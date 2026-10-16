Une résolution favorise la mobilisation des ressources de la communauté vietnamienne au Canada



Ottawa, 16 octobre (VNA) – Les efforts visant à renforcer les liens entre les associations vietnamiennes et à mobiliser les ressources des intellectuels, entrepreneurs et jeunes générations d’origine vietnamienne au Canada prennent de l’ampleur, dans le cadre de la Résolution n° 23-NQ/TW du Bureau politique relative aux affaires concernant les Vietnamiens vivant à l’étranger.



Dans ce contexte, le lancement récent du « Global Vietnamese Network » (GVN – Réseau mondial des Vietnamiens) a pour objectif de créer une plateforme de coopération et de partage de ressources, de préserver l’identité culturelle nationale et de promouvoir le rôle de la communauté vietnamienne à l’étranger en tant que passerelle dans les relations entre le Vietnam et le Canada.



Le GVN a été initié par trois organisations : l’Association pour la culture culinaire Canada-Vietnam, le Conseil culturel et éducatif Canada-Vietnam, et l’Association pour la culture, le tourisme et les arts Canada-Vietnam. L’initiative vise à conjuguer leurs forces respectives et à améliorer la coordination des activités communautaires. Le réseau a vocation à faciliter le partage d’expériences et de ressources, ainsi que la mise en œuvre d’initiatives communes, sur une base volontaire et égalitaire, tout en respectant les atouts propres à chaque membre.



Les objectifs du réseau s’inscrivent dans la lignée de la résolution n° 23, en date du 2 août 2026, qui appelle à la création d’un écosystème mondial durable reliant les experts, intellectuels, scientifiques, entrepreneurs, artistes et jeunes générations d’origine vietnamienne à travers le monde. Ce texte souligne également le rôle des Vietnamiens vivant à l’étranger dans la préservation de la langue et de l’identité culturelle vietnamiennes, le renforcement des liens avec leur pays d’origine et leur contribution au développement national.



L’implication des jeunes générations constitue une priorité majeure pour le réseau. À travers des programmes éducatifs, des activités de bénévolat, des échanges culturels et des interactions intergénérationnelles, le GVN aidera les jeunes d’origine vietnamienne à mieux comprendre leurs racines, à stimuler leur créativité et à jouer un rôle actif au sein des initiatives communautaires.



Phan Thi Quynh Trang, représentante du Conseil culturel et éducatif Canada-Vietnam, a souligné que les jeunes ne devraient pas simplement être invités à assister à des événements ; ils devraient également avoir l’opportunité de partager leurs idées et de participer à la planification et à l’organisation des activités.



Leur confier des rôles adaptés à leurs compétences et à leurs centres d’intérêt favorisera une participation active et contribuera à maintenir leur lien avec la culture et le patrimoine vietnamiens, au sein de l’environnement multiculturel canadien, a-t-elle ajouté. Outre les activités culturelles, le GVN a pour objectif de mettre en relation des intellectuels, des experts et des entrepreneurs issus de la diaspora vietnamienne, afin de développer des initiatives de coopération répondant à des besoins concrets. Ces liens pourraient contribuer à libérer le potentiel de cette communauté, tant au Canada qu’en permettant d’apporter des connaissances et une expérience précieuses au Vietnam.



Alors que le Vietnam et le Canada ont récemment élevé leurs relations au rang de « partenariat stratégique », le GVN est appelé à constituer un canal supplémentaire pour l’engagement de la communauté. Par le biais d’initiatives concrètes dans les domaines de la culture, de l’éducation et des échanges, il devrait contribuer à renforcer la solidarité, la compréhension mutuelle et les liens entre les populations, favorisant ainsi l’amitié et la coopération entre les deux pays. - VNA









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