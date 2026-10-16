Bac Ninh prévoit d’étendre à titre expérimental l’application d’IA « Assistant citoyen »



Bac Ninh (VNA) – À la suite des premiers résultats obtenus dans six quartiers, la ville de Bac Ninh s’apprête à déployer à titre expérimental et sous contrôle l’application d’intelligence artificielle (IA) « Assistant citoyen » dans 20 à 30 communes et quartiers, afin de raccourcir les délais de traitement des démarches administratives, d’alléger la charge de travail des agents publics et d’améliorer la qualité des services rendus à la population.



L’application « Assistant citoyen » intègre l’IA pour aider les citoyens à effectuer leurs démarches administratives grâce à plusieurs fonctionnalités : numérisation et reconnaissance des documents, remplissage automatique des formulaires et vérification des pièces requises. Le dispositif a été expérimenté dans six quartiers : Song Lieu, Nam Son, Phuong Lieu, Hiep Hoa, Bac Giang et Vu Ninh. Les premiers résultats montrent qu’il permet de réduire le nombre de manipulations nécessaires et de limiter les erreurs lors du renseignement des formulaires.



La fonction d’assistance vocale suscite notamment un intérêt important. Son taux d’utilisation atteint 83,2 % dans le quartier de Hiep Hoa et plus de 60 % dans celui de Bac Giang. Le taux de satisfaction des citoyens dépasse 90 %.



Les tests montrent que le système peut prendre en charge environ 300 utilisateurs simultanés pour les tâches légères. Le temps de réponse moyen pour l’extraction de données à partir de documents par l’IA est de 18,6 secondes par opération, avec un taux de réussite de 98,32 %.



Selon les représentants des quartiers de Song Lieu, Phuong Lieu et Nam Son, la charge de travail a augmenté après la fusion administrative, alors que les effectifs restent limités. L’utilisation de l’IA pour aider les citoyens à remplir et à compléter leurs dossiers permet de réduire les tâches administratives répétitives et aux agents de consacrer davantage de temps à l’accompagnement des usagers et au traitement de leurs demandes.



Sur la base de ces résultats, le Bureau du Comité populaire de la ville de Bac Ninh a publié une notification relative aux instructions de Dao Thanh Truong, vice-président du Comité populaire municipal, concernant le déploiement expérimental et contrôlé de l’application à plus grande échelle. L’expérimentation devrait durer trois mois à compter de la conférence de lancement. Elle sera organisée par étapes, chacune d’une durée de sept jours, dans 20 à 30 communes et quartiers.



Les localités participantes devront disposer des ressources humaines, des équipements, des comptes d’accès et des connexions réseau nécessaires. Celles qui ne remplissent pas encore les conditions requises devront poursuivre leurs préparatifs avant de participer au dispositif selon le calendrier prévu. L’expérimentation ne modifiera pas les procédures administratives actuellement en vigueur et ne devra pas perturber le fonctionnement des guichets uniques.



Le Comité populaire municipal a chargé son bureau et le Centre municipal de services administratifs publics, en coordination avec les services concernés, de finaliser le plan de formation et d’organiser la conférence de lancement avant le 20 octobre 2026. Ils devront également établir la liste des communes et quartiers participant à la première phase et définir le calendrier des étapes suivantes.



Le Service des sciences et des technologies et la Police municipale continueront à fournir des orientations concernant les solutions technologiques, la cybersécurité, la sécurité de l’information et la protection des données personnelles. Les autorités des communes et des quartiers devront préparer les ressources et les équipements nécessaires, tout en signalant rapidement les éventuels dysfonctionnements afin de bénéficier d’une assistance technique.



Pendant la période d’expérimentation, les unités concernées suivront les résultats et établiront des rapports mensuels. Au plus tard 30 jours avant la fin de cette période, une évaluation globale devra être réalisée et soumise au président du Comité populaire municipal, qui décidera de mettre fin à l’expérimentation, de la prolonger ou de passer au déploiement officiel. - VNA

source