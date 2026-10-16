Le commerce Vietnam-Russie face à un tournant structurel

Moscou (VNA) – Un rapport sur les relations économiques et commerciales entre le Vietnam et la Russie, présenté le 16 octobre à la Chambre de commerce et d’industrie de Saint-Pétersbourg, met en lumière les perspectives de coopération bilatérale ainsi que les défis à relever pour atteindre l’objectif de 15 milliards de dollars d’échanges commerciaux d’ici 2030.



Cette présentation s’est déroulée dans le cadre d’une session thématique consacrée à la coopération économique, organisée lors du deuxième Forum de la diplomatie populaire russo-vietnamienne.



Élaboré conjointement par le « Réseau de connaissances Vietnam-Russie » (Vietnam-Russia Knowledge Network), le laboratoire de coordination ANO et le Comité des relations extérieures de Saint-Pétersbourg, le rapport analyse la situation actuelle et les perspectives de la coopération économique et commerciale entre les deux pays.



Adoptant une approche pragmatique, le document s’intéresse aux réalités opérationnelles des entreprises, au-delà des seules évaluations diplomatiques. Il vise à définir les moyens de traduire la volonté politique et la confiance historique entre les deux pays en une coopération économique concrète. Outre les secteurs traditionnels, le Vietnam et la Russie cherchent à élargir leur coopération à la technologie, aux énergies propres et à la logistique, afin de s’adapter à l’évolution de l’environnement économique mondial.



Selon le rapport, l’accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Union économique eurasiatique (UEEA) a fortement contribué à stimuler les échanges bilatéraux. Malgré la volatilité des marchés internationaux, les flux commerciaux entre les deux pays sont restés relativement stables, avec des résultats encourageants dans les secteurs des produits agricoles, de l’agroalimentaire et de l’industrie manufacturière.



Pour atteindre des objectifs commerciaux plus ambitieux, le rapport recommande aux autorités compétentes de poursuivre l’examen et la levée des obstacles techniques, ainsi que l’harmonisation des normes, afin de faciliter l’accès des entreprises aux marchés respectifs.



Le document considère les grands projets d’infrastructure d’envergure nationale comme un moteur essentiel de la future coopération économique. Les deux pays font avancer plusieurs projets énergétiques clés, notamment dans les domaines des énergies propres, de l’énergie nucléaire civile et des infrastructures d’approvisionnement en gaz naturel liquéfié (GNL). Ces projets devraient contribuer non seulement à renforcer la sécurité énergétique, mais aussi à soutenir le développement de l’économie numérique au Vietnam.



Par ailleurs, les liaisons maritimes directes entre les principaux ports vietnamiens et ceux de l’Extrême-Orient russe donnent des résultats positifs. Le développement des infrastructures de stockage et des services logistiques intégrés contribue à réduire les délais et les coûts de transport, tout en améliorant la prévisibilité des opérations d’import-export.



Dans un contexte marqué par l’accélération de la transformation numérique en Asie du Sud-Est, le rapport invite les entreprises à adapter activement leurs stratégies de pénétration des marchés. L’adaptation des produits aux marchés locaux, la gestion centralisée des projets avec l’appui de personnel sur place, ainsi qu’une intégration plus poussée aux écosystèmes nationaux du commerce électronique sont présentées comme des leviers essentiels pour renforcer la compétitivité et assurer une croissance durable.



Dans un entretien accordé aux correspondants de l’Agence vietnamienne d’Information (VNA) à Moscou, Anna Sitnyk, directrice générale et cofondatrice du laboratoire de coordination ANO, a souligné que le rapport mettait en évidence l’écart entre les ambitions affichées en matière d’échanges bilatéraux et les résultats actuels.



Les deux pays se sont fixé pour objectif de porter le volume de leurs échanges commerciaux à 15 milliards de dollars d’ici 2030, alors que celui-ci avoisine actuellement les 5 milliards de dollars. Selon Anna Sitnyk, atteindre cet objectif nécessiterait une croissance annuelle des échanges d’environ 25 %, ce qui représente un défi considérable.



Le rapport examine ainsi en détail les principaux obstacles à surmonter, y compris des questions complexes susceptibles de nécessiter des discussions franches, a-t-elle ajouté.- VNA

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