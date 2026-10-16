Bac Ninh prévoit d’étendre à titre expérimental l’application d’IA « Assistant citoyen »

Bac Ninh (VNA) – À la suite des premiers résultats obtenus dans six quartiers, la ville de Bac Ninh s’apprête à déployer à titre expérimental et sous contrôle l’application d’intelligence artificielle (IA) « Assistant citoyen » dans 20 à 30 communes et quartiers, afin de raccourcir les délais de traitement des démarches administratives, d’alléger la charge de travail des agents publics et d’améliorer la qualité des services rendus à la population.
L’application « Assistant citoyen » intègre l’IA pour aider les citoyens à effectuer leurs démarches administratives grâce à plusieurs fonctionnalités : numérisation et reconnaissance des documents, remplissage automatique des formulaires et vérification des pièces requises. Le dispositif a été expérimenté dans six quartiers : Song Lieu, Nam Son, Phuong Lieu, Hiep Hoa, Bac Giang et Vu Ninh. Les premiers résultats montrent qu’il permet de réduire le nombre de manipulations nécessaires et de limiter les erreurs lors du renseignement des formulaires.
La fonction d’assistance vocale suscite notamment un intérêt important. Son taux d’utilisation atteint 83,2 % dans le quartier de Hiep Hoa et plus de 60 % dans celui de Bac Giang. Le taux de satisfaction des citoyens dépasse 90 %.
Les tests montrent que le système peut prendre en charge environ 300 utilisateurs simultanés pour les tâches légères. Le temps de réponse moyen pour l’extraction de données à partir de documents par l’IA est de 18,6 secondes par opération, avec un taux de réussite de 98,32 %.
Selon les représentants des quartiers de Song Lieu, Phuong Lieu et Nam Son, la charge de travail a augmenté après la fusion administrative, alors que les effectifs restent limités. L’utilisation de l’IA pour aider les citoyens à remplir et à compléter leurs dossiers permet de réduire les tâches administratives répétitives et aux agents de consacrer davantage de temps à l’accompagnement des usagers et au traitement de leurs demandes.
Sur la base de ces résultats, le Bureau du Comité populaire de la ville de Bac Ninh a publié une notification relative aux instructions de Dao Thanh Truong, vice-président du Comité populaire municipal, concernant le déploiement expérimental et contrôlé de l’application à plus grande échelle. L’expérimentation devrait durer trois mois à compter de la conférence de lancement. Elle sera organisée par étapes, chacune d’une durée de sept jours, dans 20 à 30 communes et quartiers.
Les localités participantes devront disposer des ressources humaines, des équipements, des comptes d’accès et des connexions réseau nécessaires. Celles qui ne remplissent pas encore les conditions requises devront poursuivre leurs préparatifs avant de participer au dispositif selon le calendrier prévu. L’expérimentation ne modifiera pas les procédures administratives actuellement en vigueur et ne devra pas perturber le fonctionnement des guichets uniques.
Le Comité populaire municipal a chargé son bureau et le Centre municipal de services administratifs publics, en coordination avec les services concernés, de finaliser le plan de formation et d’organiser la conférence de lancement avant le 20 octobre 2026. Ils devront également établir la liste des communes et quartiers participant à la première phase et définir le calendrier des étapes suivantes.
Le Service des sciences et des technologies et la Police municipale continueront à fournir des orientations concernant les solutions technologiques, la cybersécurité, la sécurité de l’information et la protection des données personnelles. Les autorités des communes et des quartiers devront préparer les ressources et les équipements nécessaires, tout en signalant rapidement les éventuels dysfonctionnements afin de bénéficier d’une assistance technique.
Pendant la période d’expérimentation, les unités concernées suivront les résultats et établiront des rapports mensuels. Au plus tard 30 jours avant la fin de cette période, une évaluation globale devra être réalisée et soumise au président du Comité populaire municipal, qui décidera de mettre fin à l’expérimentation, de la prolonger ou de passer au déploiement officiel. - VNA
Voir plus
Logements sociaux : 91 % de l’objectif national déjà atteint
Selon Ha Quang Hung, directeur adjoint du Département de gestion du logement et du marché immobilier, 170 projets de logements sociaux et locatifs ont été achevés dans l’ensemble du pays au cours des neuf premiers mois de 2026, représentant 46 497 appartements, soit 48 % de l’objectif annuel. Parallèlement, 128 nouveaux projets, totalisant 183 293 logements, ont été mis en chantier.
Le Premier ministre réaffirme le soutien du gouvernement à la jeunesse
Lors d'un dialogue avec les jeunes, le 15 octobre à Hanoï, le Premier ministre Le Minh Hung les a appelés à renouveler leur façon de penser, à renforcer leurs compétences et à jouer un rôle moteur dans le développement du pays.
L'Agence vietnamienne d'information primée pour ses œuvres journalistiques sur la culture de Hanoï
À l’issue de deux tours de sélection, le jury a retenu 34 œuvres journalistiques remarquables, auxquelles ont été attribués un prix spécial, trois prix A, cinq prix B, dix prix C et quinze prix d’encouragement.
Can Tho : 158 dépouilles de martyrs retrouvées, dont 120 inhumées le 15 octobre
Une cérémonie commémorative et d’inhumation de 120 dépouilles de martyrs retrouvées à Can Tho s’est tenue le 15 octobre au cimetière des martyrs de la ville, en présence de représentants des autorités centrales et locales. La ville poursuivra les recherches et les analyses ADN afin d’identifier les dépouilles et d’honorer la mémoire des soldats tombés pour la nation.
Le PM appelle au déploiement rapide du programme cible national 2026–2035
Le Premier ministre Lê Minh Hung a souligné que la population doit être placée au cœur du programme, plutôt que d’être considérée comme un simple bénéficiaire passif de l’aide. L’intégration doit permettre des améliorations concrètes, réduire la fragmentation et les doubles emplois, et garantir la continuité des politiques et des missions durant la phase de transition.
Dak Lak : Renforcement de la sensibilisation à la lutte contre la pêche INN
Le renforcement de la connaissance du droit chez les pêcheurs dans le cadre de leurs activités en mer et le respect strict des réglementations relatives à la lutte contre la pêche INN sont au cœur des efforts déployés, contribuant ainsi à l’objectif national de faire lever le "carton jaune" infligé par la Commission européenne (CE) aux produits halieutiques vietnamiens.
Vi Xuyen : Inhumation solennelle de 93 martyrs tombés pour la défense de la frontière Nord
Dans une atmosphère solennel, les dirigeants du Parti, de l'État et de la province ont déposé des gerbes de fleurs et observé une minute de silence en mémoire des héros ayant sacrifié leur vie pour l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Patrie.
L'Université des sciences et des technologies de Hanoï appelée à devenir un établissement national d’excellence en recherche
Le dirigeant To Lam a appelé l’établissement à devenir un centre d’excellence en matière de recherche et d’innovation, capable de contribuer aux grands projets nationaux, avec pour objectif de figurer parmi les 100 à 150 meilleures universités d’Asie d’ici 2035.
Minorités ethniques et régions montagneuses : le Vietnam accélère son programme national de développement
Le Premier ministre Le Minh Hung a présidé, le 15 octobre à Hanoï, une conférence consacrée à la mise en œuvre du programme cible national de développement socio-économique des zones de minorités ethniques et montagneuses pour la période 2026-2035.
Tuyên Quang : 93 dépouilles de soldats transférées au cimetière national de Vi Xuyên
Le 14 octobre, dans la province de Tuyên Quang, 93 dépouilles de soldats morts au front de Vi Xuyên ont été transférées au cimetière national de Vi Xuyên, après plus de 40 ans passés sur le champ de bataille.
Hô Chi Minh-Ville et Incheon font front commun pour booster l’aide humanitaire
La Croix-Rouge de Hô Chi Minh-Ville espère renforcer ses liens avec son homologue d’Incheon en matière de promotion du don de sang volontaire, de soins de santé communautaires, de soutien aux enfants et aux groupes vulnérables, et de développement des volontaires et des jeunes de la Croix-Rouge.
À Hô Chi Minh-Ville, une foule émue rend hommage aux martyrs
Des milliers d’habitants de Hô Chi Minh-Ville se sont rassemblés le 14 octobre, des fleurs blanches à la main, pour accompagner les restes de plus de 700 martyrs vers leur dernière demeure et exprimer leur profonde gratitude envers ceux qui ont sacrifié leur vie pour l’indépendance et la liberté de la Patrie.
📝Édito : Attraction des talents : le Vietnam prépare une nouvelle stratégie nationale
Le 4e Plénum du Comité central du Parti a examiné un projet de stratégie nationale visant à attirer et à valoriser les talents dans les secteurs prioritaires, au service du développement rapide et durable du Vietnam.
Le Vietnam et la République tchèque renforcent leur coopération en matière d’application de la loi
Hanoï et Prague souhaitent approfondir leur coopération dans la lutte contre la criminalité, l’exécution des peines et les échanges de main-d’œuvre, tout en facilitant les déplacements officiels.
L’Université nationale de Hô Chi Minh-Ville appelée à former les meilleurs talents du pays
Le Premier ministre Le Minh Hung a appelé l’Université nationale de Hô Chi Minh-Ville à devenir un centre d’excellence dans la formation des talents et la maîtrise des technologies stratégiques, contribuant ainsi au développement scientifique et technologique du Vietnam.
Hanoï, cinquième ville au monde pour la vitesse de l’internet mobile
Selon le classement « Speedtest Global Index » d’Ookla pour août 2026, Hanoï se classe au cinquième rang mondial pour la vitesse de l’internet mobile, avec un débit médian descendant de 493,37 Mbit/s, tandis que le Vietnam occupe la neuvième place mondiale.
Le Vietnam renforce ses infrastructures en eau avant le Sommet de l’APEC 2027
Les chantiers des réservoirs et des usines de traitement d’eau de Cua Can et Duong Dông 2 s’accélèrent de façon intensive. L’objectif stratégique de cette zone économique spéciale Phu Quôc est double : sécuriser l’approvisionnement en eau potable de la population et de l’économie locale, tout en garantissant une infrastructure irréprochable pour l’accueil du Sommet de l’APEC 2027.
Hô Chi Minh-Ville : retrouver les martyrs, un devoir de mémoire et de gratitude
Une cérémonie solennelle d’hommage et d’inhumation de plus de 700 dépouilles de soldats morts pour la Patrie est prévue le 14 octobre à Hô Chi Minh-Ville, marquant une étape importante de la campagne de 500 jours consacrée à leur recherche, à leur récupération et à l’identification.
Le Vietnam contribue activement aux grandes orientations de l'UNESCO
S'exprimant lors de la séance plénière de la 225e session du Conseil exécutif de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) tenue à son siège à Paris (France), l'ambassadrice Nguyen Thi Van Anh, déléguée permanente du Vietnam auprès de l'UNESCO, a souligné que dans le contexte de mutations profondes de l'ordre international, l'UNESCO doit renforcer la promotion de sa mission unique dans l'édification des fondements de la paix, tout en favorisant un développement équitable, humain, inclusif et durable.La 225e session du Conseil exécutif de l'UNESCO.
Vietnam-Russie : renforcer la coopération dans le domaine de l’exécution des peines
Le Vietnam et la Russie souhaitent renforcer leur coopération dans les domaines de l’exécution des peines, de la gestion, de l’éducation et de la rééducation des détenus, ainsi que de la formation des personnels.