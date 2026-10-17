Politique

Le Vietnam accorde de l'importance à l'amitié et à la coopération multiforme avec la Suisse

Le Vietnam et la Suisse entendent approfondir leur partenariat global, notamment dans le commerce, l’investissement, les sciences et les technologies, à l’occasion du 55e anniversaire de leurs relations diplomatiques.

Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, et le président de suisse, Guy Parmelin assistent à la cérémonie de remise des documents de coopération entre les deux pays. Photo: VNA
Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, et le président de suisse, Guy Parmelin assistent à la cérémonie de remise des documents de coopération entre les deux pays. Photo: VNA

Hanoi (VNA) – Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, et le président de suisse, Guy Parmelin, ont convenu samedi à Hanoï de renforcer leur coopération dans les domaines économique, scientifique, technologique et financier, à l’occasion du 55e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.

Lors de leur entretien tenu dans l’après-midi du 17 octobre, après la cérémonie d’accueil officielle, le dirigeant Tô Lâm a salué le rôle de la Suisse, l’un des premiers pays occidentaux à établir des relations diplomatiques avec le Vietnam, ainsi que l’attachement du président suisse au pays et à son peuple.

Il a souligné que le Vietnam accordait une grande importance à son amitié et à sa coopération multiforme avec la Suisse. Cette visite témoigne de la volonté des deux parties de concrétiser et d’approfondir leur partenariat global, établi en janvier 2025.

Le dirigeant vietnamien a également félicité la Suisse pour ses réalisations, sa compétitivité économique et sa stabilité sociale. Il a estimé que la prospérité des deux pays devait non seulement servir leurs peuples respectifs, mais aussi contribuer à la paix et à la prospérité régionales et mondiales.

Il a présenté à son interlocuteur la situation socio-économique du Vietnam, ses orientations stratégiques et sa politique étrangère, tout en réaffirmant sa volonté de poursuivre une coopération étroite avec la Suisse.

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Le leader Tô Lâm s'entretient avec le président suisse Guy Parmelin. Photo: VNA

De son côté, le président suisse Guy Parmelin s’est dit heureux de constater directement le dynamisme du développement vietnamien et a félicité le pays pour ses réalisations. Il a salué la progression des échanges bilatéraux, dont la valeur a augmenté régulièrement de 7 % au cours des quatre dernières années, tandis que les investissements ont progressé de 8 % par an.

Le président suisse a souligné que la signature d’un accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Association européenne de libre-échange (AELE) ouvrirait de nouvelles perspectives aux entreprises des deux pays. Plus de 100 entreprises suisses sont déjà présentes au Vietnam, où les perspectives de coopération sont favorisées par les technologies et les solutions innovantes suisses, ainsi que par la croissance rapide du Vietnam et la jeunesse de sa population.

Les deux dirigeants ont convenu de poursuivre leur coordination afin d’approfondir le partenariat global et de tirer pleinement parti des possibilités offertes par l’accord de libre-échange Vietnam-AELE. Guy Parmelin a également invité le Vietnam à participer à une initiative de partenariat pour l’avenir en faveur de l’investissement et du commerce, destinée à promouvoir le multilatéralisme et le libre-échange entre les économies de taille moyenne.

Les deux parties ont retenu six orientations prioritaires. Elles portent sur le renforcement de la confiance politique par les échanges de délégations et les contacts de haut niveau, le soutien mutuel dans les forums multilatéraux, le développement du commerce et des investissements, ainsi que l’encouragement de nouvelles entreprises suisses à investir au Vietnam, notamment dans les infrastructures portuaires.

La coopération financière figurera également parmi les priorités, avec des perspectives dans la finance numérique, la blockchain, les actifs numériques et les technologies financières. Les deux pays entendent en outre faire des sciences, des technologies et de l’innovation un pilier de leur partenariat, en renforçant les liens entre les fonds nationaux de développement scientifique et technologique, les universités et les instituts de recherche.

Les autres domaines prioritaires comprennent l’environnement, la culture, le tourisme et la défense et la sécurité, notamment le maintien de la paix et la lutte contre la criminalité. Les deux dirigeants ont également souligné l’importance des échanges entre les peuples.

Face aux défis et aux risques liés à l’intensification des rivalités entre grandes puissances, ils ont insisté sur la nécessité de renforcer le dialogue dans un esprit de neutralité. Le président Guy Parmelin a salué la politique étrangère équilibrée du Vietnam, qui contribue à consolider sa position régionale et internationale.

À cette occasion, les deux dirigeants ont assisté à la remise de plusieurs documents de coopération entre les ministères et organismes compétents dans les domaines du travail, des sciences et technologies, du commerce et du développement urbain. Ils ont souhaité que ces engagements se traduisent rapidement par des résultats concrets au bénéfice des entreprises et des populations des deux pays.

Le président Guy Parmelin a par ailleurs invité le Vietnam à participer à la Conférence mondiale sur l’intelligence artificielle, prévue en Suisse en 2027, afin de promouvoir davantage la coopération dans ce secteur.

Les deux dirigeants se sont déclarés convaincus que cette visite officielle contribuerait à consolider l’amitié, la confiance politique et la compréhension mutuelle entre les deux peuples, tout en donnant un nouvel élan au développement approfondi, concret, efficace et durable du partenariat global Vietnam-Suisse. -VNA

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