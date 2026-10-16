Le Premier ministre mise sur le rayonnement des marques pour doper l’économie

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Hanoi (VNA) – Le Premier ministre Lê Minh Hung a appelé, vendredi 16 octobre, à transformer les marques vietnamiennes en un avantage concurrentiel stratégique pour l’économie nationale lors de la cérémonie officielle d’annonce des produits labellisés « Marque nationale vietnamienne » en 2026.

Le Vietnam amorce une nouvelle phase de son développement. Porté par la ferme volonté de concrétiser ses deux objectifs stratégiques centenaires, le pays met le cap sur une croissance annuelle moyenne du PIB d’au moins 10% sur la période 2026-2030, a-t-il déclaré.

Le chef du gouvernement a souligné la nécessité d’une transformation en profondeur du modèle de développement national, visant à renforcer les capacités, la qualité et la compétitivité de l’économie, à stimuler les moteurs de la croissance et à développer de nouveaux secteurs et industries économiques.

Le chef du gouvernement appelle à une refonte globale du modèle économique national, visant à doper la compétitivité et la qualité de l’économie, à stimuler de nouveaux moteurs de la croissance et à développer de nouveaux secteurs et industries.

Propulsée par la science, la technologie, l’innovation et la transition numérique, cette transformation s’impose comme le moteur essentiel du progrès. Une telle dynamique exige désormais des marques vietnamiennes qu’elles s’affirment comme un levier concurrentiel stratégique pour l’économie nationale.

Le Premier ministre a fait savoir que l’activité économique, soutenue par des fondamentaux macroéconomiques solides, a maintenu une trajectoire de croissance élevée au cours des neuf premiers mois de l’année, s’accélérant même d’un trimestre à l’autre.

Le PIB a ainsi bondi de 9,95 % au troisième trimestre, hissant la croissance sur les neuf premiers mois à 9,01 %. Cette performance remarquable place le pays parmi les économies les plus dynamiques de la région et du monde. Le commerce extérieur s’apprête lui aussi à franchir un cap historique : les échanges commerciaux devraient atteindre 1.100 milliards de dollars sur l’ensemble de l’année 2026, brisant ainsi pour la toute première fois le plafond symbolique des 1.000 milliards de dollars.​

Le domaine de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique enregistre lui aussi des avancées significatives. En témoigne l’édition 2026 de l’Indice mondial de l’innovation, où le Vietnam se hisse à la 43e place sur 139 pays. Le pays a même décroché le premier rang mondial sur deux indicateurs clés : la part des exportations de haute technologie et la proportion de biens créatifs dans son commerce global de marchandises.

Ces performances découlent directement de l’élan du monde des affaires, porté par des entreprises qui ont su faire la différence en misant sur trois piliers clés : la qualité, l’innovation technologique et le rayonnement de leur marque, s’est félicité le Premier ministre.​

Pourtant, selon le chef du gouvernement, de nombreux produits de grande qualité souffrent encore d’un manque de notoriété, ce qui limite leur capacité à générer de la valeur ajoutée et à s’imposer sur les marchés.

Le constat est particulièrement frappant à l’export. Les recettes issues des entreprises labellisées « Marque nationale » ne représentent qu’environ 11% de leur chiffre d’affaires global, soit à peine 2,3% du volume total des exportations du pays. À ce déficit d’image s’ajoute un manque de moyens : les investissements injectés dans la recherche, les technologies fondamentales, la protection de la propriété intellectuelle et la lutte contre la contrefaçon demeurent encore bien en deçà des normes requises.

​Le Premier ministre a souligné que les résolutions stratégiques du Parti ouvrent de nouvelles perspectives de développement, notamment la résolution n°68-NQ/TW met l’accent sur le secteur privé. Elle table sur une croissance annuelle de 10 à 12 %, visant une contribution au PIB d’environ 55 à 58 %. À terme, au moins 20 grandes entreprises devront être intégrées aux chaînes de valeur mondiales.​

La résolution n°79-NQ/TW cible quant à elle les entreprises publiques. L’objectif est d’en propulser 50 parmi les 500 plus grandes d’Asie du Sud-Est. D’ici 2030, 1 à 3 d’entre elles devront franchir un cap supplémentaire en intégrant le classement des 500 plus grandes entreprises mondiales.

​Pour atteindre ces objectifs, le chef du gouvernement a estimé qu’il est indispensable de substituer la logique des coûts à une stratégie axée sur la valeur, d’abandonner le simple modèle de la sous-traitance et de l’assemblage au profit de l’innovation et de la conception, et enfin, de s’affranchir d’une participation passive au marché pour y occuper une position de premier plan dotée d’une réelle influence.

En 2026, la valeur de la marque nationale du Vietnam a atteint 462,279 milliards de dollars, soit une hausse de 45,14 % par rapport à 2020, positionnant le pays au 32e rang mondial parmi 193 nations.

La proportion d’entreprises détentrices du label « Marque nationale » parmi les 50 entreprises les plus valorisées est passée de 42% à 50%, tandis que cinq des dix premières marques détiennent ce label et représentent 69,1% de la valeur totale de ce groupe.

Pour propulser durablement les enseignes locales, le Premier ministre a appelé le monde des affaires à passer à la vitesse supérieure. Il a exhorté tout particulièrement les fleurons industriels, certifiés « Marques nationales », à jouer les éclaireurs dans l’application des résolutions stratégiques du Parti. L’objectif consiste à transformer en profondeur les modèles de développement actuels, stimuler la croissance du tissu économique et consolider le statut des entrepreneurs du pays.

​Les entreprises sont appelées à booster proactivement leur productivité, à maximiser leur valeur ajoutée nationale, à conquérir de nouvelles parts de marché et à s’ancrer définitivement au cœur des chaînes de valeur mondiales. Dans cette quête de croissance, la marque ne doit plus être un simple attribut commercial, mais un véritable actif stratégique à long terme.

​​Cette transformation exige des leaders qu’ils montrent le chemin. En première ligne, les grandes entreprises ont le devoir d’ouvrir la voie et d’incarner des modèles d’action solidement ancrés sur trois piliers : l’excellence de la qualité, l’exemplarité de la gouvernance et une responsabilité sociale affirmée.​

Le Premier ministre Lê Minh Hung pose avec des entreprises lauréates lors de la cérémonie d’annonce des produits labellisés « Marque nationale vietnamienne » en 2026. Photo : VNA

Le Premier ministre a appelé à des investissements massifs dans les compétences clés, la science, l’innovation et le numérique. Pour le chef du gouvernement, cette transformation exige d’intensifier la recherche et développement (R&D), de maîtriser les technologies de pointe et de stimuler l’invention. Elle impose également de durcir les exigences de qualité — en misant sur des critères « verts » et sur une traçabilité totale — tout en exploitant les données et l’intelligence artificielle pour optimiser la gestion des marques et l’expérience client.

L’objectif est de passer du « fabriqué au Vietnam » au «créé par le Vietnam », afin d’abandonner la concurrence par les prix au profit d’une stratégie fondée sur la qualité, la technologie et la réputation.

​Le chef du gouvernement a appelé à conquérir proactivement les marchés internationaux et à y bâtir des marques durables. Pour y parvenir, il a insisté sur la nécessité de développer des réseaux de distribution, des partenariats solides et des services après-vente performants, de protéger la propriété intellectuelle, tout en tirant efficacement parti des accords de libre-échange existants.

​Il a déclaré que la réussite à l’exportation dépasse le simple cadre du chiffre d’affaires. Elle repose avant tout sur la confiance des clients et la valeur intrinsèque de la marque. L’ambition des marques vietnamiennes ne doit plus se limiter à une simple présence sur les marchés mondiaux mais doivent s’y imposer durablement en devenant des références reconnues, inspirantes et privilégiées par les consommateurs.​

Le Premier ministre a également appelé à passer d’un développement en vase clos à une approche collaborative afin de consolider collectivement les chaînes de valeur du Vietnam.

Pour atteindre ses objectifs stratégiques, le pays doit pouvoir s’appuyer sur un tissu entrepreneurial plus robuste, plus innovant et doté de marques compétitives à l’échelle mondiale, a-t-il indiqué, réaffirmant l’engagement du gouvernement à soutenir les entreprises.​

Cette dynamique exige une refonte résolue des institutions, des rouages administratifs et du cadre économique, tout en levant les barrières pour bâtir un écosystème commercial transparent et équitable. Désormais, le développement des entreprises et le bien-être des citoyens s’imposent comme les uniques baromètres de la réussite. Dans ce modèle, l’État façonne l’environnement et ouvre la voie ; aux entreprises de créer la valeur et de tracer le chemin.

​​En concertation étroite avec les ministères, secteurs, localités, associations et entreprises concernés, le ministère de l’Industrie et du Commerce doit soumettre au plus vite la nouvelle stratégie nationale de développement de la marque Vietnam jusqu’en 2035, avec une vision à l’horizon 2045.

​​L’enjeu est de bâtir une architecture cohérente en articulant la marque nationale avec celles des secteurs, des territoires, des entreprises et des produits spécifiques. Pour réussir ce déploiement, la stratégie fixera des objectifs clairs et une feuille de route rigoureuse sur la création des marques hautement compétitives sur la scène mondiale, symboles d’un Vietnam moderne, innovant, responsable et digne de confiance. – VNA

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