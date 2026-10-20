Le Vietnam accède à la catégorie "investissement" de R&I

Selon le ministère des Finances, l’agence de notation Rating and Investment Information, Inc. (R&I) a relevé, le 8 octobre, la note de crédit souverain du Vietnam en devises étrangères de BB+, assortie d’une perspective positive, à BBB-, avec une perspective stable.

Le Vietnam accède ainsi, pour la première fois auprès de cette agence, à la catégorie "investissement" (Investment Grade). Toutefois, selon les experts financiers, pour transformer cet avantage en flux de capitaux réels, le Vietnam doit continuer à renforcer la confiance des investisseurs, à améliorer la transparence et à rehausser la qualité de la gouvernance sur le marché des capitaux.

La décision de cette agence de notation japonaise de relever la note de crédit du Vietnam à BBB-, faisant ainsi entrer le pays dans la catégorie « investissement » selon l’échelle d’évaluation de cette agence, marque une avancée importante dans le renforcement de la crédibilité financière du pays. Au cours de la prochaine période, pour atteindre ses objectifs de forte croissance, le Vietnam devra mobiliser des capitaux considérables, avec une participation de plus en plus importante du secteur privé. Dans un contexte de concurrence mondiale pour attirer les flux de capitaux, l’amélioration de sa notation de crédit contribuera à renforcer l’attractivité du Vietnam auprès des investisseurs internationaux.

Le relèvement de la notation souveraine ne permet pas seulement de consolider la confiance des investisseurs internationaux, mais ouvre également des perspectives d’amélioration des conditions de financement, en permettant aux institutions nationales d’accéder aux marchés internationaux à des coûts plus compétitifs.

Kim Byoungho, président du conseil d’administration de la banque HDBank, a déclaré :

«Bien que nous ayons besoin de renforcer nos liquidités, notamment en recourant au marché international des capitaux, nous ne choisirons pas cette source de financement si son coût n’est pas adapté. En effet, les fonds mobilisés doivent finalement être utilisés sur le marché intérieur à un coût compétitif. Le coût du capital est donc essentiel et étroitement lié au niveau de solvabilité des institutions vietnamiennes en tant qu’emprunteurs. »

Après cette nouvelle avancée obtenue auprès de R&I, le Vietnam vise à améliorer sa notation de crédit auprès d’autres organismes internationaux d’ici 2030. Pour atteindre cet objectif, une attention particulière devra être accordée à la transparence des informations, à la normalisation des données et à l’amélioration de la qualité de leur publication.

Selon les experts, l’entrée dans la catégorie « investissement » offre au Vietnam de nouvelles possibilités d’accès aux capitaux internationaux. Toutefois, la capacité du pays à transformer cet avantage en flux de capitaux effectifs dépendra des perspectives économiques, de la qualité de l’environnement des investissements et de l’efficacité de l’utilisation des fonds. Ces facteurs seront également déterminants pour permettre au Vietnam de mieux mobiliser les ressources internationales au service de ses objectifs de croissance au cours des prochaines années. -VNA