Politique

Vietnam-Danemark : vers un avenir plus vert et plus durable

La visite d’État du secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, au Danemark devrait donner un nouvel élan aux relations bilatérales.

Luong Thanh Nghi, ambassadeur du Vietnam au Danemark de 2022 à 2025. Photo: VNA
Luong Thanh Nghi, ambassadeur du Vietnam au Danemark de 2022 à 2025. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – À l’approche de la visite d’État au Danemark du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, accompagné de son épouse et d’une délégation vietnamienne de haut niveau, Luong Thanh Nghi, ambassadeur du Vietnam au Danemark de 2022 à 2025, a évoqué auprès de l’Agence vietnamienne d’Information (VNA) les relations bilatérales et leurs perspectives de développement.

Selon l’ancien ambassadeur vietnamien au Danemark, les relations entre le Vietnam et le Danemark reposent non seulement sur les échanges entre dirigeants et les engagements des deux gouvernements, mais aussi sur les liens tissés entre les populations et les entreprises des deux pays.

Le Danemark a été l’un des premiers pays occidentaux à établir des relations diplomatiques avec la République démocratique du Vietnam, en novembre 1971. En 2011, les deux pays ont conclu un partenariat stratégique dans les domaines du changement climatique, de l’énergie, de l’environnement et de la croissance verte. Deux ans plus tard, ils ont établi un partenariat intégral, élargissant leur coopération à de nombreux secteurs, notamment l’économie, le commerce, l’éducation, la santé et l’agriculture… L’établissement d’un Partenariat stratégique vert en novembre 2023 a marqué une nouvelle étape dans leurs relations, traduisant leur volonté commune de promouvoir le développement durable.

Luong Thanh Nghi a souligné que la transition verte constituait un processus de longue haleine, nécessitant des ressources financières, des technologies, une main-d’œuvre qualifiée et une coordination efficace. Dans ce domaine, les deux pays disposent d’atouts complémentaires. Le Vietnam a d’importants besoins en énergies propres, en infrastructures modernes et en solutions permettant de réduire les émissions, tandis que le Danemark possède une solide expertise dans les énergies renouvelables, les technologies vertes, le transport maritime et la gestion environnementale.

Selon l’Agence pour les investissements étrangers, à la fin août 2026, le Danemark comptait 180 projets d’investissement en vigueur au Vietnam, représentant près de 2,5 milliards de dollars, ce qui le plaçait au 21e rang des 154 pays et territoires investisseurs. Parmi les projets emblématiques figure l’usine du groupe LEGO à Binh Duong, présentée comme la première usine neutre en carbone au monde. Cet investissement de plus d’un milliard de dollars, qui emploie environ 4.000 personnes, est entré en service en avril 2025.

L’ancien ambassadeur vietnamien au Danemark a estimé que le potentiel de coopération restait considérable, notamment dans les énergies renouvelables, dont l’éolien en mer, le transport maritime, la logistique intelligente, la transformation numérique, l’intelligence artificielle, les technologies quantiques, les semi-conducteurs et les biotechnologies médicales. Ces secteurs pourraient permettre aux entreprises des deux pays de mieux tirer parti des chaînes de valeur vertes et des technologies de pointe.

Concernant la visite d’État du secrétaire général du PCV et président vietnamien, To Lam, au Danemark, Luong Thanh Nghi en a souligné l’importance particulière. Il s’agira de la première visite d’un dirigeant vietnamien à la tête du Parti et de l’État dans ce pays nordique depuis l’établissement du Partenariat intégral en 2013 et du Partenariat stratégique vert en 2023.

Cette visite coïncidera également avec le 55e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. Elle offrira ainsi l’occasion de renforcer la confiance politique, de dresser le bilan de plus de cinq décennies de coopération et de définir de nouvelles orientations pour les relations bilatérales, en ouvrant de nouvelles perspectives de partenariat.

Luong Thanh Nghi a exprimé l’espoir que cette visite donnera un nouvel élan à la coopération dans l’économie maritime, notamment le transport maritime, la logistique et l’éolien en mer, ainsi que dans les technologies vertes, l’innovation, la transformation numérique, l’éducation et la formation des ressources humaines. Il a également souhaité qu’elle encourage les entreprises des deux pays à accroître leurs investissements, à renforcer leurs liens dans les chaînes d’approvisionnement et à développer des projets à long terme.

Au-delà des relations bilatérales, il s’est dit convaincu que le Vietnam et le Danemark renforceraient leur coopération dans les enceintes multilatérales, notamment aux Nations unies, dans le cadre du dialogue UE-ASEAN et du Partenariat pour la croissance verte et les objectifs mondiaux (P4G), dont les deux pays sont membres fondateurs.

Luong Thanh nghi a également insisté sur l’importance des échanges entre les populations, les collectivités locales, les universités et les organisations sociales, ainsi que sur le rôle de la communauté vietnamienne dans le renforcement des liens entre les deux pays.

En 55 ans de relations diplomatiques, le Vietnam et le Danemark ont bâti des liens solides d’amitié, de confiance et de coopération. Forts de ces acquis, les deux pays disposent aujourd’hui de bases solides pour construire ensemble un avenir plus vert, plus prospère et plus durable. -VNA

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