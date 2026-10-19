Politique

L’Assemblée nationale s’attaque aux profits abusifs lors des enchères

Afin de limiter les agissements des intermédiaires qui manipulent les enchères, ainsi que ceux des participants qui n’ont aucune réelle intention d’acheter, le projet prévoit que les enchérisseurs qui soumettent des dossiers valides, versent les cautions requises et assistent à une vente aux enchères sont censés s’être engagés à proposer au moins le prix de départ.

Le ministre de la Justice, Hoàng Thanh Tung, lors de la deuxième session de l’Assemblée nationale de la 16e législature. Photo: VNA
Le ministre de la Justice, Hoàng Thanh Tung, lors de la deuxième session de l’Assemblée nationale de la 16e législature. Photo: VNA

Hanoi (VNA) – Une proposition ainsi qu’un rapport d’examen portant sur le projet de loi amendée sur les enchères de biens ont été soumis lundi 19 octobre à l’Assemblée nationale, destinés à endiguer les profits illicites, à décourager les surenchères spéculatives, et à renforcer la transparence ainsi que l’efficacité des procédures d’enchères.

En présentant la proposition du gouvernement lors de la deuxième session de l’Assemblée nationale de la 16e législature, actuellement en cours, le ministre de la Justice, Hoàng Thanh Tung, a expliqué que ce projet de loi a pour objectif d’institutionnaliser les orientations du Parti concernant la décentralisation du pouvoir, la réforme administrative, la transformation numérique et le développement des services d’enchères dans le cadre d’une économie de marché à orientation socialiste. Il vise également à intensifier les efforts de prévention contre la corruption, le gaspillage et les comportements répréhensibles.

Le projet de loi comprend sept chapitres et 64 articles, conservant les dispositions existantes qui se sont révélées efficaces, tout en remédiant aux lacunes constatées dans les activités d’enchères et en améliorant la gestion publique.

En ce qui concerne les entreprises de vente aux enchères, les dispositions intègrent les réglementations prévues par la résolution gouvernementale n°66.18/2026/NQ-CP relative à la décentralisation, à la simplification des procédures administratives et aux conditions d’exercice des activités économiques.

Le projet de loi prévoit que leur création et leur fonctionnement soient régis par la Loi sur les entreprises, sous réserve qu’elles enregistrent les services de vente aux enchères de biens comme activité commerciale.

Pour les biens dont la vente aux enchères est légalement obligatoire, l’affichage public auprès des comités populaires au niveau communal ne serait requis que pour les biens immobiliers.

Le projet de loi propose également de porter le montant du dépôt de garantie, dans le cadre des enchères portant sur l’attribution de droits d’usage des sols à des particuliers pour un usage résidentiel, à une fourchette comprise entre 20% et 50% du prix de départ.

Afin de limiter les agissements des intermédiaires qui manipulent les enchères, ainsi que ceux des participants dépourvus de toute intention réelle d’achat, le projet prévoit que les soumissionnaires ayant déposé un dossier conforme, versé les garanties requises et assisté à l’enchère sont censés s’être engagés à formuler une offre au moins égale au prix de départ.

Le projet de loi introduit également des procédures d’enchères simplifiées pour certains actifs de faible valeur ou pour des situations nécessitant un traitement urgent, ainsi que des enchères en ligne pour certaines catégories d’actifs.

Les personnes qui remportent des enchères portant sur des droits d’usage de terrains d’habitation, mais qui renoncent ensuite à leur acquisition, se verraient interdire toute participation future à ce type d’enchères. Par ailleurs, les adjudicataires dont les infractions à la loi entraînent l’annulation des résultats de l’enchère ne pourront pas récupérer leur dépôt de garantie ; cette somme servira alors à couvrir les obligations d’indemnisation découlant de ladite annulation.

En présentant le rapport d’examen, le président de la Commission des affaires économiques et financières de l’Assemblée nationale, Phan Van Mai, a déclaré que le projet de loi répond, dans l’ensemble, aux exigences légales et peut être soumis à l’examen de l’organe législatif.

Toutefois, la commission a exprimé des réserves quant à la fourchette de dépôt de garantie proposée (20 à 50%), soulignant que le niveau maximal pourrait restreindre l’accès aux enchères, accroître les coûts en capital et réduire la concurrence.

Elle a demandé des données complémentaires sur les cas où des enchères élevées sont suivies d’un défaut de paiement, une évaluation de l’efficacité de la mesure envisagée, ainsi que des critères plus précis pour déterminer le montant du dépôt de garantie au sein de la fourchette proposée.

Concernant les ventes aux enchères en ligne obligatoires de biens appartenant au domaine public et dont le prix de départ total s’élève à au moins 200 millions de dôngs (plus de 7.700 dollars), la commission a demandé des éléments de preuve supplémentaires justifiant ce seuil, ainsi que des mesures pour empêcher le fractionnement des biens en lots plus petits ou leur sous-évaluation afin de contourner cette obligation.

La commission a également plaidé pour des garanties juridiques plus claires pour les acquéreurs de bonne foi ayant intégralement payé, reçu les biens ou enregistré la propriété avant l’annulation des résultats de la vente aux enchères. Le projet de loi devrait préciser les modalités de gestion des biens, des paiements, des frais raisonnables, des indemnisations et les droits des tiers lésés.

Il a en outre recommandé de préciser les conséquences juridiques de l’annulation des transactions ou des autorisations de vente aux enchères par les propriétaires des biens, et d’assurer la cohérence des délais de réclamation et d’action en justice avec le droit civil, administratif et les lois connexes. – VNA

source
#deuxième session de l’Assemblée nationale de la 16e législature #projet de loi amendée sur les enchères de biens
Suivez VietnamPlus

Voir plus

Le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, s’exprime lors d’un débat en groupe dans le cadre de la deuxième session de la 16e législature. Photo : VNA

Enchères immobilières : le législateur suprême réclame un tour de vis contre les ententes illicites

Le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a appelé à renforcer les garde-fous contre la collusion, les manipulations d’appels d’offres, le recours à des soumissionnaires fictifs et les retraits d’offres de dernière minute, alors que les députés examinaient un projet de loi amendée sur les ventes aux enchères de biens, lors de la deuxième session de la 16e législature.

Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam (droite), et le président suisse, Guy Parmelin. Photo: VNA

Vietnam – Suisse : un nouvel élan stratégique pour le partenariat intégral

L’échange stratégique de haut rang entre le secrétaire général et président To Lam et le président suisse Guy Parmelin a ouvert des orientations structurantes pour le développement du partenariat intégral, y compris les échanges de délégations à tous les échelons et un approfondissement substantiel des canaux politiques et diplomatiques, commerciaux et d’investissement.

Deux drapeaux ouvraient la marche du cortège «Le Dragon qui revient» alors qu’il pénétrait dans le Trung Hiêu Duong. Photo : VNA

Vietnam-République de Corée : 800 ans d’histoire pour écrire un avenir durable

L’événement d’échange international « Quy Long » (le Dragon qui revient) a marqué le huitième centenaire du départ d’un prince vietnamien et de sa famille, qui ont quitté leur terre natale — située dans l’actuelle province de Bac Ninh — pour s’installer dans la péninsule coréenne, jetant ainsi les bases d’un lien durable entre les deux peuples.

Le vice-président du Bundestag allemand, Bodo Ramelow, au micro de l’Agence vietnamienne d’information (VNA). Photo : VNA

Vietnam-Allemagne : 15 ans de partenariat stratégique, du bilan aux perspectives

Le 11 octobre 2011 reste une date charnière pour les relations entre le Vietnam et l’Allemagne. En signant le "partenariat stratégique pour l’avenir", le Premier ministre vietnamien Nguyên Tân Dung et la chancelière allemande Angela Merkel ont non seulement posé des fondations solides, mais ont également ouvert de nouveaux horizons de coopération.

Un représentant du Parti du travail du Mexique (PT) félicite l’ambassadeur Nguyen Van Hai pour son discours. Photo : Ambassade du Vietnam au Mexique.

Vietnam-Mexique : de nouvelles perspectives de coopération

Lors d’un séminaire international à Oaxaca, l’ambassadeur vietnamien Nguyen Van Hai a présenté les acquis du Renouveau et les orientations de développement du Vietnam, tout en explorant de nouvelles pistes de coopération avec le Mexique.

Le dirigeant To Lam part pour une visite d’État au Danemark et des visites officielles auprès de l’UE et en Belgique

Le dirigeant To Lam part pour une visite d’État au Danemark et des visites officielles auprès de l’UE et en Belgique

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, accompagné de son épouse et d’une délégation vietnamienne de haut niveau, a quitté Hanoï le 19 octobre pour une visite d’État au Danemark et des visites officielles auprès de l’Union européenne et en Belgique, jusqu’au 24 octobre. Ce déplacement vise à renforcer la confiance politique et à élargir la coopération dans les domaines du commerce, de l’investissement, des sciences et technologies, de l’innovation et du développement durable.

Le Premier ministre vietnamien Le Minh Hung et la Première ministre liechtensteinoise Brigitte Haas. Photo: VNA

Vietnam-Liechtenstein : renforcer la coopération et tirer parti des nouveaux accords

Lors de leur entretien à Hanoï, le 18 octobre, le Premier ministre vietnamien Le Minh Hung et la Première ministre liechtensteinoise Brigitte Haas ont convenu de renforcer leur coopération dans les domaines de la finance, des hautes technologies et de l’innovation, tout en tirant parti des nouvelles perspectives offertes par l’accord de libre-échange entre le Vietnam et l’AELE et l’accord bilatéral visant à éviter la double imposition.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, reçoit la Première ministre du Liechtenstein, Brigitte Haas, le 18 octobre à Hanoï. Photo: VNA

Le secrétaire général du Parti et président de la République To Lam reçoit la Première ministre du Liechtenstein

La visite de la Première ministre du Liechtenstein, Brigitte Haas, au Vietnam conjugué à la signature de l’accord bilatéral visant à éviter la double imposition et de l’accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Association européenne de libre-échange (AELE), constitue une étape importante et pose des bases solides pour approfondir les relations bilatérales dans les années à venir.

Le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, s'exprime. Photo: VNA

Stabilité macroéconomique et efficacité de l’action publique au cœur des priorités

Lors des discussions en groupes tenues le 18 octobre dans le cadre de la 2e session de la 16e législature de l’Assemblée nationale, les députés ont souligné la nécessité de préserver la stabilité macroéconomique, de mobiliser efficacement les ressources et d’accélérer l’innovation. Le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, a appelé à renforcer la discipline dans l’exécution des politiques publiques et à évaluer les responsables à l’aune des résultats concrets, afin de créer un nouvel élan de croissance en 2027.

L’événement « Da Nang-Copenhague : un parcours vert au bord du fleuve Han », organisé le 20 juin 2026 au parc APEC de Da Nang par le Comité populaire municipal, en coordination avec l’ambassade du Danemark au Vietnam, visait à renforcer les échanges et la coopération entre les deux parties en matière de développement urbain vert et durable. Il s’inscrivait dans le cadre des célébrations du 55e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Danemark (1971-2026). Photo: VNA

Vietnam-Danemark : donner un nouvel élan au partenariat à l’ère du développement

À l’occasion de la visite d’État du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, au Danemark, du 19 au 24 octobre, les deux pays entendent donner un nouvel élan à leur partenariat stratégique vert, à l’heure où ils célèbrent le 55e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques, en élargissant leur coopération dans le commerce, l’investissement, les énergies renouvelables et l’innovation.

Le Premier ministre vietnamien Le Minh Hung et la Première ministre liechtensteinoise Brigitte Haas passent en revue la garde d’honneur de l’Armée populaire vietnamienne. Photo: VNA

Cérémonie d’accueil officielle de la Première ministre du Liechtenstein

Le Premier ministre vietnamien Le Minh Hung a présidé, le 18 octobre à Hanoï, la cérémonie d’accueil officielle de la Première ministre liechtensteinoise Brigitte Haas, en visite officielle au Vietnam du 17 au 19 octobre, une visite marquant une nouvelle étape dans le renforcement des relations bilatérales, notamment dans les domaines économique, commercial et de l’investissement.