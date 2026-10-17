Le secrétaire général du Parti et président vietnamien Tô Lâm accueille le président suisse Guy Parmelin

Hanoi (VNA) - Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, Tô Lâm, et son épouse ont présidé le 17 octobre à Hanoï la cérémonie d’accueil officielle du président suisse, Guy Parmelin, et de son épouse, en visite au Vietnam les 17 et 18 octobre 2026.

Cette visite intervient à l’occasion du 55e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays et vise à approfondir leur partenariat global.

Les deux dirigeants vietnamien et suisse passent en revue la garde d'honneur de l'Armée populaire du Vietnam. Photo: VNA

En 55 ans de relations diplomatiques, le Vietnam et la Suisse ont développé des liens d’amitié et une coopération fondée sur la confiance mutuelle. Les visites réciproques et les rencontres de haut niveau entre les dirigeants des deux pays ont contribué à consolider la confiance politique et à créer un cadre favorable au développement des relations bilatérales.

En janvier 2025, les deux pays ont établi un partenariat global, marquant une nouvelle étape dans leur coopération. Depuis, les relations bilatérales se sont approfondies et les échanges se sont orientés vers des résultats plus concrets dans différents domaines.

Sur le plan économique, la Suisse est un partenaire commercial important du Vietnam en Europe, tandis que le Vietnam occupe une place importante dans les échanges commerciaux suisses au sein de l’ASEAN. Le commerce bilatéral a progressé régulièrement au fil des années.

La Suisse accorde également une importance croissante au rôle du Vietnam, notamment en raison de son intégration économique internationale approfondie, renforcée par la signature de l’accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Union européenne (EVFTA).

En matière d’investissement, en octobre 2026, la Suisse se classait au sixième rang des investisseurs européens et au 20e rang parmi les 153 pays et territoires ayant réalisé des investissements directs au Vietnam.

Au-delà des échanges économiques, les relations entre les deux pays reposent également sur la solidarité, l’amitié entre les peuples et des échanges culturels réguliers. Ces liens constituent un socle favorable à l’élargissement de la coopération dans plusieurs secteurs, notamment l’éducation et la formation, l’innovation, le développement durable, la culture et le tourisme.

La visite du président suisse Guy Parmelin revêt une importance particulière en cette année de célébration du 55e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques, alors que les deux pays poursuivent la mise en œuvre du partenariat global conclu en janvier 2025.

Ce cadre constitue une base pour ouvrir une nouvelle phase de coopération, caractérisée par un approfondissement des relations politiques, une collaboration économique plus concrète et une diversification des domaines de coopération tournés vers l’avenir.

La visite devrait ainsi contribuer à consolider les acquis de plus d’un demi-siècle de relations bilatérales et à identifier de nouvelles possibilités de coopération au bénéfice des deux pays. -VNA

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