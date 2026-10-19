Le secrétaire général et président To Lam entame une visite d’État au Danemark

Copenhague (VNA) - À l’invitation du roi Frederik X et de la reine Mary de Danemark, le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, accompagné de son épouse Ngo Phuong Ly et d’une délégation de haut rang, est arrivé lundi matin 19 octobre (heure locale) à l’aéroport international de Copenhague pour entamer une visite d’État de trois jours au Danemark.

Le roi et la reine ont présidé la cérémonie d’accueil solennelle à l’aéroport et accueilli le plus haut dirigeant vietnamien et son épouse au pied de la passerelle de l’avion.

La fanfare de la Garde royale a interprété une marche solennelle, avant le salut au drapeau national. Le dirigeant vietnamien et le roi du Danemark ont ensuite passé en revue la garde d’honneur, avant de procéder à la présentation des membres des deux délégations.

À l’issue de la cérémonie, le secrétaire général et président To Lam, accompagné de son épouse, a rejoint le roi et la reine du Danemark pour déposer une gerbe devant un monument commémoratif à Copenhague.

Le Danemark était l'un des premiers pays occidentaux à établir des relations diplomatiques avec le Vietnam en 1971 et, depuis plus d'un demi-siècle, il demeure un partenaire important du Vietnam. La relation bilatérale n’a cessé d’être consolidée et élargie, et a franchi des étapes structurantes avec l'instauration d'un partenariat intégral en 2013, puis d'un partenariat stratégique vert en 2023. Cette visite d'État vise à consolider et à renforcer davantage la confiance politique mutuelle et à définir les orientations et les priorités de coopération à long terme pour conférer à la coopération bilatérale une portée plus globale, profonde et pérenne.

Cérémonie d’accueil solennelle du secrétaire général du Parti et président To Lam et son épouse à l'aéroport international de Copenhague. Photo: VNA

Sur le plan économique, cette visite devrait donner un nouvel élan à la coopération dans les domaines de l’économie, du commerce, de l’investissement, des sciences et technologies, de l’innovation et de la transformation numérique, en tenant compte des priorités et des besoins de développement des deux pays. Alors que le Vietnam s’engage dans une nouvelle phase de modernisation de son modèle de croissance, axée sur le numérique, les hautes technologies, la transition écologique et le développement durable, l’expertise danoise dans ces domaines offre d’importantes possibilités de complémentarité, notamment en matière de partage de connaissances, d’investissement, de recherche-développement et de formation d’une main-d’œuvre qualifiée.

Le Danemark figure aujourd’hui parmi les principaux investisseurs de l’Union européenne au Vietnam et compte parmi les partenaires nordiques les plus actifs en matière d’investissements de qualité et de développement durable. Les projets menés par plusieurs grandes entreprises danoises, notamment dans les infrastructures portuaires, le transport maritime, la logistique et l’industrie verte, illustrent l'efficacité de la coopération bilatérale.

La visite d'État du secrétaire général et président To Lam au Danemark coïncide avec le 55e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays. S’appuyant sur les relations d’amitié, la confiance politique et la bonne coopération entretenues au cours des 55 dernières années, ce déplacement sera l’occasion pour les deux pays de définir des orientations stratégiques, d’élever leurs relations dans une nouvelle phase de développement et de promouvoir la coopération avec le Danemark afin d’en faire un modèle typique de coopération entre le Vietnam et un partenaire nordique. -VNA

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