des Thaï – Les couleurs du Nord-Ouest », a été inauguré dans la soirée du 16 octobre dans la province de Lao Cai. Le temps fort de la cérémonie a été une grande représentation collective de la danse Xòe, réunissant 2 026 participants.
La cérémonie s’est déroulée en présence de Pham Thi Thanh Tra, membre du Comité central du Parti et vice-Première ministre, des autorités du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam et de représentants des ministères et organismes centraux, ainsi que de représentants des ambassades du Bélarus, du Laos et de l’Inde au Vietnam et de plusieurs localités. Pour la province de Lao Cai, étaient notamment présents Duong Quoc Huy, membre du Comité central du Parti et secrétaire du Comité provincial du Parti.
Dans son discours d’ouverture, le président du Comité populaire provincial de Lao Cai, Nguyen Tuan Anh, a souligné que la culture constituait le fondement spirituel de la société, une ressource endogène et un moteur du développement durable. Il a également affirmé que la population était au cœur de la création, de la préservation et de la transmission des valeurs culturelles, tout en étant appelée à en bénéficier. La province accorde une attention particulière à la préservation du patrimoine associée au développement touristique, au soutien des artisans, à la transmission des savoir-faire aux jeunes générations, à la création de moyens de subsistance et à l’amélioration des conditions de vie de la population.
Lao Cai souhaite que les valeurs culturelles propres à Muong Lo ne rayonnent pas uniquement pendant le festival, mais deviennent aussi un attrait touristique durable. La danse Xoe doit ainsi contribuer à rapprocher les visiteurs des villages, de leurs produits traditionnels et de la vie culturelle des communautés locales.
Organisé du 15 au 21 octobre, le Festival de Muong Lo est un événement culturel et touristique annuel à l’échelle provinciale. Cette édition marque le cinquième anniversaire de l’inscription de l’art de la danse Xòe des Thaï sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’UNESCO. Elle permet de mettre à l’honneur l’identité culturelle des ethnies du Nord-Ouest, de faire le point sur les efforts de préservation et de valorisation de ce patrimoine, ainsi que de promouvoir Lao Cai, ses habitants, ses produits et ses destinations touristiques, tout en renforçant les liens entre les acteurs du secteur.
Le programme artistique d’ouverture, intitulé « le Xòe des Thaï – Un cercle d’amour », associe des éléments traditionnels à des formes d’expression artistique modernes afin de recréer l’espace culturel caractéristique du Nord-Ouest. La grande représentation collective, à laquelle participent 2 026 personnes, symbolise la solidarité communautaire et la vitalité de l’art de la danse Xòe des Thaï.
Dans le cadre du festival, plusieurs activités sont organisées, notamment un défilé dans les rues, la Foire du tourisme du Nord-Ouest 2026, des espaces de promotion et de mise en relation autour des produits OCOP associés au tourisme, un espace consacré aux couleurs culturelles du Nord-Ouest ainsi qu’une exposition de photographies sur les paysages et les destinations touristiques du Nord-Ouest et de Lao Cai.
En octobre, les communes et quartiers de l’ouest de la province de Lao Cai proposent également diverses activités en marge du festival, dont une expérience immersive intitulée « Une journée dans un village thaï », des compétitions de sports traditionnels des communautés ethniques, des jeux populaires, un concours de pêche dans les rizières, le programme artistique « Chansons d’amour du Nord-Ouest », le Festival du thé Shan Tuyet de Suoi Giang et l’activité de parapente « Voler au-dessus des rizières dorées ».
À cette occasion, le Comité populaire provincial de Lao Cai a décerné des certificats de mérite à trois collectifs et cinq personnes pour leurs contributions remarquables à la protection et à la valorisation de l’art de la danse Xòe des Thaï, inscrit sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’UNESCO.- VNA
Voir plus
L’Orchestre de chambre de Vienne réenchante l’automne de Hanoi
Pour cette nouvelle prestation dans la capitale vietnamienne, la célèbre formation propose un programme éclectique mêlant tradition et modernité. Le public pourra ainsi découvrir un répertoire varié alliant œuvres symphoniques, opéras, incontournables valses et polkas viennoises, ainsi que des compositions contemporaines.
Le Festival du patrimoine du jazz compte transformer Dà Lat en pôle du jazz en Asie
De nombreux artistes vietnamiens et internationaux sont attendus du 6 au 8 novembre à Dà Lat pour le premier Festival du patrimoine du jazz du Vietnam, un événement qui ambitionne de hisser la ville au rang de nouvelle capitale asiatique du jazz.
Hanoi s’apprête à vibrer au rythme du septième art transalpin
Fruit d’une collaboration étroite entre l’ambassade d’Italie au Vietnam et le Festival du film asiatique de Rome, cet événement culturel majeur mettra à l’honneur six œuvres remarquables issues de la production cinématographique italienne contemporaine.
Ninh Binh transforme son patrimoine archéologique en nouvel trésor touristique
Ninh Bình ouvre aux visiteurs le site préhistorique de Hang Boi vieux de plus de 12.000 ans dans la zone touristique de Thung Ui pour lier patrimoine archéologique et développement touristique durable.
Patrimoine culturel : le Vietnam mise sur le numérique pour renforcer la conservation et l’accès du public
La numérisation du patrimoine ouvre de nouvelles possibilités de conservation et de valorisation, mais exige des données fiables, des normes communes et des moyens humains adaptés.
An Thu An fait voltiger le Quan ho au Festival ABU de la chanson 2026
La chanteuse militaire An Thu An a été désignée par la Télévision du Vietnam (VTV) pour représenter le pays au Festival ABU de la chanson 2026. Elle interprétera le titre «Hoa thom buom luon» (Fleurs et papillons), un chant folklorique Quan ho de Bac Ninh revisité dans un style contemporain par le compositeur Lê Anh Thuy.
L’Opéra royal de Versailles retrouve la scène de Hanoi pour un concert baroque
L’Orchestre de l’Opéra Royal du Château de Versailles s’apprête à se produire sur la scène de l’Opéra Ho Guom les 29 et 30 octobre prochains pour un concert intitulé "Four Seasons with Love", faisant suite au succès de leur précédent programme dédié aux "Saisons" en 2024.
Xiangqi : Un duel vietnamo-chinois à l’aveugle au sommet du mont Yên Tu
À Yên Tu, dans le Nord, un événement exceptionnel va réunir deux joueurs de xiangqi en situation de handicap, l’un vietnamien et l’autre chinois. Ils s’affronteront lors d’une partie à l’aveugle hors du commun, un défi extrême où le regard s’efface au profit de la mémoire et de la visualisation mentale.
Ninh Binh : des antiquités de la dynastie des Tran mises au jour sur un chantier privé
Des artefacts, conçus dans un grès fin et cuits à haute température, présentent des dimensions variant de 14 à 21 centimètres de diamètre pour une hauteur allant de 7 à 11 centimètres.
Le Vietnam mobilisé pour la Journée de la culture vietnamienne et la Fête de la grande union nationale
La convergence de la Journée de la culture et de la Fête de la grande union nationale doit permettre de nourrir l’identité nationale et les habitants, de renforcer la cohésion communautaire et la grande union nationale à travers une « Semaine de la culture de la grande union nationale » déployée dans tout le pays.
Dao Viet Binh, celui qui fait vivre la céramique de Kim Lan
Depuis plus de 35 ans, l’artisan Dao Viet Binh œuvre à préserver et transmettre les savoir-faire ancestraux du village de potiers de Kim Lan, à Hanoï, tout en leur insufflant une nouvelle vitalité.
À Bratislava, le charme magnétique du Vietnam envoûte la Journée de l’Asie
Le Vietnam a brillé par son patrimoine culturel lors de la Journée de l'Asie 2026 à Bratislava, en Slovaquie. Entre spectacles traditionnels, défilés d'«ao dài » et expositions d'artisanat d'art, le pays s'est joint aux autres nations asiatiques pour célébrer le partage culturel et tisser des liens durables d'amitié avec les communautés locales.
Sons du Vietnam : la scène culturelle vietnamienne cherche ses nouveaux talents
Faisant vibrer la corde sensible du Vietnam d’aujourd’hui, derrière cette formule poétique se cache une ambition forte : transformer chaque voix et chaque histoire individuelle en un immense chœur patriotique, célébrant l’identité et la vitalité culturelle du pays tout entier.
Le Vietnam lance son Réseau des industries culturelles pour connecter et innover
Le Vietnam passe à la vitesse supérieure pour transformer sa culture en un puissant moteur économique. Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a formalisé le 12 octobre le lancement du Réseau de développement des industries culturelles, adossé à 17 initiatives stratégiques pour 2026.
Le Vietnam souhaite renforcer sa coopération avec les géants américains de l’audiovisuel
La vice-ministre des Affaires étrangères, Nguyen Minh Hang, a appelé, le 12 octobre à Hanoï, la Motion Picture Association (MPA) à encourager les investissements de ses membres au Vietnam et à contribuer au rayonnement international du cinéma vietnamien.
Célébrer la langue vietnamienne : en Australie, la diaspora entretient la flamme de l’identité culturelle
À Sydney, en Australie, des cours de danse et d’instruments traditionnels vietnamiens organisés chaque samedi par l’Organisation d’échanges culturels Vietnam-Australie (VACEO) permettent aux enfants d’origine vietnamienne de préserver leur langue maternelle et de mieux connaître leurs racines culturelles. Au-delà de l’apprentissage artistique, ces activités contribuent à renforcer les liens avec le pays d’origine et à transmettre le patrimoine vietnamien aux jeunes générations nées et grandies à l’étranger.
Manchester United, l’AC Milan et l’Inter en tournée amicale au Vietnam en 2027
Les géants italiens de l’AC Milan et de l’Inter Milan, ainsi que le club anglais de Manchester United, ont officiellement accepté les invitations pour y disputer une série de matchs de gala exclusifs.
Journée de la culture vietnamienne : marquer les esprits dès la première édition
La vice-Première ministre Pham Thi Thanh Tra a appelé à faire de la première édition de la Journée de la culture vietnamienne, le 24 novembre 2026, un événement marquant, plaçant la population au cœur des activités et contribuant à faire de la culture un moteur du développement durable et du renforcement de la grande union nationale.
Hanoi lance le chantier de son futur safari de 299 hectares à l’ouest
La ville de Hanoi a officiellement lancé le 9 octobre les travaux d'un parc safari de 299 hectares à Ba Vi, un projet d'écotourisme d'envergure représentant un investissement de plus de 6.500 milliards de dôngs.
Préserver le patrimoine et valoriser la force culturelle dans une nouvelle ère
De la promotion de l’activité physique à la valorisation des patrimoines historiques et des identités culturelles, plusieurs localités vietnamiennes ont organisé, au cours de la semaine écoulée, des activités visant à renforcer la fierté nationale et à préserver les valeurs traditionnelles. Ces initiatives s’inscrivent dans l’orientation de la Résolution n° 80-NQ/TW du Bureau politique, qui place la culture au cœur du développement durable et en fait une ressource pour le développement national.