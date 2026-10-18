Politique

Cérémonie d’accueil officielle de la Première ministre du Liechtenstein

Le Premier ministre vietnamien Le Minh Hung a présidé, le 18 octobre à Hanoï, la cérémonie d’accueil officielle de la Première ministre liechtensteinoise Brigitte Haas, en visite officielle au Vietnam du 17 au 19 octobre, une visite marquant une nouvelle étape dans le renforcement des relations bilatérales, notamment dans les domaines économique, commercial et de l’investissement.

Le Premier ministre vietnamien Le Minh Hung et la Première ministre liechtensteinoise Brigitte Haas passent en revue la garde d’honneur de l’Armée populaire vietnamienne. Photo: VNA
Le Premier ministre vietnamien Le Minh Hung et la Première ministre liechtensteinoise Brigitte Haas passent en revue la garde d’honneur de l’Armée populaire vietnamienne. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - À l’invitation de son homologue vietnamien Le Minh Hung, la Première ministre de la Principauté du Liechtenstein, Brigitte Haas, effectue une visite officielle au Vietnam du 17 au 19 octobre 2026.

Le matin du 18 octobre, au siège du gouvernement à Hanoï, le Premier ministre Le Minh Hung a présidé la cérémonie d’accueil officielle de son homologue liechtensteinoise.

La cérémonie s’est déroulée en présence de Le Hoai Trung, membre du Bureau politique et ministre des Affaires étrangères ; Dang Xuan Phong, membre du Comité central du Parti, ministre et chef du Bureau gouvernemental ; Ngo Van Tuan, membre du Comité central du Parti et ministre des Finances ; Luong Hoang Thai, vice-ministre de l’Industrie et du Commerce, ainsi que de Chau Mai Anh, ambassadrice du Vietnam en Suisse, également accréditée au Liechtenstein.

Il s’agit de la première visite au Vietnam d’un dirigeant de haut rang du Liechtenstein depuis l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays en 2008. Cette visite intervient à un moment où de nouvelles perspectives de coopération se dessinent, notamment dans les domaines de l’économie, du commerce, de l’investissement, des sciences, des technologies et de l’innovation.

Dans une atmosphère chaleureuse et amicale, le Premier ministre Le Minh Hung a accueilli son homologue sur le tapis rouge, à son arrivée à la tête d’une délégation de haut niveau du Liechtenstein.

Depuis l’établissement de leurs relations diplomatiques, le Vietnam et le Liechtenstein entretiennent des relations d’amitié et de coopération positives. Les deux pays partagent notamment leur attachement au multilatéralisme, au droit international et à la coopération en faveur de la paix, de la stabilité et du développement durable.

Leur coopération économique et commerciale a également enregistré des avancées. Les deux parties ont activement mené les négociations de l’Accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Association européenne de libre-échange (AELE), qui regroupe la Suisse, la Norvège, l’Islande et le Liechtenstein. Ces négociations ont été conclues le 2 juillet 2026.

Cet accord constituera un cadre important pour approfondir les relations économiques entre le Vietnam, le Liechtenstein et les autres membres de l’AELE, en facilitant les échanges commerciaux, les investissements et les partenariats entre entreprises.

L’intérêt du Liechtenstein réside notamment dans sa capacité à développer, malgré la petite taille de son marché intérieur, des entreprises hautement spécialisées, à forte valeur technologique et présentes sur les marchés mondiaux.

Cette première visite officielle de la Première ministre Brigitte Haas au Vietnam constitue une étape importante, témoignant de l’attention que le Liechtenstein accorde au Vietnam et donnant un nouvel élan à l’approfondissement d’une coopération bilatérale plus substantielle et efficace.

À l’issue de la cérémonie, les deux Premiers ministres ont conduit leurs délégations respectives lors d’entretiens consacrés au bilan de la coopération bilatérale et aux orientations futures. Ils ont également assisté à la signature d’un accord fiscal entre les deux pays. -VNA

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