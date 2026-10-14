Forte hausse des cas de grippe A au sein de la communauté

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Hô Chi Minh-Ville a enregistré plus de 34 000 cas d’infections respiratoires aiguës en une semaine, dont une forte hausse des cas de grippe A. Les experts sanitaires appellent la population à renforcer les mesures de prévention, les conditions météorologiques actuelles dans le Sud du Vietnam étant favorables à la propagation des virus.

Selon le Centre de contrôle des maladies de Hô Chi Minh-Ville (HCDC), 34 664 cas d’infections respiratoires aiguës ont été recensés au cours de la première semaine d’octobre 2026, soit une hausse de plus de 64 % par rapport à la moyenne des quatre semaines précédentes.

Cette augmentation s’explique notamment par le changement de saison et le retour des élèves et des étudiants dans les établissements scolaires, qui favorisent la circulation des agents pathogènes respiratoires.

D’après l’analyse des données hospitalières réalisée par le HCDC, 151 échantillons se sont révélés positifs au virus de la grippe en une semaine. La grippe A est prédominante, en particulier le sous-type A(H1N1)pdm09, détecté dans 116 échantillons, soit près de 77 % du total. Cette progression, conjuguée à la hausse générale des infections respiratoires aiguës, appelle à une vigilance accrue afin de limiter la transmission au sein de la communauté.

Pour surveiller la situation, le HCDC poursuit son dispositif de surveillance des agents pathogènes respiratoires à l’échelle de la ville. Des prélèvements sont effectués dans 29 établissements de santé, notamment des hôpitaux et des centres médicaux régionaux, tandis que les foyers de contamination font l’objet d’un suivi étroit. L’analyse continue des cas et l’identification des souches virales permettent aux autorités sanitaires d’évaluer les risques, d’anticiper les tendances épidémiques et d’adapter les mesures d’intervention.

Face au risque de maintien d’un niveau élevé d’infections respiratoires dans les prochaines semaines, le HCDC recommande de se laver régulièrement les mains à l’eau et au savon et de se couvrir la bouche et le nez avec un mouchoir ou le pli du coude en cas de toux ou d’éternuement.

Les personnes âgées et celles souffrant de maladies chroniques doivent redoubler de vigilance, car elles présentent un risque accru de complications. En cas de fièvre, de toux, de mal de gorge ou de rhume, il est conseillé de porter un masque, de limiter les contacts rapprochés et de consulter un professionnel de santé.

Enfin, la vaccination annuelle contre la grippe, conformément aux recommandations sanitaires, demeure un moyen important de réduire les risques d’infection et de complications, notamment chez les personnes vulnérables. -VNA