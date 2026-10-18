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Le géoparc de Cao Bang, un levier de croissance durable pour les communautés locales

Après avoir obtenu à deux reprises consécutives le "carton vert" lors des réévaluations et renforcé ses liens avec 241 géoparcs répartis dans 51 pays, Cao Bang a non seulement réussi à préserver ce précieux patrimoine, mais aussi à en faire un moteur du développement touristique, générant directement des moyens de subsistance durables pour la population.

La vallée de Xuan Truong est située dans le géoparc mondial de l'UNESCO de Non Nuoc Cao Bang. Photo : VNA
La vallée de Xuan Truong est située dans le géoparc mondial de l'UNESCO de Non Nuoc Cao Bang. Photo : VNA

Cao Bang (VNA) - Depuis l’inscription du géoparc de Non Nuoc Cao Bang au Réseau mondial des géoparcs de l’UNESCO en 2018, la province de Cao Bang s’emploie à traduire les recommandations internationales en programmes d’action concrets.

Après avoir obtenu à deux reprises consécutives le "carton vert" lors des réévaluations et renforcé ses liens avec 241 géoparcs répartis dans 51 pays, la localité a non seulement réussi à préserver ce précieux patrimoine, mais aussi à en faire un moteur du développement touristique, générant directement des moyens de subsistance durables pour la population.

Selon To Vu Ninh, directeur du Service provincial de la culture, des sports et du tourisme, le label de géoparc mondial de l’UNESCO a permis de concilier préservation des ressources naturelles et développement économique, contribuant à faire de Cao Bang une destination de référence pour le tourisme patrimonial, naturel et culturel à l’échelle internationale.

Le géoparc de Non Nuoc Cao Bang conserve près de 500 millions d’années d’histoire de l’évolution de la Terre. Ses fossiles, ses formations rocheuses anciennes, ses grottes, ses cascades et ses reliefs karstiques caractéristiques constituent un véritable "livre ouvert" sur l’histoire naturelle de l’Asie du Sud-Est, explique le professeur associé et docteur Tran Tan Van, ancien directeur de l’Institut des géosciences et des ressources minérales du Vietnam.

Ce cadre naturel unique, qui abrite des sites emblématiques tels que les chutes de Ban Gioc ou la grotte de Nguom Ngao, est indissociable de la richesse culturelle des ethnies Tay, Nung, H'Mong et Dao.

La province a su valoriser ces traditions à travers le modèle de "musée à ciel ouvert" décliné en cinq itinéraires thématiques, allant de la découverte des racines historiques aux expériences culturelles.

Cao Bang valorise son géoparc comme un "musée à ciel ouvert" à travers cinq itinéraires thématiques, dont quatre consacrés à la découverte du patrimoine naturel et culturel local et un reliant le site au Géoparc mondial de l’UNESCO du plateau karstique de Dong Van, à Ha Giang. Ce modèle de gestion, fondé sur la coopération entre l’État et la population, associe soutien des autorités et participation directe des habitants à la préservation du patrimoine et au développement des services touristiques, dont ils tirent des revenus.

Les retombées socio-économiques de cette stratégie sont significatives. Hors périodes de crise sanitaire, le tourisme a enregistré une croissance annuelle moyenne de 20 % à 30 %. Dans des villages comme Khuoi Ky, Pac Rang ou Khuoi Con, le développement du tourisme communautaire, notamment de l’hébergement chez l’habitant et des services de guidage, a permis à certains ménages de multiplier leurs revenus par trois, voire par cinq, par rapport à ceux tirés de l’agriculture traditionnelle.

Cette dynamique crée également des débouchés pour les produits locaux certifiés OCOP (À chaque commune, son produit), notamment les châtaignes de Trung Khanh et les articles d’artisanat traditionnel. Elle contribue ainsi à diversifier les moyens de subsistance des habitants et à limiter l’exode rural des jeunes générations.

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La cascade de Ban Gioc, située à la frontière entre le Vietnam et la Chine, fait partie du géoparc mondial UNESCO de Non Nuoc Cao Bang. Photo: VNA

Les témoignages locaux, comme celui de Hoang Thi Kinh, propriétaire d'un hébergement à Phia Thap, soulignent que l'implication des touristes dans les étapes de fabrication de l'encens traditionnel ne génère pas seulement des revenus, mais renforce également la fierté et la responsabilité culturelle des villageois. Une stratégie de promotion numérique offensive, notamment via la plateforme bilingue "Cao Bang Geopark", permet de faire rayonner les 130 sites patrimoniaux de la province auprès d'une clientèle internationale exigeante, séduite par l'authenticité des expériences proposées.

Les résultats de cette politique se reflètent dans l’évolution de la fréquentation touristique. Après avoir accueilli 1,54 million de visiteurs en 2019, Cao Bang en a enregistré plus de 2,5 millions en 2025, dont plus de 97 000 touristes étrangers. Les recettes touristiques ont dépassé 2 400 milliards de dôngs.

La forte croissance économique de Cao Bang et son rayonnement croissant au sein du Réseau mondial des géoparcs témoignent de sa capacité à valoriser son patrimoine comme un levier d’influence et de développement, favorisant son intégration internationale et l’amélioration des conditions de vie des habitants. La province entend poursuivre le développement de nouveaux itinéraires, améliorer la qualité des services et mieux répartir les retombées du tourisme au profit des villages reculés et des zones montagneuses. -VNA

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