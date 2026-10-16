Le Vietnam renforce la coopération internationale dans la formation de main-d’œuvre qualifiée





Hanoï (VNA) – Le Vietnam entend renforcer la coopération internationale dans l’enseignement et la formation techniques et professionnels, en mettant l’accent sur l’adaptation des formations aux besoins des entreprises, l’application des nouvelles technologies et le développement des compétences des travailleurs pour répondre aux exigences des transitions numérique et verte. Ces orientations ont été mises en avant lors de la Conférence mondiale 2026 sur le développement de l’enseignement et de la formation techniques et professionnels, ouverte le 16 octobre à Tianjin, en Chine.



Dans un entretien accordé à un correspondant de l’Agence vietnamienne d’Information (VNA) en Chine, Dong Van Ngoc, recteur du Collège d’électromécanique de Hanoï, a indiqué que le Vietnam participait à cette conférence depuis 2024 et que son établissement comptait parmi les membres fondateurs de l’organisation. Selon lui, ce forum constitue une plateforme importante permettant aux pays de renforcer leur coopération dans la formation de ressources humaines qualifiées, en adéquation avec les besoins de développement des entreprises.



La conférence de cette année porte notamment sur l’élaboration de normes de formation professionnelle alignées sur celles des entreprises, la reconnaissance des compétences et des diplômes, ainsi que la facilitation de la mobilité de la main-d’œuvre dans les secteurs techniques et technologiques. Dans un contexte marqué par l’accélération de la transformation numérique et le développement rapide de l’intelligence artificielle (IA), ces enjeux revêtent une importance particulière pour améliorer la qualité de la formation et la capacité d’adaptation des travailleurs.



Dong Van Ngoc a précisé que le Collège d’électromécanique de Hanoï analysait activement les tendances liées aux transitions numérique et verte ainsi qu’à l’application des nouvelles technologies afin d’adapter ses programmes de formation. L’établissement s’attache à intégrer dans ses enseignements les technologies avancées et les normes des entreprises, y compris celles opérant à l’échelle mondiale. Cette démarche vise à rapprocher davantage la formation des réalités de la production et des activités économiques, tout en répondant mieux aux besoins du marché du travail.



La conférence réunit cette année 51 délégués de rang ministériel ou supérieur, issus de 41 pays. Les participants échangent sur le renforcement de la coopération internationale, l’application des technologies numériques et de l’IA dans la formation professionnelle, ainsi que le développement des compétences nécessaires pour accompagner les transitions numérique et verte.



Lors de la cérémonie d’ouverture, le vice-Premier ministre du Conseil des affaires d’État chinois, Ding Xuexiang, a indiqué que la Chine avait mis en place le plus vaste système d’enseignement et de formation professionnels au monde et acquis une expérience considérable dans l’intégration des technologies numériques aux différents secteurs du développement. La Chine entend approfondir l’intégration des nouvelles technologies dans la formation professionnelle et renouveler les programmes ainsi que les modalités de formation pratique afin de préparer une main-d’œuvre répondant aux besoins des industries et des nouveaux modèles économiques.



En matière de coopération internationale, Ding Xuexiang a proposé d’accélérer l’application de l’IA et des technologies numériques dans l’enseignement, de renforcer la coopération dans les domaines des économies d’énergie, de la réduction des émissions de carbone et du recyclage des ressources, ainsi que de faciliter l’accès à la formation professionnelle dans les pays et régions moins développés. La Chine poursuivra également la mise en œuvre des programmes des « ateliers Luban », tout en encourageant la coopération entre les organismes publics, les établissements de formation et les entreprises, et en favorisant la participation des jeunes de différents pays à des stages et à des concours de compétences professionnelles.



Pour sa part, Khondker Mohammed Talha, président de la Conférence générale de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), a souligné le rôle de la formation professionnelle dans l’élargissement des perspectives d’emploi et la lutte contre les pénuries de compétences. Il a estimé que l’apprentissage tout au long de la vie devait constituer un pilier des efforts visant à aider les travailleurs à s’adapter à la transition vers les économies numérique et verte.



Organisée pour la première fois en 2022, la Conférence mondiale sur le développement de l’enseignement et de la formation techniques et professionnels est devenue une plateforme de coopération internationale et d’échange d’expériences. Elle contribue à renforcer les liens entre la formation et la production, à améliorer la qualité des ressources humaines et à élargir les perspectives professionnelles dans le monde.- VNA

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