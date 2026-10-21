SIAL Paris 2026 : les entreprises vietnamiennes renforcent la promotion de leurs produits agroalimentaires

Le Salon international de l’alimentation SIAL Paris 2026 se tient du 17 au 21 octobre au parc des expositions de Paris Nord Villepinte. Le Vietnam y participe avec 38 entreprises réunies dans un pavillon national de 354 m², organisé par l’Agence de promotion du commerce du ministère de l’Industrie et du Commerce.

Le Salon international de l’alimentation SIAL Paris 2026 se tient du 17 au 21 octobre au parc des expositions de Paris Nord Villepinte. Le Vietnam y participe avec 38 entreprises réunies dans un pavillon national de 354 m², organisé par l’Agence de promotion du commerce du ministère de l’Industrie et du Commerce. Il s’agit de la plus importante participation vietnamienne à ce salon en termes de surface d’exposition et de nombre d’entreprises.

Les exposants présentent notamment du riz de spécialité, des noix de cajou, des fruits et légumes, du poivre, de la cannelle, de l’anis étoilé, des jus et des concentrés de fruits. De nombreuses entreprises misent sur la transformation approfondie de leurs produits afin d’en accroître la valeur ajoutée et de répondre à la demande croissante de produits écologiques, biologiques et pratiques, dans le but de conquérir de nouveaux clients et d’élargir leurs marchés à l’exportation, notamment en Europe.

La participation vietnamienne au SIAL Paris 2026 témoigne ainsi des efforts de diversification, de transformation à valeur ajoutée et d’élargissement des réseaux de distribution. Pour renforcer durablement leur compétitivité en Europe, les entreprises devront poursuivre leurs efforts en matière de qualité, de sécurité alimentaire, de valorisation des marques et de stabilité de l’approvisionnement. -VNA