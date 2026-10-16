Le Festival du patrimoine du jazz compte transformer Dà Lat en pôle du jazz en Asie

Hanoi (VNA) - Dà Lat s’apprête à vibrer au rythme de la première édition du Festival du patrimoine du jazz du Vietnam 2026, du 6 au 8 novembre prochain, un événement d’envergure qui réunira une pléiade d’artistes nationaux et internationaux de premier plan.



Organisée sous la direction du Comité populaire de la province de Lâm Dông, dans les Hauts Plateaux du Centre, la première édition déploiera ses scènes sur trois sites emblématiques au cœur de Dà Lat, avec pour objectif de pérenniser ce rendez-vous culturel afin d’ancrer durablement la ville sur la carte du jazz international.



Pour le musicien Huy Tuân, l’ambition est double : doter Dà Lat d’un rendez-vous musical permanent et positionner la ville comme une escale incontournable pour les artistes internationaux en tournée en Asie.



«Plutôt que d’organiser un événement ponctuel, nous avons à cœur de bâtir une marque culturelle dotée d’une valeur artistique durable, qui s’enrichit au fil des éditions, et de positionner Dà Lat comme une destination patrimoniale singulière sur la carte mondiale de la musique contemporaine», souligne-t-il.



La première édition du festival accueillera la chanteuse japonaise Lisa Ono, célèbre figure de la bossa nova et lauréate de plusieurs Japan Gold Disc Awards dans la catégorie jazz.



La bassiste et productrice américaine Nik West illuminera également la scène. Au-delà de ses talents de musicienne, l’artiste est notamment la fondatrice du célèbre concours Queen of Strings.



Autre tête d’affiche internationale au programme : le guitariste malvoyant Raul Midón, nommé à deux reprises aux Grammy Awards dans la catégorie «Meilleur album de jazz». Sa musique puise dans un vaste éventail d’influences, allant du jazz, de la pop, de la soul et du R&B au flamenco et aux styles latinos.



Des artistes vietnamiens présenteront également leurs propres projets musicaux lors du festival. Le musicien Duc Tri proposera «Musique de Salon - Le Grand Orchestre et Jazz », un projet alliant arrangements orchestraux et éléments de jazz.



Le guitariste franco-vietnamien Nguyên Lê et son groupe s’apprêtent à partager la scène avec la célèbre chanteuse Hông Nhung. S’inscrivant dans la lignée directe de leur précédent concert, intitulé «Bống là ai ?» (Qui est Bống ?), les deux artistes continuent d’explorer l’œuvre emblématique du compositeur Trinh Công Son, revisitée pour l’occasion à travers des arrangements subtilement teintés de jazz.



Le musicien Hoài Sa revisitera une sélection de chansons vietnamiennes aux côtés de la chanteuse Trân Thu Hà. De son côté, le «Trân Manh Tuân Fusion Band» se livrera à des expérimentations musicales inédites, mêlant structures harmoniques occidentales, gammes pentatoniques, mélodies folkloriques et instruments traditionnels vietnamiens.



Au-delà de sa programmation internationale, le festival rythmera le quotidien de la ville en faisant résonner le jazz au cœur d’une mosaïque de lieux.



Déployé sur trois soirées, l’événement s’ouvrira le 6 novembre sur la place Lâm Viên, qui accueillera pour l’occasion une scène en plein air entièrement ouverte au grand public.



Le lendemain, 7 novembre, les festivités investiront le parvis du théâtre Hoa Binh, à deux pas du marché de Dà Lat. En s’implantant ainsi au cœur de l’espace urbain, les organisateurs entendent démocratiser le jazz et le faire découvrir aux habitants comme aux visiteurs, loin du cadre habituel des salles de spectacle spécialisées.



L’événement se clôturera enfin le 8 novembre au HAUS Dà Lat, lors d’une dernière soirée organisée dans le cadre d’un programme réservé aux invités.



Chaque lieu offrira une atmosphère singulière, permettant au festival de faire découvrir le jazz au cœur de décors urbains variés, allant des grandes places publiques aux espaces les plus intimistes.



L’instauration d’un festival international de jazz insuffle une nouvelle dimension musicale à la vie culturelle de Dà Lat, élargit la palette d’expériences proposées aux visiteurs, complétant ainsi à merveille les attraits touristiques traditionnels de la ville, jusqu’ici réputée pour ses paysages, son architecture et son climat si particulier. – VNA



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