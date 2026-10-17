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Les quatre élèves vietnamiens médaillés aux Olympiades internationales de physique Al-Fergani 2026

Les quatre élèves vietnamiens participant aux deuxièmes Olympiades internationales de physique Al-Fergani (FIPhO 2026) ont tous remporté une médaille : une en or, deux en argent et une en bronze. Le Vietnam s’est classé quatrième au classement général, derrière la Russie, la Chine et le pays hôte, l’Ouzbékistan.

La délégation vietnamienne lors des deuxièmes Olympiades internationales de physique Al-Fergani (FIPhO 2026). Photo; Comité d'organsiation
La délégation vietnamienne lors des deuxièmes Olympiades internationales de physique Al-Fergani (FIPhO 2026). Photo; Comité d'organsiation

Hanoï (VNA) – Les quatre élèves vietnamiens participant à la deuxième édition des Olympiades internationales de physique Al-Fergani (FIPhO 2026) ont tous remporté une médaille : une en or, deux en argent et une en bronze. Grâce à cette performance, le Vietnam s’est classé quatrième au classement général, derrière la Russie, la Chine et le pays hôte, l’Ouzbékistan, a annoncé le 17 octobre le ministère vietnamien de l’Éducation et de la Formation.

La compétition s’est déroulée du 10 au 17 octobre à Samarcande, en Ouzbékistan, avec la participation de 107 candidats venus de 15 pays et territoires.

La médaille d’or a été décernée à Lê Ba Tuân Viêt, élève du lycée d’excellence en sciences naturelles, relevant de l’Université des sciences naturelles de l’Université nationale du Vietnam à Hanoï.

Les deux médailles d’argent ont été remportées par Truong Ba Chi Thành, du même établissement, et Tang Hao Nhiên, élève du Lycée d'excellence Quôc hoc - Huê, dans la ville de Huê. Lê Hồng Nhân, élève du lycée d’excellence Lam Son, dans la province de Thanh Hoa, a décroché la médaille de bronze.

L’équipe vietnamienne a été sélectionnée parmi les élèves de classe de 11e ayant participé aux épreuves nationales de sélection pour les Olympiades internationales de physique 2026, organisées par le ministère de l’Éducation et de la Formation. La sélection s’est fondée sur les résultats obtenus et le classement des candidats. L’Université pédagogique de Hanoï a été chargée par le ministère d’assurer leur préparation et d’organiser la participation de la délégation à la compétition.

Portant le nom du savant Ahmad al-Fergani, les Olympiades internationales de physique Al-Fergani visent à susciter l’intérêt des élèves pour la physique, à développer leurs capacités de recherche scientifique et à favoriser les échanges scientifiques internationaux.

Les sujets de cette édition mettaient l’accent sur la capacité des candidats à mobiliser leurs connaissances en physique pour analyser et résoudre des problèmes liés à des situations concrètes et aux avancées scientifiques contemporaines. La compétition comprenait deux épreuves, théorique et expérimentale, organisées chacune sur une journée de cinq heures. L’épreuve théorique comportait trois problèmes, pour un total maximal de 60 points, tandis que l’épreuve expérimentale était notée sur 40 points.

Particulièrement exigeantes, les épreuves nécessitaient non seulement une solide maîtrise des lois et principes fondamentaux de la physique, mais aussi des capacités de raisonnement logique, d’analyse et de mobilisation de connaissances variées.

L’épreuve théorique couvrait plusieurs domaines, notamment la mécanique des solides déformables, la mécanique des fluides, les techniques énergétiques, l’optique et la physique gravitationnelle. Les candidats devaient formuler des hypothèses, construire des modèles mathématiques, appliquer des conditions aux limites, évaluer les limites de validité de ces modèles et interpréter la signification physique des résultats obtenus.

L’épreuve expérimentale exigeait des candidats qu’ils conçoivent des mesures, sélectionnent les grandeurs pertinentes, traitent les données à l’aide de tableaux et de graphiques, vérifient les prévisions théoriques et évaluent les incertitudes de mesure. Elle permettait ainsi d’évaluer à la fois leurs connaissances disciplinaires, leurs compétences pratiques, leur raisonnement scientifique et leurs capacités d’analyse des données.

Le fait que les quatre membres de l’équipe vietnamienne aient tous remporté une médaille témoigne une nouvelle fois du niveau des élèves vietnamiens dans les compétitions scientifiques internationales et récompense les efforts des élèves et de leurs enseignants en matière de sélection, de préparation et de formation scientifique.- VNA

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