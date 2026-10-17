L’Assemblée nationale mise sur les réformes institutionnelles pour accélérer le développement



Hanoï (VNA) – La deuxième session de la 16e législature de l’Assemblée nationale du Vietnam s’est ouverte solennellement le matin du 17 octobre, à la salle Diên Hông, au siège de l’Assemblée nationale, à Hanoï. Cette session est consacrée notamment au perfectionnement du cadre institutionnel, à la levée des obstacles et à la mobilisation des ressources en vue de promouvoir le développement rapide et durable du pays.



La cérémonie d’ouverture s’est déroulée en présence du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, du Premier ministre Lê Minh Hung, du président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân, ainsi que d’anciens dirigeants du Parti et de l’État, de représentants des organes centraux et des collectivités locales, d’ambassadeurs et de chefs de représentation d’organisations internationales à Hanoï, et des députés des 34 délégations de l’Assemblée nationale des provinces et des villes.



Perfectionner le cadre institutionnel et créer de nouvelles impulsions pour le développement



Dans son discours d’ouverture, le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a souligné que cette session se tenait dans un esprit de détermination et d’urgence, afin de concrétiser en temps opportun les orientations et décisions du Parti, de perfectionner le système juridique, de lever les difficultés et les obstacles et de mobiliser efficacement les ressources au service du développement national.

Le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân. Photo : VNA



Malgré de nombreuses difficultés et défis, la situation socio-économique du Vietnam a enregistré des résultats positifs au cours des neuf premiers mois de 2026. Le produit intérieur brut (PIB) a progressé de 9,01 % en glissement annuel, soit son rythme le plus élevé depuis 15 ans. Les grands équilibres de l’économie ont été globalement préservés, le bien-être social a fait l’objet d’une attention particulière, la défense et la sécurité nationales ont été maintenues et les activités extérieures ont enregistré d’importants résultats. Les efforts d’édification du Parti et la lutte contre la corruption, le gaspillage et les phénomènes négatifs se sont poursuivis.



Sur la base des objectifs et des missions définis lors du quatrième Plénum du Comité central du Parti du 14e mandat, le président de l’Assemblée nationale a appelé à accélérer le rythme du développement et à créer les conditions nécessaires pour les années à venir. Une croissance élevée doit reposer sur la productivité, la compétitivité, l’autonomie économique et la stabilité à long terme, tout en allant de pair avec le progrès et l’équité sociaux, la protection de l’environnement et l’amélioration des conditions de vie de la population.



Il a également insisté sur la nécessité d’améliorer la qualité et l’efficacité du travail législatif, du contrôle parlementaire et de la prise de décisions sur les grandes questions nationales. Il convient notamment d’assurer une articulation étroite entre le perfectionnement du cadre institutionnel et sa mise en œuvre, ainsi qu’entre les objectifs de développement et la capacité à mobiliser, répartir et utiliser efficacement les ressources.



Trois groupes de tâches prioritaires



Lors de cette session, l’Assemblée nationale devrait examiner 47 projets de loi et de résolution, dont 43 devraient être adoptés et quatre autres soumis à son examen en vue de recueillir ses avis. Il s’agit du volume de travail législatif le plus important depuis le début de la 16e législature.



Plusieurs textes, dont le champ d’application est large, auront des répercussions directes sur les activités de production et commerciales, les droits et intérêts légitimes des citoyens et des entreprises, ainsi que sur le développement du pays. Ils concernent notamment les domaines foncier et immobilier, le logement, les activités immobilières, l’investissement, le budget de l’État, ainsi que l’élaboration et l’application des lois.



Le président de l’Assemblée nationale a demandé aux organes concernés de veiller non seulement au respect du calendrier législatif, mais aussi à la qualité des textes, à leur faisabilité et à leur cohérence avec l’ensemble du système juridique.



En matière socio-économique et budgétaire, l’Assemblée nationale évaluera les résultats de la mise en œuvre du plan pour 2026. Elle examinera et décidera du plan de développement socio-économique, des prévisions budgétaires de l’État, du plan de répartition du budget central et du plan d’investissement public pour 2027. Elle approuvera également le règlement définitif du budget de l’État pour 2025 et examinera d’autres questions importantes relevant de sa compétence.



En matière de contrôle parlementaire, elle examinera la synthèse des avis et recommandations des électeurs et de la population, les résultats du traitement des recommandations des électeurs, ainsi que les activités de réception des citoyens et le règlement des pétitions, plaintes et dénonciations. Des séances de questions-réponses aux députés sont également prévues.



Garantir la pertinence et la faisabilité des décisions



Soulignant que l’ampleur du travail exigeait un niveau accru de qualité et de responsabilité, Trân Thanh Mân a demandé que les questions clairement établies et reposant sur des bases politiques, juridiques et pratiques suffisantes soient examinées et tranchées en temps opportun. Pour les questions nouvelles, complexes ou faisant encore l’objet de divergences, il a appelé à une analyse approfondie afin de retenir les meilleures solutions.



Il a insisté sur la nécessité de ne pas sacrifier la qualité sous la pression des délais, sans pour autant invoquer la prudence pour retarder les décisions. Chaque décision doit définir clairement les responsabilités, les ressources, les conditions de mise en œuvre et les mécanismes de contrôle et de suivi, tout en garantissant sa faisabilité et son efficacité concrète.



Le président de l’Assemblée nationale a appelé les députés à faire pleinement preuve de leur capacité, de leur intelligence et de leur sens des responsabilités envers les électeurs, la population et le pays. Il les a invités à étudier attentivement les documents, à participer activement aux débats et à formuler des contributions approfondies et concrètes, en plaçant au premier plan les intérêts nationaux et ceux du peuple, ainsi que les droits et intérêts légitimes des citoyens.



Rappelant les propos du secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, sur la nécessité d’une vision suffisamment large pour embrasser les enjeux fondamentaux du pays, suffisamment ambitieuse pour fédérer les aspirations de toute la nation, durable pour assurer la continuité des responsabilités entre les générations et ouverte pour s’adapter aux changements imprévisibles, Trân Thanh Mân a souligné que la deuxième session de la 16e législature devait être guidée par la devise : « Précision – Réactivité – Ouvrir la voie – Développement ». L’objectif est de mener à bien le programme prévu, de poursuivre le perfectionnement du cadre institutionnel et de consolider les bases d’un développement rapide et durable du pays.- VNA