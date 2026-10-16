Ouverture du Festival culturel et touristique de Muong Lo 2026





Lao Cai (VNA) – Le Festival culturel et touristique de Muong Lo 2026, placé sous le thème « L’essence de la danse Xòe des Thaï – Les couleurs du Nord-Ouest », a été inauguré dans la soirée du 16 octobre dans la province de Lao Cai. Le temps fort de la cérémonie a été une grande représentation collective de la danse Xòe, réunissant 2 026 participants.



La cérémonie s’est déroulée en présence de Pham Thi Thanh Tra, membre du Comité central du Parti et vice-Première ministre, des autorités du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam et de représentants des ministères et organismes centraux, ainsi que de représentants des ambassades du Bélarus, du Laos et de l’Inde au Vietnam et de plusieurs localités. Pour la province de Lao Cai, étaient notamment présents Duong Quoc Huy, membre du Comité central du Parti et secrétaire du Comité provincial du Parti.



Dans son discours d’ouverture, le président du Comité populaire provincial de Lao Cai, Nguyen Tuan Anh, a souligné que la culture constituait le fondement spirituel de la société, une ressource endogène et un moteur du développement durable. Il a également affirmé que la population était au cœur de la création, de la préservation et de la transmission des valeurs culturelles, tout en étant appelée à en bénéficier. La province accorde une attention particulière à la préservation du patrimoine associée au développement touristique, au soutien des artisans, à la transmission des savoir-faire aux jeunes générations, à la création de moyens de subsistance et à l’amélioration des conditions de vie de la population.



Lao Cai souhaite que les valeurs culturelles propres à Muong Lo ne rayonnent pas uniquement pendant le festival, mais deviennent aussi un attrait touristique durable. La danse Xoe doit ainsi contribuer à rapprocher les visiteurs des villages, de leurs produits traditionnels et de la vie culturelle des communautés locales.



Organisé du 15 au 21 octobre, le Festival de Muong Lo est un événement culturel et touristique annuel à l’échelle provinciale. Cette édition marque le cinquième anniversaire de l’inscription de l’art de la danse Xòe des Thaï sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’UNESCO. Elle permet de mettre à l’honneur l’identité culturelle des ethnies du Nord-Ouest, de faire le point sur les efforts de préservation et de valorisation de ce patrimoine, ainsi que de promouvoir Lao Cai, ses habitants, ses produits et ses destinations touristiques, tout en renforçant les liens entre les acteurs du secteur.



Le programme artistique d’ouverture, intitulé « le Xòe des Thaï – Un cercle d’amour », associe des éléments traditionnels à des formes d’expression artistique modernes afin de recréer l’espace culturel caractéristique du Nord-Ouest. La grande représentation collective, à laquelle participent 2 026 personnes, symbolise la solidarité communautaire et la vitalité de l’art de la danse Xòe des Thaï.



Dans le cadre du festival, plusieurs activités sont organisées, notamment un défilé dans les rues, la Foire du tourisme du Nord-Ouest 2026, des espaces de promotion et de mise en relation autour des produits OCOP associés au tourisme, un espace consacré aux couleurs culturelles du Nord-Ouest ainsi qu’une exposition de photographies sur les paysages et les destinations touristiques du Nord-Ouest et de Lao Cai.



En octobre, les communes et quartiers de l’ouest de la province de Lao Cai proposent également diverses activités en marge du festival, dont une expérience immersive intitulée « Une journée dans un village thaï », des compétitions de sports traditionnels des communautés ethniques, des jeux populaires, un concours de pêche dans les rizières, le programme artistique « Chansons d’amour du Nord-Ouest », le Festival du thé Shan Tuyet de Suoi Giang et l’activité de parapente « Voler au-dessus des rizières dorées ».



À cette occasion, le Comité populaire provincial de Lao Cai a décerné des certificats de mérite à trois collectifs et cinq personnes pour leurs contributions remarquables à la protection et à la valorisation de l’art de la danse Xòe des Thaï, inscrit sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’UNESCO.- VNA

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