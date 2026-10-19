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Quelques résultats de la mise en œuvre de la résolution n° 71-NQ/TW en 9 mois de 2026

Au cours des neuf premiers mois de 2026, de nombreux programmes de formation d’ingénieurs et de masters de haut niveau dans les domaines STEM, ainsi que des formations aux technologies des semi-conducteurs et des centres de formation d’excellence, ont été mis en place. Parallèlement, la réorganisation du réseau scolaire a permis de réduire de près de 19.000 le nombre d’établissements.

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#résolution n° 71-NQ/TW #réorganisation du réseau des établissements scolaires #programmes d'excellence d'ingénieurs
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