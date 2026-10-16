Tourisme

Saigontourist conserve son titre de meilleur festival mondial pour la 4e année d’affilée

Saigontourist vient de signer un doublé prestigieux lors de la 7e édition des World Culinary Awards, qui s'est tenue le 14 octobre à Green Island, en Jamaïque, en décrochant les titres de « Meilleur festival culinaire du monde 2026 » et de « Meilleur festival culinaire d'Asie 2026 ».

Visiteurs au Festival de la culture culinaire de Saigontouris 2026. Photo : tuoitre.vn
Visiteurs au Festival de la culture culinaire de Saigontouris 2026. Photo : tuoitre.vn

Hanoi (VNA) – Le groupe Saigontourist s’est illustré de la plus belle des manières lors de la 7e édition des World Culinary Awards, organisée le 14 octobre à Green Island, en Jamaïque, en étant nommé à la fois «Meilleur festival culinaire du monde 2026 » et « Meilleur festival culinaire d’Asie 2026 ».

Cela marque la quatrième année consécutive (2023-2026) que le Festival de la culture culinaire, Delicacies Saigontourist Group, décroche le titre mondial et la cinquième année consécutive qu’il est reconnu comme le meilleur d’Asie depuis 2022.

Organisé du 26 au 29 mars 2026 au sein du site touristique de Van Thanh, à Hô Chi Minh-Ville, le festival a rencontré un franc succès en attirant près de 80.000 visiteurs, soit une belle progression d’environ 10.000 participants par rapport à l’année précédente.

L’événement mettait à l’honneur 500 plats, répartis à travers 10 grandes thématiques culinaires. Ce voyage gustatif invitait à découvrir les saveurs du Nord-Ouest, du Centre, du littoral et de la cour royale, sans oublier les spécialités du Sud, la gastronomie «verte» et la cuisine internationale. Pour enrichir cette expérience, le rendez-vous intégrait également la présence de villages artisanaux traditionnels et une programmation de spectacles d’art populaire. »

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Nguyên Quôc Anh, directeur général adjoint du groupe Saigontourist, reçoit les prixs en Jamaïque. Photo : Saigontourist

Présent sur place, le directeur général adjoint de Saigontourist et président du comité d’organisation, Nguyên Quôc Anh, a officiellement réceptionné ces distinctions au nom de l’entreprise.

Nguyên Thi Anh Hoa, présidente de Saigontourist, a souligné que cette reconnaissance internationale va propulser des investissements systématiques dans des produits mêlant culture et gastronomie, tout en renforçant l’attrait de la marque touristique du Vietnam à l’échelle mondiale.

En marge de la cérémonie en Jamaïque, Saigontourist a multiplié les séances de travail avec plusieurs représentations diplomatiques et partenaires commerciaux visant à stimuler les flux touristiques bilatéraux entre le Vietnam et la Jamaïque, et à analyser la faisabilité de nouveaux itinéraires à travers le marché caribéen.

Ces distinctions successives viennent couronner les efforts constants du groupe pour élever ses standards de service, moderniser la promotion de la culture vietnamienne et faire rayonner l’image de marque du tourisme national à l’échelle internationale. – VNA

source
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