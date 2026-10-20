Le secrétaire général du PCV et président de la République To Lam entame une visite d’État au Danemark

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, accompagné de son épouse, Ngo Phuong Ly, et d’une délégation vietnamienne de haut rang, est arrivé le 19 octobre à Copenhague pour une visite d’État au Danemark, à l’invitation du roi Frederik X.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, accompagné de son épouse, Ngo Phuong Ly, et d’une délégation vietnamienne de haut rang, est arrivé le 19 octobre à Copenhague pour une visite d’État au Danemark, à l’invitation du roi Frederik X.

Le roi Frederik X et la reine Mary ont présidé la cérémonie d’accueil officiel, organisée selon le protocole réservé aux chefs d’État.

Il s’agit de la première visite d’État au Danemark d’un secrétaire général du Parti communiste du Vietnam. Elle coïncide avec le 55e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. -VNA