L’ambassadrice du Vietnam Pham Thi Kim Hoa s’engage à promouvoir les relations avec la Suède

Hanoï (VNA) – L’ambassadrice du Vietnam en Suède, Pham Thi Kim Hoa, a présenté ses lettres de créance au roi Carl XVI Gustaf de Suède le 15 octobre, marquant ainsi le début officiel de sa mission dans ce pays nordique.
Lors de l’audience qui a suivi la cérémonie de remise des lettres de créance au Palais royal de Stockholm, le roi Carl XVI Gustaf a souhaité la bienvenue à l’ambassadrice à l’occasion de sa prise de fonctions. Il a exprimé son attachement au Vietnam ainsi que sa haute estime pour l’amitié traditionnelle qui unit les deux pays.
Le souverain a souhaité que les relations entre le Vietnam et la Suède continuent de se développer et que leur coopération bilatérale s’élargisse et s’approfondisse.
Il a également souhaité à l’ambassadrice plein succès dans l’exercice de ses fonctions, exprimant l’espoir que son mandat contribuerait au renforcement des liens entre les deux pays.
Se déclarant honorée d’avoir été nommée ambassadrice du Vietnam en Suède, Mme Pham Thi Kim Hoa a exprimé sa profonde gratitude pour les sentiments amicaux, le soutien et l’aide précieux que la famille royale, le gouvernement et le peuple suédois ont témoignés au Vietnam, tant durant sa lutte pour l’indépendance nationale que dans son œuvre actuelle de développement.
Elle a souligné que le Vietnam attachait une grande importance à son amitié traditionnelle avec la Suède et souhaitait approfondir cette relation ainsi que développer davantage la coopération multiforme entre les deux pays.
Forte de la confiance mutuelle et des acquis de la coopération bilatérale, l’ambassadrice s’est engagée à déployer tous les efforts nécessaires pour promouvoir les relations entre les deux pays, renforcer les liens entre leurs institutions, collectivités locales, entreprises et établissements de recherche et d’enseignement, favoriser les échanges culturels et les contacts entre les peuples, et valoriser le rôle de passerelle de la communauté vietnamienne en Suède.
L’ambassadrice Pham Thi Kim Hoa entame son mandat dans un contexte marqué par un nouvel élan des relations bilatérales, notamment avec l’établissement, en juin 2025, d’un partenariat stratégique dans les domaines des sciences, des technologies et de l’innovation. Ce cadre ouvre de nouvelles perspectives pour conjuguer les atouts de la Suède en matière de technologies, d’innovation et de développement durable avec les besoins et le potentiel de développement du Vietnam, au bénéfice concret des populations et des milieux d’affaires des deux pays.
Le 13 octobre, la diplomate Pham Thi Kim Hoa avait remis une copie de ses lettres de créance à Cecilia Ruthstrom-Ruin, cheffe du protocole du ministère suédois des Affaires étrangères.- VNA
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