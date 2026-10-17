Le Vietnam et la Norvège renforcent la coopération économique et le partenariat vert.

Hanoi (VNA) - La vice-ministre des Affaires étrangères, Lê Thi Thu Hang, a reçu, le 16 octobre à Hanoï, la secrétaire d’État au ministère norvégien des Affaires étrangères, Astrid Bergmål, en visite de travail au Vietnam à l’occasion de la cérémonie de signature de l’accord de libre-échange entre le Vietnam et les pays membres de l’Association européenne de libre-échange (AELE).

La vice-ministre Lê Thi Thu Hang a salué cette première visite d’Astrid Bergmål au Vietnam, qui intervient l’année du 55ᵉ anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, le 25 novembre 1971. Elle a souligné l’importance que le Vietnam attache à son amitié traditionnelle et à sa coopération multiforme avec la Norvège, fondées sur la confiance politique, le respect mutuel et un objectif commun de développement durable.

Afin d’approfondir ces relations, la vice-ministre a proposé d’intensifier les échanges de délégations à tous les niveaux, en particulier au plus haut niveau, et d’organiser des consultations politiques au niveau des vice-ministres des Affaires étrangères.

Sur le plan économique, elle a salué les contributions de la Norvège et des autres membres de l’AELE à la conclusion des négociations de l’accord de libre-échange Vietnam-AELE, après 14 ans de discussions et 21 cycles officiels de négociations. Elle a appelé les parties à achever rapidement les procédures de ratification après la signature et à préparer efficacement sa mise en œuvre afin de faciliter les partenariats entre entreprises et l’accès aux marchés respectifs.

La vice-ministre a également souligné la complémentarité entre cet accord et le mémorandum d’entente sur le Partenariat stratégique vert, signé en avril 2026. Elle a invité la Norvège à partager son expérience en matière de planification de l’espace maritime, de transport maritime, de construction navale, de gestion portuaire, de logistique et d’aquaculture de haute technologie.

Elle a par ailleurs encouragé les entreprises, les fonds d’investissement et les institutions financières norvégiens à accroître leurs investissements au Vietnam, notamment dans les énergies renouvelables et dans le cadre du Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP).

De son côté, Astrid Bergmål a affirmé que, dans un contexte d’incertitudes économiques mondiales, la Norvège souhaitait élargir ses partenariats internationaux et considérait le Vietnam comme un partenaire prioritaire et important en Asie du Sud-Est. Selon elle, l’accord Vietnam-AELE facilitera l’accès réciproque des biens et des services aux marchés, tout en renforçant la stabilité et la prévisibilité des activités commerciales.

S’agissant du Partenariat stratégique vert, elle a plaidé pour un renforcement de la coopération entre les administrations, les entreprises et les organismes de recherche des deux pays, notamment dans les domaines du partage des connaissances et des technologies liés à la gestion maritime, à l’aquaculture durable, au transport maritime vert et à l’économie circulaire.

Dans le secteur énergétique, les deux parties ont exprimé leur volonté de promouvoir des projets favorisant la transition verte, la réduction de la dépendance aux combustibles fossiles et l’atteinte de la neutralité carbone, dans l’intérêt des deux pays.

Les échanges ont également porté sur la coopération entre l’ASEAN et la Norvège pour la période 2026-2030, autour de priorités telles que l’économie maritime verte, la transition énergétique, le développement durable, la connectivité et l’innovation. Le Vietnam s’est déclaré prêt à continuer de jouer un rôle de passerelle pour approfondir les relations entre les deux parties.

Les deux responsables ont enfin convenu de renforcer la coordination entre leurs ministères et leur soutien mutuel dans les forums régionaux et internationaux, notamment aux Nations unies, sur la base du libre-échange, du respect du droit international et de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM). -VNA

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