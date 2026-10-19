Deux séismes successifs frappent Son La en moins d’une demi-heure

Hanoi (VNA) - La province montagneuse de Son La, dans le Nord du pays, a été secouée par un séisme de magnitude 4,2 tôt lundi matin 19 octobre sans faire de victimes mais des dégâts matériels.



Selon le Centre d’information sur les tremblements de terre et d’alerte aux tsunamis, le phénomène s’est produit aux alentours de 7 heures au niveau de la commune de Tà Hôc, à une profondeur d’environ 12 km.



Bien que des secousses aient été ressenties à proximité de l’épicentre, l’événement a été classé au niveau 0 sur l’échelle des risques de catastrophe, soit le seuil le plus bas.



Cette secousse principale a été précédée, environ 25 minutes plus tôt, à 6h35, par un premier séisme de moindre intensité. D’une magnitude de 2,6, il s’est déclenché à la même profondeur et a également été évalué au niveau de risque 0.



Le Centre d’information sur les tremblements de terre et d’alerte aux tsunamis a précisé qu’il maintenait ces deux secousses sous haute surveillance.



Ce type d’activité sismique est loin d’être isolé pour la région. Assise sur plusieurs zones de failles actives, la province de Son La y est particulièrement exposée. Le 10 mai dernier, la commune voisine de Muong Hung avait déjà été touchée par un séisme de magnitude 4,0.



Les spécialistes rappellent par ailleurs que les prévisions locales n’excluent pas le risque de secousses futures d’une magnitude supérieure à 5,0. – VNA





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