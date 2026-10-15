Culture-Sports

An Thu An fait voltiger le Quan ho au Festival ABU de la chanson 2026

La chanteuse militaire An Thu An a été désignée par la Télévision du Vietnam (VTV) pour représenter le pays au Festival ABU de la chanson 2026. Elle interprétera le titre «Hoa thom buom luon» (Fleurs et papillons), un chant folklorique Quan ho de Bac Ninh revisité dans un style contemporain par le compositeur Lê Anh Thuy.

La chanteuse vietnamienne An Thu An mettra à l’honneur des mélodies folkloriques Quan ho lors du festival de la chanson de l’ABU 2026. Photo de la chanteuse An Thu An
La chanteuse vietnamienne An Thu An mettra à l’honneur des mélodies folkloriques Quan ho lors du festival de la chanson de l’ABU 2026. Photo de la chanteuse An Thu An

Hanoi (VNA) - La chanteuse An Thu An représentera le Vietnam au Festival de la chanson de l’Union de radio-télévision Asie-Pacifique (ABU) 2026, qui se tiendra au Sri Lanka début novembre, a annoncé mardi 13 octobre la Télévision du Vietnam (VTV).

An Thu An sera ainsi la première femme officier de l’Armée populaire du Vietnam à porter les couleurs de son pays lors de cet événement musical international. Diplômée en chant de l’Université militaire de la culture et des arts, elle exerce aujourd’hui son talent au sein de la troupe artistique de la Région militaire 1.

Lors de l’édition 2026 du festival, l’artiste offrira une seconde jeunesse au grand classique du Quan ho de Bac Ninh, «Hoa thom buom luon», grâce à un arrangement moderne inédit orchestré par le compositeur Lê Anh Thuy. Cette performance fera résonner avec éclat ce genre folklorique unique, inscrit depuis 2009 sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l’UNESCO.

Pour la finaliste du concours Sao Mai 2022, arborer le costume traditionnel et faire vibrer le chant Quan ho sur la scène internationale relève à la fois de l’honneur et du devoir. Habitée par cette double responsabilité, l’artiste promet d’offrir une performance magistrale, portée par une immense fierté vietnamienne.

En 2024, An Thu An a marqué les esprits avec son clip «Tu thân», une œuvre soignée tant sur le plan musical que visuel. Dès son lancement, le titre a bousculé les classements en s’offrant une remarquable 4e place sur iTunes Vietnam. Reprise dans près de 10.000 vidéos, sa version audio est devenue la bande-son incontournable des créateurs de contenus, s’érigeant en une mélodie populaire pour sublimer la beauté des costumes traditionnels du pays.

En choisissant d’interpréter «Hoa thom buom luon» (Fleurs et papillons), An Thu An réaffirme avec force son ancrage dans le folklore traditionnel, tout en offrant au public régional une magnifique vitrine sur le riche patrimoine du Quan ho de Bac Ninh.

Le point d’orgue du Festival ABU de la chanson 2026 se tiendra le 2 novembre prochain aux Stein Studios de Colombo, au Sri Lanka, dans le cadre de la 63e Assemblée générale de l’ABU, orchestrée cette année par MTV Channel (Pvt) Limited.

Lancé en 2012, le Festival TV ABU de la chanson est un rendez-vous musical non compétitif qui célèbre la richesse artistique de la région Asie-Pacifique. Lors de cet événement, chaque diffuseur participant met en lumière ses propres talents nationaux, offrant ainsi une vitrine unique à une grande diversité de genres musicaux et de langues.

L’événement a fait peau neuve lors de l’édition 2025 pour devenir le Festival ABU de la chanson. Ce changement fait suite à des discussions menées en 2024 visant à ouvrir l’événement aux diffuseurs radio de l’union, alors que la dernière édition du Festival Radio ABU de la chanson remonte à 2019.

Le Vietnam a déjà été représenté avec brio à ce gala musical annuel par des figures majeures de sa scène musicale, à l’image de Hoàng Thuy Linh, Van Mai Huong, Duong Hoàng Yên ou encore du groupe de rock Ngu Cung. – VNA

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#chanteuse An Thu An #Festival ABU de la chanson 2026 #Quan ho de Bac Ninh
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