La présidente du Front de la Patrie du Vietnam appelle à soutenir les personnes démunies

Hanoï, 17 octobre (VNA) – La présidente du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam (FPV), Bui Thi Minh Hoai, a appelé les organisations, les entreprises et les particuliers, au Vietnam comme à l’étranger, à soutenir les ménages pauvres et les personnes en situation de précarité dans le cadre du « Mois d’action pour les pauvres » 2026.

Dans un message lancé le 17 octobre au nom du Comité central du FPV, Bui Thi Minh Hoai a rappelé que la solidarité et l’entraide constituent des valeurs fondamentales de la culture vietnamienne et que le soutien aux personnes en difficulté demeure un pilier de la vie sociale du pays.



Elle a salué l’attention portée par le Parti et l’État, ainsi que les contributions du FPV, des organisations de masse, du monde des entreprises et de nombreux particuliers, au Vietnam comme à l’étranger, qui ont permis aux personnes démunies, vulnérables, ou affectées par des catastrophes naturelles et des épidémies, de surmonter les épreuves et de stabiliser leur existence.



Elle a toutefois souligné que de nombreux ménages pauvres et personnes en situation de précarité continuaient de faire face à d’importantes difficultés et avaient encore besoin du soutien de la communauté.



Alors que le Vietnam entame une nouvelle phase de son développement national, Mme Hoai a insisté sur le fait que l’objectif de « ne laisser personne de côté » exige des efforts conjoints de tous les secteurs de la société, en complément des ressources mobilisées par l’État.



Elle a appelé les organismes, organisations, entreprises, bienfaiteurs, Vietnamiens (résidant au pays ou à l’étranger) ainsi que les amis internationaux à perpétuer cette tradition de solidarité et d’entraide, en participant activement au « Mois d’action pour les pauvres » 2026.



Elle a invité chacun à apporter sa contribution au Fonds « Pour les pauvres », aux niveaux central et local, selon ses moyens et ses capacités. Ces ressources permettront de favoriser la création de revenus et d’emplois, ainsi que l’accès à de nouvelles possibilités économiques pour les personnes démunies, afin de les aider à améliorer leurs conditions de vie et à sortir durablement de la pauvreté.



Le Comité permanent du Comité central du FPV s’engage à ce que tous les fonds collectés soient gérés et utilisés de manière transparente, efficace et strictement conforme à leur objectif initial, a assuré Mme Bui Thi Minh Hoai.- VNA