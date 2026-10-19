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Vietnam – Suisse : un nouvel élan stratégique pour le partenariat intégral

L’échange stratégique de haut rang entre le secrétaire général et président To Lam et le président suisse Guy Parmelin a ouvert des orientations structurantes pour le développement du partenariat intégral, y compris les échanges de délégations à tous les échelons et un approfondissement substantiel des canaux politiques et diplomatiques, commerciaux et d’investissement.

Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam (droite), et le président suisse, Guy Parmelin. Photo: VNA
Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam (droite), et le président suisse, Guy Parmelin. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - La visite officielle au Vietnam du président suisse, Guy Parmelin, et de son épouse, les 17 et 18 octobre, à l’invitation du secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, et de son épouse, s’inscrit dans une séquence importante pour les relations bilatérales.

Cette visite s’est déroulée à un moment hautement symbolique, marqué par le 55e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, la mise en œuvre du Partenariat intégral instauré en janvier 2025 et la conclusion de l’accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Association européenne de libre-échange (AELE), dont la Suisse est membre. Elle s’inscrit également dans le prolongement des grandes orientations de politique étrangère définies lors du 14e Congrès national du Parti communiste du Vietnam et des résolutions stratégiques du Bureau politique concernant les relations extérieures du pays dans sa nouvelle ère de développement, a estimé la vice-ministre des Affaires étrangères, Le Thi Thu Hang, lors d'une interview accordée à la presse afin de dresser le bilan de cette visite et d’en présenter les perspectives.

Rappelant que la Suisse fut l’un des premiers pays d'Europe occidentale à reconnaître et à nouer des liens diplomatiques avec le Vietnam, Le Thi Thu Hang a souligné la gratitude de Hanoï pour la solidarité de la Suisse manifestée au fil des décennies, qu'il s'agisse de l'aide au développement, de la coopération éducative et scientifique ou du secours d'urgence lors des catastrophes naturelles et sanitaires.

Durant son séjour, le président Guy Parmelin a eu un entretien important avec le secrétaire général et président To Lam, avant de rencontrer le Premier ministre Le Minh Hung et le président de l'Assemblée nationale Tran Thanh Man. Les dirigeants ont réaffirmé leur attachement indéfectible au renforcement de leur amitié et leur coopération bilatérale tout en saluant leurs rôles et leurs positions respectifs sur la scène régionale, internationale et multilatérale.

L’échange stratégique de haut rang entre le secrétaire général et président To Lam et le président suisse Guy Parmelin a ouvert des orientations structurantes pour le développement du partenariat intégral, y compris les échanges de délégations à tous les échelons et un approfondissement substantiel des canaux politiques et diplomatiques, commerciaux et d’investissement, tout en accélérant les coopérations dans la science, la technologie, l’innovation, la finance numérique, l'édification de centres financiers internationaux, la formation des ressources humaines de qualité et le tourisme durable.

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Le secrétaire général et président To Lam (2e droite) et le président suisse Guy Parmelin (2e, gauche) assistent à la signature d'accords de coopération entre les deux pays. Photo : VNA

Sur le plan économique, la conclusion de l’accord de libre-échange avec l’AELE constitue une étape importante. Son entrée en vigueur devrait faciliter l’accès des entreprises aux marchés respectifs et favoriser le développement de leurs activités. Pour le Vietnam, cet accord ouvre de nouvelles perspectives de coopération avec les réseaux suisses d’innovation, d’expertise et d’affaires, tout en renforçant sa compétitivité et son intégration dans les chaînes de valeur mondiales. De son côté, le Vietnam offre aux entreprises suisses des débouchés sur un marché dynamique, doté de capacités de production et de plus en plus intégré à l’économie régionale et mondiale.

Cette dynamique s’est également traduite par la conclusion de plusieurs protocoles d’accord bilatéraux dans les domaines du travail, de l’emploi, de la science, de la technologie et de l’innovation.

Sur la scène internationale, Hanoï et Berne ont réaffirmé leur engagement commun en faveur du multilatéralisme, du développement durable, du libre-échange et d’un ordre international fondé sur le droit, dans un contexte marqué par l’instabilité croissante et les difficultés auxquelles est confronté le système commercial multilatéral.

Évoquant la feuille de route à venir, la vice-ministre Le Thi Thu Hang a précisé que dans les domaines commercial et financier, les deux pays ambitionneraient de doubler leurs échanges bilatéraux, dont le volume dépassait un milliard de dollars en 2025, et d’attirer davantage d’investissements suisses dans les secteurs de haute technologie. Cet objectif passe notamment par l’amélioration de la transparence et de la prévisibilité de l’environnement des affaires au Vietnam.

La coopération scientifique privilégiera quant à elle le modèle « État - Université - Entreprise » afin de favoriser le transfert de technologies et la commercialisation de solutions dans les domaines de la biomédecine, des énergies vertes, de l’économie numérique et de l’agriculture.

Enfin, le développement des compétences et le rapprochement entre les peuples resteront des priorités. Les deux pays entendent multiplier les partenariats universitaires et les échanges d’experts, en s’appuyant notamment sur l’excellence du système éducatif suisse pour répondre aux exigences d’une prospérité partagée et durable, a-t-elle conclu. -VNA

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