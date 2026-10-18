Économie

Accord de libre-échange Vietnam - AELE : signature officielle après 14 ans de négociations

L'Accord de libre-échange Vietnam - AELE est un traité à large portée, couvrant de multiples volets stratégiques tels que le commerce des biens, le commerce des services, l'investissement, la propriété intellectuelle, les marchés publics, la concurrence, les petites et moyennes entreprises (PME), le règlement des différends, ainsi que le commerce et le développement durable.

Cérémobie de signature de l'Accord de libre-échange Vietnam - AELE, le 18 octobre à Hanoï. Photo: VNA
Cérémobie de signature de l'Accord de libre-échange Vietnam - AELE, le 18 octobre à Hanoï. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le ministre vietnamien de l'Industrie et du Commerce, Le Manh Hung, et les représentants des pays membres de l'Association européenne de libre-échange (AELE) ont officiellement signé, le 18 octobre à Hanoï, l'Accord de libre-échange Vietnam - AELE, sous la houlette du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam.

Parmi les signataires représentant les pays de l'AELE figuraient le président et ministre de l'Économie de la Suisse, Guy Parmelin ; la Première ministre et ministre des Affaires gouvernementales générales et des Finances du Liechtenstein, Brigitte Haas ; la ministre des Affaires étrangères de l'Islande, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir ; ainsi que la secrétaire d’État au ministère norvégien des Affaires étrangères, Astrid Bergmål.

Cette signature marque un jalon historique dans les relations entre le Vietnam et l'AELE, un bloc composé de nations pionnières à l'échelle mondiale dans le domaine de l'innovation. Elle illustre la détermination commune des deux parties d'intensifier leur coopération économique, de promouvoir le libre-échange et de conforter le système commercial multilatéral fondé sur des règles, dans une conjoncture internationale marquée par des évolutions complexes.

Cet accord est un traité à large portée, couvrant de multiples volets stratégiques tels que le commerce des biens - notamment les droits de douane, les obstacles techniques au commerce, les mesures sanitaires et phytosanitaires, les douanes et les instruments de défense commerciale -, le commerce des services, l'investissement, la propriété intellectuelle, les marchés publics, la concurrence, les petites et moyennes entreprises (PME), le règlement des différends, ainsi que le commerce et le développement durable.

Grâce à l’étendue de ses engagements et à la diversité des domaines de coopération, cet accord devrait ouvrir de nouvelles perspectives au Vietnam pour diversifier ses marchés d’exportation et d’importation, renforcer la compétitivité de ses entreprises et s’intégrer plus profondément dans les chaînes de valeur mondiales. Il devrait également favoriser l’attraction d’investissements de qualité, l’accès aux technologies de pointe et l’acquisition de compétences en matière de gestion auprès des économies les plus avancées d’Europe.

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Les délégués à la cérémonie de signature de l'Accord de libre-échange Vietnam - AELE, le 18 octobre à Hanoï. Photo: VNA

Les relations économiques, commerciales et d'investissement entre le Vietnam et les pays membres de l'AELE poursuivent une dynamique favorable, affichant des échanges commerciaux bilatéraux moyens de près de 2 milliards de dollars par an. La structure des échanges se caractérise par une forte complémentarité, en adéquation avec les atouts et les besoins de chaque partenaire. Le Vietnam exporte principalement vers l'AELE des produits aquatiques, des chaussures, des textiles et vêtements, des machines ainsi que des composants électroniques, tout en important des machines, des équipements industriels, des produits chimiques, des produits pharmaceutiques et des intrants destinés à la production nationale.

Le partenariat en matière d'investissement ne cesse d’élargir. À la fin de l'année 2025, la Suisse comptait 234 projets d'investissement au Vietnam pour un capital enregistré supérieur à 2,4 milliards de dollars, tandis que la Norvège enregistrait 62 projets représentant plus de 201 millions de dollars. De nombreux grands groupes et investisseurs de l’AELE sont déjà présents au Vietnam, où ils mènent des activités fructueuses dans les secteurs de l’industrie, de l’agroalimentaire, de la pharmacie, de l’énergie et des technologies. Des entreprises et des investisseurs de l’AELE prévoient également de coopérer avec des partenaires vietnamiens et d’investir dans plusieurs projets d’envergure au Vietnam, notamment dans les domaines de l’innovation, des hautes technologies, de la logistique et de la mécanique de précision.

L’Accord de libre - échange entre le Vietnam et l’AELE devrait ouvrir de nouvelles perspectives de coopération, stimuler la croissance économique, l’innovation et le développement durable, et ainsi apporter des bénéfices concrets à la population et aux entreprises du Vietnam et des États membres de l’AELE. -VNA

#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #NQ10 #Association européenne de libre-échange #Accord de libre-échange
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