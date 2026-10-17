Les épouses des dirigeants vietnamien et suisse en visite à l’Université de pharmacie de Hanoï

Hanoï (VNA) – Mme Ngô Phuong Ly, épouse du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, et Caroline Parmelin, épouse du président de la Confédération suisse, Guy Parmelin, ont visité samedi après-midi, le 17 octobre, l’Université de pharmacie de Hanoï, à l’occasion du 55e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays (1971-2026). Cette visite contribue à renforcer l’amitié, la compréhension mutuelle et les échanges culturels entre les peuples vietnamien et suisse.

L’Université de pharmacie de Hanoï occupe une place particulière dans l’histoire des relations entre les deux pays, notamment en raison des liens qui l’unissent au docteur Alexandre Yersin, scientifique français d’origine suisse, né en 1863 dans le canton de Vaud, région dont est également originaire le président Guy Parmelin. Premier directeur de l’École de médecine de l’Indochine, à l’origine des actuelles universités de médecine et de pharmacie de Hanoï, il a apporté une contribution majeure au développement de la médecine au Vietnam et dans le monde.

Les deux épouses à l'Université de pharmacie de Hanoi. Photo: VNA

Au cours de leur visite, les deux épouses ont découvert plus de 120 ans d’histoire de l’établissement. Elles ont parcouru plusieurs espaces historiques, notamment les anciens bureaux et la salle du conseil des premiers directeurs, tout en découvrant la vie, la carrière scientifique et les contributions d’Alexandre Yersin.

Caroline Parmelin a manifesté un intérêt particulier pour les activités médicales et les recherches scientifiques menées par Alexandre Yersin au Vietnam, ainsi que pour le patrimoine historique et architectural préservé par l’établissement au fil des générations.

Le programme leur a également permis de découvrir la médecine traditionnelle vietnamienne, les différentes plantes médicinales et les méthodes ancestrales de soins. Mme Ngô Phuong Ly a présenté les traditions vietnamiennes liées à l’utilisation des plantes pour préserver la santé, en soulignant la diversité des ressources médicinales locales, notamment le ginseng de Ngoc Linh, considéré comme l’une des plantes médicinales les plus précieuses du Vietnam.

Elle a souligné l’importance de préserver, d’étudier et de valoriser ces ressources, non seulement pour améliorer les soins de santé de la population, mais aussi pour créer des moyens de subsistance et améliorer les conditions de vie, en particulier dans les régions montagneuses.

Dans l’espace d’exposition de l’Institut des plantes médicinales, les deux épouses se sont informées sur les activités de recherche, de conservation et de développement des plantes médicinales vietnamiennes, depuis la sélection des semences et la culture jusqu’à la transformation en produits de santé. Les présentations ont mis en valeur les traditions médicales nationales, notamment le principe « Les plantes médicinales du Sud soignent les habitants du Sud », associé au grand médecin Tuê Tinh, ainsi que les connaissances transmises de génération en génération.

Mme Caroline Parmelin a exprimé un intérêt particulier pour les ressources médicinales vietnamiennes, notamment le ginseng de Ngoc Linh. Elle a également relevé les similitudes entre les deux pays dans l’utilisation des plantes à des fins médicales et dans la création de moyens de subsistance durables pour les communautés montagnardes.

Dans une atmosphère conviviale, les deux épouses ont participé à la confection de coussins thermiques garnis de plantes traditionnelles, notamment de gingembre, de cannelle, d’anis étoilé, d’eucalyptus et de cassia tora. Ngô Phuong Ly a offert à Caroline Parmelin un coussin qu’elle avait confectionné elle-même, en témoignage de son affection et de son estime pour son invitée.

À la fin de la visite, elles ont dégusté du thé aux plantes médicinales et des pâtisseries traditionnelles vietnamiennes, tout en échangeant sur les particularités culturelles, naturelles et sociales des deux pays. Mme Ngô Phuong Ly a présenté la diversité de la culture du thé au Vietnam et les liens entre les conditions naturelles, les savoirs locaux et les produits traditionnels des différentes régions. Elle a exprimé le souhait que les visiteurs étrangers puissent découvrir et apprécier davantage la richesse culturelle du Vietnam et de sa population.

Mme Caroline Parmelin a fait part de ses impressions positives à l’issue de la visite, saluant le patrimoine historique et culturel ainsi que les traditions médicales du Vietnam. Elle a également souligné les similitudes entre les deux pays dans l’utilisation des ressources naturelles à des fins médicales et la valorisation économique des plantes médicinales.

Mme Ngô Phuong Ly l’a remerciée de l’intérêt qu’elle porte au Vietnam et a exprimé le souhait de l’accueillir de nouveau afin qu’elle puisse découvrir davantage les paysages, la culture et les habitants des différentes régions du pays.

Organisée à l’occasion du 55e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Suisse, cette visite contribue à promouvoir le patrimoine médical et culturel vietnamien, tout en renforçant les échanges entre les peuples et les liens d’amitié entre les deux pays. – VNA

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