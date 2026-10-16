Plus de 2 000 produits à découvrir lors de la semaine consacrée aux produits OCOP et aux spécialités régionales





Hai Phong, 16 octobre (VNA) – La Semaine des produits agricoles OCOP et des spécialités régionales a été inaugurée dans la soirée du 15 octobre au Palais de la culture et du travail de l’Amitié Viet Tiep, à Hai Phong. L’événement réunit 200 stands tenus par 123 organisations, entreprises et particuliers venus de 34 provinces et villes du pays.



Plus de 2 000 produits y sont présentés, dont ceux exposés sur 130 stands consacrés aux produits ayant obtenu une classification de trois à cinq étoiles dans le cadre du programme « À chaque commune son produit » (OCOP).



Cet événement offre aux consommateurs de Hai Phong l’occasion de découvrir, de déguster et d’acheter des produits agricoles et des spécialités alimentaires de qualité provenant de différentes régions du Vietnam, des zones montagneuses aux plaines.



Parmi les produits exposés figurent le riz Seng Cu et le thé de Thai Nguyen, ainsi que des pousses de bambou, des vermicelles et des champignons noirs de Son La. Hanoï présente notamment le giò chả, spécialité de charcuterie du village d’Uoc Le, et le bánh cốm, gâteau de riz gluant vert du village de Vong. Phu Tho propose du poulet cuit au sel de Tan Son, tandis que Cao Bang fait découvrir sa gelée noire. Hai Phong présente ses légumes séchés, et Khanh Hoa et Da Nang leurs produits à base de nids de salanganes. Les visiteurs peuvent également découvrir des algues et de l’ail de Ly Son, des spécialités des Hauts Plateaux du Centre, des gâteaux du delta du Mékong, ainsi que des produits de la mer frais ou transformés provenant de Quang Ninh, Thanh Hoa et Hai Phong.



Lors de la cérémonie d’ouverture, Tran Hung Cuong, représentant de la société Aplus Media and Event, organisatrice de l’événement, a souligné que cette initiative visait à promouvoir des produits agricoles de qualité, des produits labellisés OCOP et des spécialités emblématiques des différentes localités du pays. Elle vise également à renforcer les liens entre les entreprises, les coopératives, les producteurs, les réseaux de distribution et les consommateurs, afin de faciliter l’accès du public aux produits OCOP.



L’événement a pour objectifs de rapprocher l’offre et la demande, d’élargir les débouchés commerciaux, d’accroître la valeur des produits et la compétitivité des marchandises vietnamiennes, de soutenir le développement économique rural et de valoriser l’identité culturelle des différentes régions. Pour les entreprises, les coopératives et les producteurs participant au programme OCOP, cette semaine constitue une occasion de promouvoir leurs marques, d’échanger directement avec les consommateurs et les partenaires commerciaux, et d’élargir leurs marchés.



Un représentant de la coopérative Minh Phuong, dans la province de Phu Tho, a indiqué que celle-ci avait apporté à Hai Phong des spécialités locales accompagnées des récits culturels qui leur sont associés. La coopérative souhaite ainsi faire connaître ses produits à un public plus large, attirer de nouveaux clients et accéder aux réseaux de supermarchés afin d’assurer des débouchés stables.



Considérant Hai Phong comme un marché vaste et prometteur, la coopérative espère également recueillir les avis des consommateurs pour améliorer la qualité de ses produits et obtenir des contrats commerciaux importants, garantissant ainsi des débouchés durables aux produits locaux.



Outre les stands d’exposition et de vente, les visiteurs peuvent déguster des spécialités régionales dans un espace gastronomique et assister à des représentations artistiques.



La Semaine des produits agricoles OCOP et des spécialités régionales se déroule du 15 au 20 octobre. Dès son ouverture, la diversité des produits présentés a attiré de nombreux visiteurs, venus découvrir les spécialités, se renseigner et faire des achats.- VNA

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