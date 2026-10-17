Approfondir le partenariat global entre le Vietnam et la Suisse



Hanoi (VNA) - Le président de la Confédération suisse, Guy Parmelin, et son épouse effectuent une visite officielle au Vietnam les 17 et 18 octobre 2026, à l’invitation du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, et de son épouse. Cette visite intervient dans un contexte particulièrement significatif, marqué par le 55e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays (11 octobre 1971-11 octobre 2026). Elle constitue une étape importante vers une nouvelle phase de coopération mutuellement bénéfique.



55 ans d’amitié et de coopération étroite entre le Vietnam et la Suisse



Malgré la distance géographique, le Vietnam et la Suisse entretiennent des liens anciens. Dès la seconde moitié du 19e siècle, des commerçants, des scientifiques et des explorateurs suisses se sont rendus au Vietnam. Parmi eux figure Alexandre Yersin, scientifique suisse qui a vécu et mené ses recherches dans le pays jusqu’à sa mort à Nha Trang, en 1943. À cette époque, des entreprises commerciales suisses, notamment Diethelm et Biedermann, ont également commencé à s’implanter au Vietnam.



En 1954, la Suisse a accueilli la Conférence de Genève sur l’Indochine. Sa neutralité a contribué à créer les conditions permettant à la République démocratique du Vietnam de participer pour la première fois à la diplomatie multilatérale. Ces premiers contacts ont également contribué à jeter les bases des relations diplomatiques bilatérales, officiellement établies le 11 octobre 1971.



La Suisse a ouvert son ambassade à Hanoï en février 1973, puis un consulat à Hô Chi Minh-Ville en mars 1994. Le Vietnam a ouvert un consulat à Genève le 3 juillet 1984, élevé au rang de consulat général le 15 décembre 1994, avant d’inaugurer officiellement son ambassade à Berne le 28 novembre 2000.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh s’entretient avec la présidente de la Confédération suisse, Karin Keller-Sutter, le 21 janvier 2025, en marge de sa participation à la 55e réunion annuelle du Forum économique mondial (WEF) à Davos, en Suisse. Photo : VNA





Au cours des 55 dernières années, les relations entre les deux pays se sont consolidées grâce aux échanges de haut niveau et à l’élargissement de la coopération dans de nombreux domaines. Parmi les étapes marquantes figurent les visites en Suisse de dirigeants vietnamiens, notamment celles du président Nguyen Minh Triet en mai 2010, du Premier ministre Pham Minh Chinh à l’occasion du Forum économique mondial de Davos en janvier 2025 et du président de l’Assemblée nationale Tran Thanh Man en juillet 2025. Du côté suisse, plusieurs hauts responsables se sont rendus au Vietnam, dont les présidents Pascal Couchepin en août 2008 et Guy Parmelin, alors ministre de l’Économie, de l’Éducation et de la Recherche, en juillet 2019.



En janvier 2025, les deux pays ont établi un partenariat global, ouvrant une nouvelle étape dans leurs relations. Depuis, ils s’attachent à approfondir leur coopération et à en renforcer l’efficacité.



Lors de leur rencontre à New York, le 22 septembre 2026, en marge de la session de haut niveau de l’Assemblée générale des Nations unies, le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, et le président suisse Guy Parmelin ont souligné le potentiel de coopération entre les deux pays. Guy Parmelin a exprimé le souhait de voir la Suisse devenir un partenaire économique et commercial important du Vietnam, à la hauteur du potentiel des deux pays. Il a également proposé de promouvoir des projets de recherche conjoints dans les domaines de l’agriculture, des biotechnologies, des énergies vertes et de l’économie numérique.



Pour sa part, le dirigeant To Lam a appelé la Suisse à encourager ses entreprises à accroître leurs investissements au Vietnam dans les secteurs où elle dispose d’atouts, notamment la finance et la banque, l’industrie manufacturière, la pharmacie et l’innovation. Il a également proposé de renforcer le partage d’expériences et le soutien suisse dans les technologies financières, le développement d’un centre financier international, la finance numérique, la blockchain et la formation de ressources humaines hautement qualifiées dans le domaine des technologies.



Les deux dirigeants ont souligné la nécessité de concrétiser le partenariat global par des projets de coopération, d’exploiter davantage le potentiel économique bilatéral et d’intensifier les échanges commerciaux et les investissements, avec pour objectif de porter le commerce bilatéral à plus de 2 milliards de dollars d’ici 2030. Ils sont également convenus de renforcer les consultations, la coordination et le soutien mutuel au sein des forums multilatéraux, notamment les Nations unies, l’ASEAN et le Forum de coopération Asie-Europe (ASEM).



Des résultats encourageants dans la coopération économique et commerciale



La Suisse est un partenaire commercial important du Vietnam en Europe, tandis que le Vietnam occupe une place importante dans les échanges commerciaux de la Suisse au sein de l’ASEAN. Le commerce bilatéral a progressé ces dernières années, passant de 811,2 millions de dollars en 2024 à 1,04 milliard de dollars en 2025. Au cours des huit premiers mois de 2026, il a atteint 716 millions de dollars.



La Suisse accorde une importance croissante au Vietnam, notamment en raison de son intégration économique internationale, renforcée par l’accord de libre-échange conclu avec l’Union européenne. Dans ce contexte, les deux pays ont activement poursuivi les négociations de l’accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Association européenne de libre-échange (AELE), qui regroupe la Suisse, la Norvège, l’Islande et le Liechtenstein.



Les négociations ont été conclues le 2 juillet 2026, après quatorze années de discussions. Les parties s’orientent désormais vers la signature de cet accord, qui devrait donner une nouvelle impulsion à la coopération économique, commerciale et aux investissements entre le Vietnam et les pays membres de l’AELE, en particulier la Suisse. Il devrait également favoriser l’élargissement des échanges, soutenir le développement durable et ouvrir de nouvelles perspectives aux entreprises et aux citoyens des deux parties.



Dans le domaine de l’investissement, en octobre 2026, la Suisse se classe au sixième rang parmi les investisseurs européens et au vingtième rang parmi les 153 pays et territoires investissant au Vietnam, avec 244 projets représentant un capital enregistré total de 2,49 milliards de dollars. Environ une centaine de groupes et d’entreprises suisses sont présents dans le pays, dont Nestlé dans l’agroalimentaire, Novartis et Roche dans les secteurs pharmaceutique et médical, ainsi qu’ABB dans les équipements électriques.



La coopération au développement constitue également un volet important des relations bilatérales. La Suisse est l’un des rares pays d’Europe occidentale à maintenir son aide publique au développement en faveur du Vietnam. Depuis 1992, le montant cumulé de cette aide dépasse 800 millions de dollars. En mai 2025, la Suisse s’est engagée à consacrer 50 millions de dollars à son programme de coopération au développement au Vietnam pour la période 2025-2028.



Selon Châu Mai Anh, ambassadrice du Vietnam en Suisse, ces résultats constituent une base importante pour permettre aux deux pays de mieux exploiter la complémentarité de leurs économies, notamment dans les domaines de l’innovation, de la transformation numérique, du développement durable, de la finance et de la formation des ressources humaines.



Au-delà du commerce et de l’investissement, les deux pays disposent d’un potentiel de coopération dans l’éducation, la formation, l’innovation, le développement durable, la culture et le tourisme. La Suisse soutient notamment le Vietnam à travers des projets de formation dans les domaines de l’environnement et de la gestion, ainsi que des programmes de formation de niveau master et doctorat en finance, en banque et en gestion des entreprises.



En 2025, le Vietnam a instauré une exemption de visa pour les touristes suisses, contribuant ainsi à faciliter les déplacements et à stimuler les échanges touristiques. La communauté vietnamienne en Suisse compte environ 10 000 personnes. Ses membres jouissent généralement d’une situation stable, respectent la législation locale, entretiennent des liens avec leur pays d’origine et contribuent au renforcement de l’amitié entre les deux peuples.



Vers une nouvelle étape de coopération



L’année 2026 marque le 55e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Suisse. Selon Châu Mai Anh, ambassadrice du Vietnam en Suisse, la visite officielle du président Guy Parmelin et de son épouse constitue une étape importante vers une nouvelle phase de coopération, plus approfondie sur le plan politique, plus concrète sur le plan économique et plus ouverte sur l’avenir.



L’ambassadrice souligne que l’enjeu majeur de cette visite est de transformer le potentiel de coopération existant en résultats tangibles. La signature prévue à Hanoï de l’accord de libre-échange entre le Vietnam et l’AELE devrait constituer une avancée importante dans les relations économiques entre le Vietnam et les pays membres de l’organisation, dont la Suisse, en facilitant les investissements et l’accès aux marchés respectifs.



Pour Thomas Gass, ambassadeur de Suisse au Vietnam, cette visite représente un jalon historique permettant de revenir sur 55 années de relations et de saluer les progrès remarquables accomplis par le Vietnam dans son développement économique et l’amélioration des conditions de vie de sa population. Associée à la signature prévue de l’accord de libre-échange, elle témoigne, selon lui, des résultats des efforts de coopération déployés pendant plusieurs décennies.



L’accord devrait offrir un cadre commun plus prévisible aux entreprises, notamment aux petites et moyennes entreprises (PME), renforcer la confiance des investisseurs, protéger la propriété intellectuelle, stimuler l’innovation et faciliter les échanges grâce à la réduction des droits de douane. L’exemption de visa accordée aux touristes suisses depuis 2025 contribue également à dynamiser les échanges entre les populations et le tourisme bilatéral.



L’ambassadeur Thomas Gass a enfin souligné que cette visite offrirait l’occasion de renforcer la coopération dans les domaines prioritaires, notamment le commerce et l’investissement, les sciences et les technologies, l’innovation, la finance et le développement durable. Les deux parties devraient également échanger sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun.



La visite du président Guy Parmelin et de son épouse constitue ainsi une occasion de dresser le bilan de 55 années de relations, de consolider la confiance politique et de donner un nouvel élan au partenariat global Vietnam-Suisse, en vue d’une coopération plus approfondie, plus efficace et mutuellement bénéfique.- VNA



