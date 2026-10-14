Culture-Sports

L’Opéra royal de Versailles retrouve la scène de Hanoi pour un concert baroque

L’Orchestre de l’Opéra Royal du Château de Versailles s’apprête à se produire sur la scène de l’Opéra Ho Guom les 29 et 30 octobre prochains pour un concert intitulé "Four Seasons with Love", faisant suite au succès de leur précédent programme dédié aux "Saisons" en 2024.

Ce concert propose une véritable immersion au cœur de la musique baroque à travers une fresque en quatre tableaux dédiée aux saisons : le Printemps, l'Été, l'Automne et l'Hiver. Photo : Organisateurs
Ce concert propose une véritable immersion au cœur de la musique baroque à travers une fresque en quatre tableaux dédiée aux saisons : le Printemps, l'Été, l'Automne et l'Hiver. Photo : Organisateurs


Hanoi, 14 octobre (VNA) – L’Orchestre de l’Opéra Royal du Château de Versailles fera son grand retour sur la scène de l’Opéra Hô Guom, à Hanoi, les 29 et 30 octobre prochains, pour un concert événement intitulé "Four Seasons with Love", s’inscrivant dans le sillage du triomphe de leur précédent programme dédié aux "Saisons" en 2024.

L’Orchestre s’apprête à faire vibrer la scène sous la direction du talentueux violoniste et chef Stefan Plewniak. Pour ce rendez-vous musical d’exception, la formation partagera l’affiche avec les contre-ténors Théo Imart et Stéphane Wolf, ainsi qu’avec la soprano Marie Zaccarini.

Structuré en quatre volets correspondant aux saisons — le Printemps, l’Été, l’Automne et l’Hiver —, ce concert offre une véritable immersion au cœur de la musique baroque. Le public y découvrira une alternance subtile de pièces instrumentales, d’airs et de duos, portés par les œuvres de de grands maîtres de l'époque tels que Giovanni Antonio Guido, Antonio Vivaldi, Georg Friedrich Haendel, Jean-Philippe Rameau, Johann Adolf Hasse et Riccardo Broschi.

La force de ce programme tient au dialogue captivant qu’il instaure entre les maîtres incontestés du baroque tels que Vivaldi, Haendel, Rameau et les partitions de Guido, Hasse et Broschi. Une confrontation stimulante qui offre au public un éclairage inédit sur toute la richesse et la diversité de la musique baroque européenne.

Les quatre pièces de Guido consacrées aux saisons constituent le fil conducteur de ce programme, guidant les auditeurs du printemps à l’hiver. Pour rythmer ce voyage musical, le parcours est ponctué d’airs et de pièces instrumentales signés Vivaldi, Haendel, Rameau, Hasse et Broschi.

Si les séquences instrumentales dépeignent la nature au fil des quatre saisons, les interventions vocales enrichissent la palette expressive en y intégrant toute la gamme des émotions humaines. L’amour, les aspirations, la tristesse, la tendresse et les éclats de tension dramatique traversent chaque œuvre, faisant du cycle des saisons le fil conducteur de tout le concert.

La magie opère grâce à une osmose parfaite entre l’orchestre et les solistes. Au cœur de cette formation saisonnière, Théo Imart, Marie Zaccarini et Stéphane Wolf portent les parties vocales, apportant un relief et une palette de nuances expressives d’une rare intensité à la prestation.

Fondé en 2019 lors de la création des "Fantômes de Versailles" de John Corigliano, l’Orchestre de l’Opéra Royal rassemble des musiciens rompus aux collaborations avec les plus grands chefs. La formation investit un vaste répertoire, allant du baroque au romantique, en passant par le classique.
Au fil des saisons, la direction musicale s’ouvre à des sensibilités plurielles, guidée par des chefs tels que Gaétan Jarry, Stefan Plewniak, Victor Jacob, Théotime Langlois de Swarte, Andrés Gabetta, Justin Taylor et Chloé de Guillebon.

Ambassadeur d’excellence, l’Orchestre de l’Opéra Royal multiplie les tournées pour faire rayonner sa virtuosité sur les plus belles scènes françaises et internationales. Son programme phare, "Les Trois Contre-Ténors", s’est d’ailleurs déjà exporté une trentaine de fois à travers le monde.

Depuis 2023, l’Orchestre de l’Opéra Royal rayonne en Asie, enchaînant les tournées d’envergure en Chine, en Mongolie, en République Corée ou encore au Vietnam. C’est d’ailleurs à Hanoi que la formation a marqué les esprits en inaugurant l’Opéra Hô Guom en 2023, scellant ainsi un partenariat durable entre les deux institutions.

Ce partenariat s’est pérennisé au travers de la coproduction du ballet "Les Saisons" de Thierry Malandain en décembre 2023, repris en tournée à Hanoi en 2024, avec les représentations de "Carmen" de Bizet en avril 2025 et un gala d’opéras français en avril 2026. – VNA

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#Orchestre de l’Opéra Royal du Château de Versailles #Opéra royal de Versailles
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