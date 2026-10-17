Politique

Le président suisse Guy Parmelin entame une visite officielle au Vietnam

​ Le président suisse Guy Parmelin a entamé le 17 octobre une visite officielle de deux jours au Vietnam, axée sur le renforcement du partenariat global et de la coopération bilatérale.

Le président du Comité populaire de hanoi, Vu Dai Thang (droite), accueille le présdient suisse Guy Parmelin et son épouse à l'aéroport international de Nôi Bai, à Hanoi, en octobre 2026. Photo: VNA
Le président du Comité populaire de hanoi, Vu Dai Thang (droite), accueille le présdient suisse Guy Parmelin et son épouse à l'aéroport international de Nôi Bai, à Hanoi, en octobre 2026. Photo: VNA

Hanoi (VNA) – Le président suisse, Guy Parmelin, et son épouse, Caroline Parmelin, sont arrivés le 17 octobre à Hanoï pour une visite officielle de deux jours au Vietnam, à l’invitation du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, et de son épouse.

Cette visite intervient à l’occasion du 55e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays et vise à approfondir leur partenariat global.

Accompagné d’une délégation de haut niveau, le président suisse effectue cette visite les 17 et 18 octobre, alors que les deux pays poursuivent la mise en œuvre du partenariat global établi en janvier 2025, marquant une nouvelle étape dans leurs relations bilatérales.

En 55 ans de relations diplomatiques, le Vietnam et la Suisse ont consolidé leur confiance mutuelle et progressivement élargi leur coopération dans de nombreux domaines. La Suisse constitue un partenaire commercial et un investisseur important du Vietnam en Europe. En 2025, les échanges commerciaux bilatéraux ont dépassé un milliard de dollars.

La Suisse figure également parmi les rares pays d’Europe occidentale à maintenir une aide à la coopération au développement en faveur du Vietnam. Les deux pays entretiennent par ailleurs une coordination étroite et se soutiennent mutuellement dans les forums multilatéraux.

Selon l’ambassadrice du Vietnam en Suisse, Châu Mai Anh, cette visite intervient à un moment particulièrement significatif, alors que les deux pays célèbrent, en 2026, les 55 ans de leurs relations diplomatiques et mettent en œuvre leur partenariat global.

La perspective de la signature, à Hanoï, d’un accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Association européenne de libre-échange (AELE), qui regroupe la Suisse, la Norvège, l’Islande et le Liechtenstein, constitue également une étape importante pour les relations économiques bilatérales. Cet accord devrait faciliter les échanges commerciaux, encourager les investissements et permettre aux entreprises des deux pays de mieux exploiter les possibilités offertes par leurs marchés respectifs.

Ces dernières années, l’intérêt des entreprises suisses pour le marché vietnamien s’est accru, ouvrant de nouvelles perspectives de partenariat et de réalisation de projets communs. Cette dynamique devrait également favoriser l’accès des entreprises vietnamiennes aux technologies scientifiques et contribuer à l’amélioration de la qualité des ressources humaines, en réponse aux besoins de développement du pays.

L’ambassadeur de Suisse au Vietnam, Thomas Gass, a souligné que la visite du président Guy Parmelin constituait un jalon important permettant aux deux pays de revenir sur 55 années de coopération et de saluer les progrès économiques du Vietnam ainsi que l’amélioration des conditions de vie de sa population.

Depuis 1971, la Suisse maintient des programmes de coopération internationale à vocation humanitaire au Vietnam. Au cours des quinze dernières années, les relations bilatérales se sont progressivement orientées vers une coopération économique plus approfondie, destinée notamment à soutenir l’intégration du Vietnam dans l’économie mondiale et à renforcer sa position et son rôle sur la scène internationale.

Cette visite doit ainsi contribuer à consolider les acquis de plus d’un demi-siècle de relations diplomatiques et à ouvrir de nouvelles perspectives de coopération entre les deux pays, notamment dans les domaines du commerce, de l’investissement, des sciences et des technologies. -VNA

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