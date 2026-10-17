Politique

L’ambassadrice du Vietnam Pham Thi Kim Hoa s’engage à promouvoir les relations avec la Suède

Après avoir présenté ses lettres de créance au roi Carl XVI Gustaf, l’ambassadrice du Vietnam en Suède, Pham Thi Kim Hoa, s’est engagée à renforcer les relations bilatérales, notamment dans les domaines des sciences, des technologies et de l’innovation.

L’ambassadrice du Vietnam, Pham Thi Kim Hoa, et le roi Carl XVI Gustaf de Suède lors de la cérémonie de remise des lettres de créance. Photo : qdnd.vn
L’ambassadrice du Vietnam, Pham Thi Kim Hoa, et le roi Carl XVI Gustaf de Suède lors de la cérémonie de remise des lettres de créance. Photo : qdnd.vn



Hanoï (VNA) – L’ambassadrice du Vietnam en Suède, Pham Thi Kim Hoa, a présenté ses lettres de créance au roi Carl XVI Gustaf de Suède le 15 octobre, marquant ainsi le début officiel de sa mission dans ce pays nordique.

Lors de l’audience qui a suivi la cérémonie de remise des lettres de créance au Palais royal de Stockholm, le roi Carl XVI Gustaf a souhaité la bienvenue à l’ambassadrice à l’occasion de sa prise de fonctions. Il a exprimé son attachement au Vietnam ainsi que sa haute estime pour l’amitié traditionnelle qui unit les deux pays.

Le souverain a souhaité que les relations entre le Vietnam et la Suède continuent de se développer et que leur coopération bilatérale s’élargisse et s’approfondisse.

Il a également souhaité à l’ambassadrice plein succès dans l’exercice de ses fonctions, exprimant l’espoir que son mandat contribuerait au renforcement des liens entre les deux pays.

Se déclarant honorée d’avoir été nommée ambassadrice du Vietnam en Suède, Mme Pham Thi Kim Hoa a exprimé sa profonde gratitude pour les sentiments amicaux, le soutien et l’aide précieux que la famille royale, le gouvernement et le peuple suédois ont témoignés au Vietnam, tant durant sa lutte pour l’indépendance nationale que dans son œuvre actuelle de développement.

Elle a souligné que le Vietnam attachait une grande importance à son amitié traditionnelle avec la Suède et souhaitait approfondir cette relation ainsi que développer davantage la coopération multiforme entre les deux pays.

Forte de la confiance mutuelle et des acquis de la coopération bilatérale, l’ambassadrice s’est engagée à déployer tous les efforts nécessaires pour promouvoir les relations entre les deux pays, renforcer les liens entre leurs institutions, collectivités locales, entreprises et établissements de recherche et d’enseignement, favoriser les échanges culturels et les contacts entre les peuples, et valoriser le rôle de passerelle de la communauté vietnamienne en Suède.

L’ambassadrice Pham Thi Kim Hoa entame son mandat dans un contexte marqué par un nouvel élan des relations bilatérales, notamment avec l’établissement, en juin 2025, d’un partenariat stratégique dans les domaines des sciences, des technologies et de l’innovation. Ce cadre ouvre de nouvelles perspectives pour conjuguer les atouts de la Suède en matière de technologies, d’innovation et de développement durable avec les besoins et le potentiel de développement du Vietnam, au bénéfice concret des populations et des milieux d’affaires des deux pays.

Le 13 octobre, la diplomate Pham Thi Kim Hoa avait remis une copie de ses lettres de créance à Cecilia Ruthstrom-Ruin, cheffe du protocole du ministère suédois des Affaires étrangères.- VNA

source
#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #NQ10 #Vietnam #Suède
Suivez VietnamPlus

Intégration internationale

Voir plus

Lors de la cérémonie d'ouverture de la deuxième session de la 16e législature de l’Assemblée nationale. Photo : VNA

L’Assemblée nationale mise sur les réformes institutionnelles pour accélérer le développement

La deuxième session de la 16e législature de l’Assemblée nationale, ouverte le 17 octobre à Hanoï, se concentre sur l’accélération des réformes législatives, les décisions économiques et budgétaires pour 2027 et le renforcement du contrôle parlementaire, afin de lever les obstacles et de mobiliser efficacement les ressources au service du développement national.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam (droite) et le président de la Confédération suisse, Guy Parmelin. Photo : VNA

Approfondir le partenariat global entre le Vietnam et la Suisse

La visite officielle au Vietnam du président de la Confédération suisse, Guy Parmelin, les 17 et 18 octobre, vise à consolider le partenariat global entre les deux pays et à ouvrir de nouvelles perspectives de coopération, notamment dans les domaines économique et commercial, à l’occasion du 55e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques.

Le Premier ministre Lê Minh Hung prend la parole lors de la cérémonie d’annonce des produits labellisés « Marque nationale vietnamienne » en 2026. Photo : VNA

Le Premier ministre mise sur le rayonnement des marques pour doper l’économie

Porté par la ferme volonté de concrétiser ses deux objectifs stratégiques centenaires, le pays met le cap sur une croissance annuelle moyenne du PIB d’au moins 10% sur la période 2026-2030, a déclaré le Premier ministre Lê Minh Hung, appelant à transformer les marques vietnamiennes en un avantage concurrentiel stratégique pour l’économie nationale

Vilay Lakhamphong, membre du Bureau politique et membre permanent du Secrétariat du Comité central du Parti révolutionnaire populaire lao. Photo : VNA

Un haut responsable du Parti lao achève une visite officielle au Vietnam

La visite officielle au Vietnam de Vilay Lakhamphong, membre permanent du Secrétariat du Comité central du Parti révolutionnaire populaire lao, a contribué à consolider les relations d’amitié traditionnelle, de solidarité spéciale et de coopération intégrale entre les deux pays, ainsi que leur cohésion stratégique.

L’ambassadrice du Vietnam en Belgique et cheffe de la Mission du Vietnam auprès de l’UE, Nguyen Huong Tra, répond à une interview de l’Agence vietnamienne d’information. Photo: VNA

Vietnam-UE et Vietnam-Belgique : propulser les relations vers de nouveaux sommets

L’ambassadrice du Vietnam en Belgique et cheffe de la Mission du Vietnam auprès de l’UE, Nguyen Huong Tra, a souligné que la visite du secrétaire général du Parti et président de la République du Vietnam, To Lam, en UE réaffirmait la place prioritaire qu’occupent Bruxelles et l’UE dans la politique diplomatique et la stratégie d’intégration internationale de Hanoï.

Le secrétaire général du Comité central (CC) du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, effectuera du 19 au 24 octobre, une visite d’État au Danemark et des visites officielles auprès de l’Union européenne (UE) et en Belgique. Photo: VNA

La tournée européenne du dirigeant To Lam pour approfondir les partenariats

Les visites du secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, au Danemark, auprès de l’Union européenne (UE) et en Belgique, du 19 au 24 octobre, devraient renforcer la confiance politique et approfondir la coopération dans divers domaines, selon la vice-ministre des Affaires étrangères Le Thi Thu Hang.

L'ambassadrice Lina Gandløse Hansen du Danemark a présenté le 3 octobre 2026 ses lettres de créance au secrétaire général du Parti et président To Lam. Photo : VNA

La visite du haut dirigeant To Lam au Danemark ouvre un nouveau chapitre dans les relations bilatérales

À l’occasion du 55e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Danemark, le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, effectuera une visite d’État au Royaume du Danemark du 19 au 21 octobre 2026. Cette visite devrait ouvrir un nouveau chapitre du partenariat bilatéral et donner un nouvel élan à la coopération dans des domaines clés, notamment le commerce, l’investissement, l’énergie et les solutions vertes.

Wang Hanling, chercheur associé à l’Institut de droit international de l’Académie chinoise des sciences sociales. Photo: VNA

Vietnam–Chine : un nouvel élan pour la coopération parlementaire

Selon un expert chinois, la visite officielle du président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, en Chine a contribué à renforcer la coopération législative entre les deux pays et à créer un cadre juridique favorable aux échanges économiques, à la connectivité des infrastructures et aux échanges entre les populations.